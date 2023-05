Journée nationale du sport et de l'activité physique : le 2 mai, choisis ton terrain de jeu!





QUÉBEC, le 2 mai 2023 /CNW/ - La ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air, Mme Isabelle Charest, invite la population à redécouvrir le plaisir de bouger à l'occasion de la Journée nationale du sport et de l'activité physique (JNSAP), qui se déroulera le mardi 2 mai prochain. Sur le thème Choisis ton terrain de jeu, la JNSAP est une occasion en or pour les Québécoises et Québécois de pratiquer des activités physiques, sportives et de plein air en solo, en famille ou entre amis!

Il est à noter que du 2 au 12 mai, les municipalités, les organismes sportifs, de loisir et de plein air, les établissements scolaires, les services de garde éducatifs à l'enfance et les milieux de travail sont invités à promouvoir la pratique régulière d'activités physiques par le biais de leurs activités et de leurs installations.

Citation :

« Mon souhait le plus cher pour l'édition 2023 de la Journée nationale du sport et de l'activité physique est qu'un maximum de Québécoises et de Québécois retrouvent l'envie de bouger pour le plaisir, pour se dépasser ou tout simplement parce que ça fait du bien. Il y a tellement de prétextes pour bouger : profiter de la nature, revoir des amis, se changer les idées ou prendre l'air. Les bienfaits des activités physiques, sportives, récréatives et de plein air sont très bien documentés. Le 2 mai, Journée nationale du sport et de l'activité physique, on bouge! »

Isabelle Charest, ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air

Liens connexes :

Plus d'informations sur la JNSAP : https://www.quebec.ca/sante/conseils-et-prevention/saines-habitudes-de-vie/activite-physique/journee-nationale-sport-activite-physique

Sport, Loisir et Plein air

2 mai 2023 à 09:00

