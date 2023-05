Les prix pour la liberté de presse 2023 octroyés à Vincent Larouche de La Presse et à Rachel Pulfer de Journalists for Human Rights





OTTAWA, ON, le 2 mai 2023 /CNW/ - Liberté de la presse Canada ( LPC ) est heureuse d'annoncer que Vincent Larouche du journal La Presse devient le récipiendaire du Prix pour la Liberté de presse pour l'année 2023.

Le prix est attribué annuellement à un journaliste qui a produit des reportages d'un grand intérêt public malgré le secret, l'intimidation, les manoeuvres judiciaires, l'ingérence ou les risques à sa sécurité personnelle.

LPC attribue également le Prix de réussite Spencer Moore 2023 à Rachel Pulfer, directrice de Journalists for HumanRights. Ce prix récompense l'engagement soutenu du lauréat ou de la lauréate envers l'amélioration de la liberté de la presse et du droit à l'information.

Le Prix pour la liberté de presse

Au mois de mars 2022, Vincent Larouche découvre que la Cour d'Appel du Québec avait entendu, en secret, une cause contre un informateur de police. M. Larouche, avec l'aide de sources confidentielles, de la loi d'accès à l'information et de documents de la Cour, a réussi à rendre publics de nombreux aspects de ce procès fantôme qui allait à l'encontre du principe de la Justice qui doit être publique.

Le service des poursuites pénales du Canada a déployé beaucoup de ressources pour bloquer la cause de La Presse devant les tribunaux, en plus de refuser de fournir la liste des numéros de dossiers ouverts au Québec en matière criminelle. Cette couverture de Vincent Larouche a poussé le ministre québécois de la Justice à promettre qu'il n'y aura plus jamais de procès secret. Le Barreau du Québec et le juge en chef de la Cour suprême du Canada ont condamné cette façon de faire.

Beaucoup d'informations relatives à ce procès demeurent sous scellés. La Cour suprême a accepté d'entendre la cause qui conteste le jugement de la Cour d'Appel du Québec qui maintient le secret touchant le procès.

La présidente de LPC, Heather Bakken, estime que " les procès secrets privent les médias de leur habileté à scruter les procédures judiciaires et en appeler aux responsabilités du gouvernement et du système judiciaire".

Certificat de mérite

LPC octroie également un Certificat de mérite au journaliste indépendant Justin Ling qui a de longs états de service pour ce qui est de percer les murs du silence qui entourent les dossiers en dormance de la police. Son travail a contribué au débat national sur l'accès à l'information et la liberté de presse. Il a également contribué à faire la lumière sur des réseaux sophistiqués de désinformation qui mènent à la désaffection et à la radicalisation au Canada. Cette réalité a été particulièrement mise en relief lors de sa couverture du convoi de la liberté en 2022, pendant laquelle il a reçu de multiples menaces personnelles, judiciaires et politiques de la part d'organisateurs et de manifestants.

Un Certificat de mérite est également attribué à Charlie Pinkerton qui a sorti l'histoire de promoteurs de la ceinture verte qui ont assisté à la noce de la fille du premier ministre de l'Ontario, Doug Ford. M. Pinkerton a démissionné de son poste au site web QP Briefing, propriété de iPolitics, invoquant des ingérences. L'histoire a été éventuellement publiée dans le Toronto Star. LPC reconnaît aussi le geste de Jessica Smith Cross, ancienne éditrice de QP Briefing, qui a également démissionné, invoquant aussi des ingérences venues "d'en haut".

Le Prix de réussite Spencer Moore

Après la chute de Kaboul en 2021, Mme. Pulfer a dirigé un groupe qui s'est donné comme mission de secourir les journalistes afghans et les défenseurs des Droits de la personne ciblés par les Talibans. Mme Pulfer et l'équipe de Journalists for Human Rights ont participé à l'évacuation d'environ 2,000 Afghans à risque, journalistes, interprètes et défenseurs des Droits de la personne. L'organisation, basée à Toronto, a également créé un programme de journalistes afghans en résidence qui a permis de placer, à plein salaire, 10 journalistes afghans dans certaines des principales salles de nouvelles au Canada.

Dirigé par Mme. Pulfer depuis 2011, JHR est une organisation charitable qui donne aux journalistes autour du monde, les outils pour couvrir de façon efficace et équilibrée les dossiers de liberté de la personne dans leurs environnements respectifs. Elle fait également entendre sa voix au Canada, dans les dossiers touchant la liberté de la presse.

Heather Bakken estime que "Rachel Pulfer a consacré sa carrière à la promotion de la liberté de la presse au Canada et à l'étranger, en tant que principe fondamental soutenant les droits de la personne et la démocratie". Mme. Bakken affirme de plus qu' "elle a travaillé sans relâche, envers et contre tous, pour faire en sorte que les journalistes soient appuyés contre les menaces à leur sécurité personnelle et à leur sécurité d'emploi".

Concours international de caricature

Le prix du concours international de caricature de LPC est attribué à Ali Miraee, caricaturiste iranien résidant aux États-Unis. Le prix consiste en un montant de 1,500$ .

Anne Darenne de France termine deuxième et Miguel Morales Madrigal de Cuba finit troisième. Le concours, sous la direction du caricaturiste du Droit, Guy Badeaux, a reçu 470 soumissions venant de 62 pays.

Le déjeuner du 3 mai

Les prix seront remis le 3 mai, lors du déjeuner annuel de LPC marquant la journée de la liberté de la presse, au Centre national des Arts, à Ottawa. Le déjeuner mettra en vedette la journaliste maintes fois primée Anna Maria Tremonti qui livrera l'allocution principale et Irene Gentle, vive-présidente de Torstar, responsable de l'inclusion et des partenariats stratégiques qui participera à une discussion sur l'augmentation du harcèlement en ligne visant les journalistes féminines et marginalisées.

Nous remercions tout particulièrement la Commission canadienne pour l'UNESCO , partenaire de l'événement, et l' Association des banquiers canadiens , notre principal commanditaire. Nous remercions également Power Corporation du Canada , notre commanditaire platine.

Au sujet de Liberté de la presse Canada

Situé à Ottawa, Liberté de la presse Canada est un organisme bénévole à but non lucratif qui fait la promotion de la liberté d'expression et des droits des médias. Il célèbre la Journée mondiale de la liberté de la presse de l'UNESCO, cette année le 3 mai, en rendant hommage aux gagnants des prix précédemment décernés.

