La nouvelle version améliorée de Wirkn accélère l'embauche de main d'oeuvre de première ligne

Pour Wirkn, recruter est avant tout local et mobile

MONTRÉAL, QC / ACCESSWIRE / le 2 mai 2023 / Très différent de toute autre forme d'embauche, le recrutement de personnel de première ligne est plus décentralisé, informel, local, saisonnier et transactionnel. La toute dernière version 3.0 de Wirkn est fondée sur ces différences pour accélérer et améliorer l'embauche dans les secteurs de la vente de détail, de la restauration, de l'hôtellerie et des franchises, et ce, directement dans votre quartier.

Accélérer l'embauche

Les gestionnaires d'embauche n'ont plus le temps de trier des curriculums vitae papier, des messages vocaux ou des applications Facebook pour trouver de bons candidats. Ces derniers souhaitent centraliser toutes les demandes d'emploi et filtrer les candidats en fonction de leur disponibilité, de leurs compétences et de leur lieu de travail. Ils veulent promouvoir leurs postes auprès de la communauté de plus de 500 000 candidats de Wirkn. Présélectionner les candidats à partir de leurs présentations vidéo est une façon efficace de trier les applications. La messagerie unifiée, qui automatise les messages pour les candidats, simplifie leurs suivis. S'adapter à du recrutement centralisé ou décentralisé permet de supporter différents modèles de recrutement, parfois au sein d'une même organisation ou selon des différences géographiques. La nouvelle application Hiring Manager Companion app de Wirkn (iOS + Android) permet aux organisations de toute taille d'associer ces fonctionnalités et de standardiser le recrutement sur le terrain avec facilité et rapidité.

Du point de vue des candidats

Les candidats d'aujourd'hui recherchent la facilité:

Ils veulent postuler via leur téléphone en quelques secondes.

Ils veulent voir les postes disponibles sur une carte afin de pouvoir postuler en fonction de leurs préférences géographiques plutôt que d'avoir à remplir plusieurs champs.

Ils veulent recevoir un accusé de réception de leur candidature.

Ils acceptent volontiers de soumettre une vidéo de présentation.

Et ils préfèrent échanger des textos avec le responsable du recrutement plutôt que de passer un coup de fil.

La nouvelle expérience candidat de Wirkn vise à mieux promouvoir les postes disponibles localement afin de générer plus de candidats compétents et intéressés, tout en offrant une expérience plus conforme à l'image de marque de l'entreprise, une image qui correspond aux attentes du candidat aujourd'hui.



Rendre Wirkn accessible aux entreprises de toutes tailles

La dernière version de Wirkn soutient l'adoption Freemium, selon laquelle toute entreprise, au Canada ou aux États-Unis, peut instantanément créer son réseau d'embauche de première ligne et commencer à recruter gratuitement et immédiatement. L'objectif est de démocratiser les outils de recrutement afin de rendre les postes de première ligne plus accessibles à tous les candidats et à tous les employeurs. Les employeurs peuvent à tout moment passer à la version Starter Premium pour 29 $/mois afin de déverrouiller davantage de fonctionnalités et de publier plus de postes. Des options pour des entreprises de plus grande taille sont également disponibles.



Démarquez-vous sur Wirkn, c'est simple!

Les entreprises commencent par valider leur entreprise et s'abonner en quelques minutes. L'abonnement permet d'afficher un poste gratuitement (en tout temps, pour toujours) et donne accès à un tableau de bord d'embauche, à un code QR personnalisé imprimable permettant de promouvoir les postes disponibles dans la vitrine our à la caisse, à une messagerie unifiée et à des outils de suivi automatisés pour répondre aux candidats intéressés. Un ensemble d'indicateurs clés de performance identifie les meilleures sources de candidats et optimise les stratégies de recrutement numérique et physique. Toutes ces fonctionnalités ont été intégrées à la plateforme Wirkn ainsi qu'à la nouvelle Hiring Manager Companion app et permettent de gérer de façon optimale et unifiée le recrutement sur le terrain. Il est important de noter que plusieurs entreprises connectent Wirkn à leur site emplois ou encore à leurs médias sociaux.

Engagement envers la transformation des centres d'achat

L'écosystème de nombreux centres d'achat qui utilisent déjà Wirkn bénéficiera de toutes les innovations de Wirkn 3.0. Déjà, de nombreux utilisateurs de Wirkn dans les centres commerciaux qui recrutent du personnel via Wirkn l'ont adopté. Dans les mois à venir, les sites d'emploi des centres commerciaux feront peau neuve afin d'améliorer l'expérience des candidats, de générer plus de trafic candidats et mieux ancrer le centre dans les communautés qu'ils desservent. L'application répond à la nécessité pour les centres commerciaux d'offrir un moyen moderne d'attirer la prochaine génération d'employés.

"Nous apprécions notre partenariat avec Wirkn parce qu'il aide à résoudre l'un des plus grands défis de nos clients après la pandémie : le recrutement de personnel. CF s'est toujours engagée à offrir des services qui soutiennent nos clients, et le fait de promouvoir les postes disponibles dans nos centres d'achat permet à notre communauté de détaillants de continuer à prospérer", explique Caleigh Silmser, gestionnaire principale de la marque chez Cadillac Fairview.



L'engagement de Wirkn envers la main-d'œuvre de première ligne

Humaniser le recrutement des travailleurs de première ligne est un principe important pour l'équipe de Wirkn. Attirer et retenir une main-d'œuvre de qualité contribue directement à réaliser des profits plus importants, offrir un meilleur service et une expérience client plus conforme à l'image de marque. Les employeurs qui utilisent Wirkn en tirent de nombreux avantages :

Puiser dans un bassin de plus de 500 000 candidats

Tirer parti des algorithmes exclusifs de Wirkn pour promouvoir les emplois disponibles sur les sites d'emploi, Google et les médias sociaux.

Encourager les candidats à postuler grâce à une expérience locale et numérique conçue pour susciter des demandes d'emploi.

Exploiter les présentations vidéo pour permettre aux meilleurs candidats de se démarquer

Faire en sorte que vos gestionnaires d'embauche fassent partie de la solution grâce à des outils conçus sur mesure pour leur permettre de filtrer et de répondre plus rapidement aux candidats.

Au cours des prochains mois, Wirkn travaillera étroitement en collaboration avec des centres commerciaux, des détaillants, des restaurants, des associations de quartier et des franchises afin d'encourager le plus grand nombre possible d'employeurs à transformer et moderniser leur recrutement.

Faites l'essai de Wirkn dès aujourd'hui

Les candidats à la recherche d'un emploi peuvent trouver leur prochain défi sur wirkn.com

Les employeurs peuvent afficher leur premier emploi gratuitement sur hiring.wirkn.com

Les grandes marques et les franchises souhaitant transformer leur processus de recrutement de première ligne peuvent communiquer avec [email protected]

Questions RP? Envoyez-nous un courriel [email protected]

À propos de Wirkn

Fondée à Montréal, Wirkn est une app de recrutement hyperlocale qui transforme le recrutement pour les centres d'achats, les restaurants, le commerce de détail et l'hôtellerie. Notre solution rend le processus de recherche d'emploi et d'embauche plus simple, plus efficace et plus agréable pour toutes les personnes impliquées, en commençant par le/la responsable du recrutement. Essayez Wirkn gratuitement dès aujourd'hui sur wirkn.com.

