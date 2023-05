Les inscriptions à l'examen GMATtm Focus Edition ouvriront en août 2023





RESTON, Virginie, 02 mai 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le Graduate Management Admission Counciltm (GMAC), une association mondiale représentant les plus grandes écoles de commerce, a annoncé aujourd'hui que les inscriptions au GMATtm Focus Edition, une version actualisée du Graduate Management Admission Testtm (GMATtm), ouvriront le 29 août 2023, tandis que l'examen se déroulera au quatrième trimestre de l'année. Par ailleurs, des supports préparatoires officiels du GMAT Focus seront disponibles sur mba.com le 6 juin 2023, avec un planificateur d'études gratuit de seulement six semaines pour aider les candidats à se tenir à un planning, informer les activités préparatoires et suivre leurs progrès, outre un GMAT Focus Official Starter Kit gratuit fourni avec un échantillonneur de 70 vraies questions du GMAT et deux examens pratiques taille réelle pour aider les candidats à établir un référentiel de leurs performances.



Plus tôt cette année, le GMAC a lancé le GMAT Focus Edition après des efforts de recherche étendus impliquant des centaines de professionnels scolaires et un test de concept approfondi avec des milliers d'étudiants à l'échelle mondiale. Le GMAT, l'examen d'admissions pour écoles de commerce le plus largement utilisé au cours des sept dernières décennies, a été repensé pour offrir une expérience améliorée et de nouvelles fonctions flexibles permettant de mieux soutenir les candidats souhaitant poursuivre des études supérieures dans le commerce. Les écoles en bénéficieront en guise d'élément amélioré de leur processus holistique d'admissions.

« Nous voulons encourager les personnes avec un large ensemble de qualifications, les étudiants en premier cycle et les individus aux expériences vécues à comprendre la richesse de leur choix et à réellement avancer dans leur parcours vers les écoles de commerce », a déclaré Joy Jones, PDG du GMAC. « Nous croyons que le GMAT Focus Edition permettra aux candidats d'optimiser leur préparation aux études supérieures de commerce tout en aidant les écoles à attirer un pool mondial de candidats qualifiés et diversifiés. »

« Il s'agit d'une évolution importante du test », a commenté Bruce DelMonico, doyen adjoint pour les admissions à la Yale School of Management et membre du conseil d'administration du GMAC. « En termes de pertinence et d'utilité, ce test présente véritablement une progression positive qui bénéficiera tant aux écoles de commerce qu'aux candidats. »

Plus efficace, plus flexible et plus instructif, dans le cadre d'une expérience de test entièrement nouvelle

Le GMAT Focus Edition comprendra trois sections de 45 minutes : Raisonnement quantitatif, qui examine les compétences de résolution des problèmes ; Raisonnement verbal, qui évalue le raisonnement critique et la compréhension de lecture mais n'intègre plus la correction de phrases ; et la toute nouvelle section Connaissances des données, qui mesure les compétences de lecture des données des candidats et leur capacité à analyser et interpréter les données et à les appliquer à des scénarios commerciaux réels. Avec ces changements et le retrait de l'Évaluation de rédaction analytique (Analytical Writing Assessment, AWA), il dure près d'une heure de moins que la version actuelle du GMAT et requiert donc moins de contenu pour se préparer. Outre de nouvelles fonctions permettant aux candidats d'attribuer un signet à autant de questions qu'ils le veulent, de passer en revue des questions pendant le temps restant d'une section, de changer jusqu'à trois réponses par section, et de compléter les trois sections dans n'importe quel ordre, le Rapport de notation officiel amélioré intègre désormais des informations détaillées sur leurs performances qui les aident à évaluer leurs points forts et à identifier les domaines sur lesquels ils doivent se concentrer sans aucun coût supplémentaire.

« Je crois que la refonte de l'examen GMAT atteste de l'engagement du GMAC en faveur d'une amélioration continue. Les modifications apportées à l'examen s'adressent à l'importance grandissante de certaines compétences et à l'avenir du travail, par exemple avec l'ajout de la section Connaissances des données », a déclaré Arnold Longboy, directeur exécutif du recrutement et des admissions à la London Business School.

Une nouvelle échelle de notation et un système de concordance pour aider à évaluer la compétitivité des candidats

Le Score total du GMAT Focus Edition, allant de 205 à 805, se base sur les performances d'un candidat aux trois sections de l'examen, où chaque section, allant de 60 à 90, est considérée avec la même valeur. Ce changement a été apporté pour s'assurer que les candidats comme les écoles puissent facilement distinguer une note au GMAT Focus Edition d'une note à l'examen GMAT actuellement disponible, qui va de 200 à 800. Pour comprendre la compétitivité relative d'un candidat, il est possible d'utiliser les tableaux de concordance disponibles sur mba.com qui lient les distributions de notes entre les deux versions de l'examen par centile. Avec la nouvelle échelle de notation du GMAT Focus Edition, les classements par centile méritent le plus gros de l'attention des candidats et des écoles cherchant à comprendre les résultats.

« Lorsqu'il s'agit de comparer les notes du GMAT Focus Edition à la version actuelle de l'examen GMAT, nous encourageons les candidats et les écoles à comparer les classements en centile plutôt que les notes totales », a insisté Manish Dharia, directeur du développement produits au GMAC. « Comme l'échelle de Note totale et la distribution de l'échelle de notation ont toutes deux changé, il ne serait pas approprié, précis ou pertinent de comparer les notes totales ou des notes de sections de la version actuelle à celles de l'examen GMAT Focus Edition. Des scores de 600 et 605 peuvent paraître similaires, mais ils représentent des niveaux de performance très différents pour différentes compétences. »

Des efforts additionnels pour faciliter une transition fluide et une adoption rapide

Alors que le GMAT Focus Edition se déploie pour le reste de l'année 2023, la version actuelle de l'examen GMAT restera disponible pour les candidats jusqu'au début de l'année prochaine afin de faciliter leur préparation en cours et leurs candidatures aux écoles de commerce. Par ailleurs, à cette fin, les frais pour le GMAT Focus Edition resteront les mêmes que pour l'examen GMAT actuel.

« Gardez à l'esprit que toutes les notes à l'examen GMAT, qu'il s'agisse du GMAT actuel ou du GMAT Focus Edition, restent valables pendant 5 ans », a déclaré Ashish Bhardwaj, vice-président sénior et responsable du développement de marché au GMAC. « Avec l'annonce anticipée de la nouvelle édition, nous encourageons les candidats à s'inscrire et à passer l'examen des façons qui favorisent le mieux leur poursuite d'études supérieures en management. »

