Centerline, chef de file des télécommunications, souligne sa croissance nord-américaine par un repositionnement de sa marque





Centerline Communications LLC, un important fournisseur d'infrastructures essentielles et de solutions réseau, a dévoilé aujourd'hui son nom et son identité de marque simplifiés : Centerline. Cette nouvelle marque s'harmonise à la croissance rapide de l'entreprise, sans compter que le regroupement de plusieurs marques sous un seul nom permet de tirer parti de la réputation de Centerline en matière d'excellence opérationnelle.

Financée par capital-risque par Audax Private Equity (« Audax »), Centerline oeuvre dans la conception, la construction et l'entretien de réseaux sans fil, de réseaux filaires et d'installations d'infrastructures essentielles de prochaine génération. Son équipe mise sur plusieurs décennies d'expérience dans les services clé en main pour des clients du Fortune 500, notamment AT&T, Verizon, Comcast, Bell, Rogers et American Tower. Au cours des trois dernières années, l'effectif de Centerline est passé de 300 à plus de 1 500 employés, dans le cadre de ses activités de croissance internes et externes et de ses efforts pour garder une longueur d'avance sur la demande croissante.

« Dans le contexte de notre objectif de croissance, nous avons procédé à six acquisitions depuis l'automne 2021 et avons vu la possibilité de simplifier la structure de la marque, explique Josh Delman, directeur général de Centerline. Nous prévoyons que cette mesure facilitera la collaboration entre nos équipes, simplifiera les messages de notre entreprise et nous permettra d'offrir une expérience client encore meilleure. »

À partir d'aujourd'hui, les marques Notora LLC (« Notora »), Onsite Communication Services Inc. (« Onsite »), J5 Infrastructure Partners (« J5 »), Leaf Communications (« Leaf »), STC Netcom et Waveguide Solutions LLC (« Waveguide ») seront regroupées pour être exploitées sous le nom de Centerline et offriront des services sans fil, filaires et d'installation intérieure. Parallèlement, Battery Power Systems (« BPS ») sera intégrée à la marque Maicom et mettra l'accent sur les fournisseurs Internet, les installations de réseau et de centre de données, les réseaux de chargeurs pour véhicules électriques et les infrastructures essentielles.

En plus des marques nouvellement intégrées, la famille de marques de Centerline tournée vers l'avenir comprendra P. Marshall & Associates LLC (« PM&A »), Maicom LLC (« Maicom »), Penta Communications (« Penta »), Pearson Pelletier Telecom (« PPT »), Maiuri Electrical Corporation (« Maiuri Electric ») et Skyline Engineering (« Skyline »).

Pour en savoir plus, visitez le site Web de l'entreprise au www.centerlinecommunications.com.

À propos de Centerline

Fondée en 2006 par son directeur général actuel, Josh Delman, Centerline est une société privée de services professionnels de réalisation de projets clé en main et une chef de file du secteur des infrastructures essentielles de télécommunication. Elle mène ses activités dans différents secteurs d'activité, notamment l'acquisition de terrains, les dessins d'architecture et d'ingénierie, l'ingénierie de radiofréquences, l'installation et l'intégration de systèmes DAS, la construction et la maintenance d'installations générales de télécommunications, l'élaboration de tours de téléphonie cellulaire, l'intégration réseau, les services d'ingénierie, d'aménagement et d'installation, la conception et la maintenance de réseaux intérieurs, la conception et la maintenance de réseaux de petites cellules et C-RAN, l'installation de réseaux de fibres, la maintenance de systèmes de CVC et de générateurs ainsi que les services de gestion des installations et de construction générale. Centerline emploie des techniciens de réseaux de fibres, de tours, de radiofréquence et de systèmes DAS ainsi que des électriciens, des directeurs de travaux, des ingénieurs de radiofréquences, des intégrateurs de systèmes, des gestionnaires de projets et des coordonnateurs de réseaux de télécommunications sans fil chevronnés. Pour en savoir plus, consultez le site www.centerlinecommunications.com.

À propos d'Audax Private Equity

Audax Private Equity est une importante entreprise d'investissement dans le marché intermédiaire qui gère environ 16 milliards de dollars en actifs, plus de 185 employés et 80 professionnels de l'investissement, à partir de ses bureaux à Boston et à San Francisco. Depuis sa fondation en 1999, l'entreprise a investi dans plus de 160 entreprises tremplins et 1 150 fusions-absorptions. Grâce à sa stratégie rigoureuse d'achat-construction au sein de six secteurs clés de l'industrie, Audax aide les entreprises qu'elle finance à mettre en oeuvre leurs initiatives de croissance interne et externe qui stimulent la croissance des revenus, optimisent les activités et font croître considérablement leur valeur nette.

Audax Private Equity fait partie du groupe Audax, qui offre des services de pointe de gestion d'investissements non traditionnels, avec plus de 36 milliards de dollars en actifs sous son mandat de gestion. Pour en savoir plus, visitez le www.audaxprivateequity.com ou suivez-nous sur LinkedIn.

2 mai 2023 à 10:10

