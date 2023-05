Fonds régions et ruralité - 800 000 $ pour le développement régional en Estrie

Fonds régions et ruralité Volet 1 - Soutien au rayonnement des régions Dix projets retenus pour l'Estrie

Aide financière totale accordée Partenaires et description du projet Période

150 000 $ Amélioration de la ligne de tri de vêtements Estrie Aide Par : Estrie Aide inc. Traiter plus de vêtements et plus efficacement afin d'en valoriser la majeure partie en Estrie, et ce, dans une optique environnementale. Une filière de formation pour les métiers spécialisés et non spécialisés de niveau secondaire sera développée au centre de dons, en collaboration avec le Centre Saint-Michel. 2022-2026

219 986 $ Bio Locaux des Cantons Par : L'empreinte de la CAPÉ Combiner la création d'une offre collective de paniers d'hiver avec la mutualisation des infrastructures d'entreposage et de postrécolte. Les fermes livreront des produits frais, à l'automne, et les Bio Locaux des Cantons se chargeront de l'entreposage, du conditionnement et de la mise en marché tout au long de l'hiver. 2022-2026

34 500 $ En route vers de l'habitation abordable - Stratégies d'actions concertées Par : MRC de Brome-Missisquoi Outiller et accompagner les municipalités des MRC de l'Estrie afin qu'elles soient proactives dans la recherche de solutions et de partenariats innovants en matière d'habitation. 2022-2026

25 000 $ Étude de marché et de faisabilité pour un groupe régional d'achats groupés Par : Moisson Estrie Réaliser une étude de marché et de faisabilité cernant les besoins des organismes et les capacités du milieu agroalimentaire estrien. Cette étape contribuera à mettre en place un regroupement régional d'achats de 110 organismes de la région afin d'accroître le pouvoir d'approvisionnement en priorisant des denrées locales. De plus, un grand rendez-vous sera organisé sur le sujet. 2022-2024

33 579 $ Grand chantier plein air du Haut-Saint-François et du Granit Par : Centre local de développement du Haut-Saint-François Mener un sondage afin de cibler les besoins des visiteuses et visiteurs du Parc national du Mont-Mégantic en matière de services et d'activités. Les résultats permettront de déterminer des occasions de développement et de maximiser les retombées pour le parc et les MRC du Haut-Saint-François et du Granit. 2022-2026

40 000 $ L'établissement de fermes pérennes en Estrie Par : Centre local de développement de Brome-Missisquoi Créer une fiducie d'utilité sociale agroécologique qui rendra disponible une terre de 31 hectares appartenant à la MRC pour une entité de gestion à définir. Celle-ci s'assurera à son tour de rendre disponibles des parcelles de terres agricoles et forestières pour des entreprises locales, par l'entremise d'ententes pérennes garantissant des droits réels (ex. : usufruit, emphytéose). 2022-2024

29 690 $ La gestion des espèces exotiques envahissantes par le lavage des embarcations nautiques Par : Conseil de gouvernance de l'eau des bassins versants de la rivière Saint-François (COGESAF) Offrir gratuitement et directement sur les sites de mise à l'eau le lavage des embarcations pour limiter la propagation d'espèces aquatiques envahissantes et maintenir la qualité des plans d'eau, sans réduire le tourisme. De la sensibilisation sera effectuée auprès des usagères et usagers, et de l'accompagnement sera offert aux municipalités pour le développement de projets à long terme. 2022-2026

95 310 $ Maison de l'alimentation Croquarium Par : Croquarium Rénover et équiper les espaces de la Maison de l'alimentation Croquarium de façon optimale, et recourir à des expertises pour développer la programmation des activités. Avec l'installation d'espaces nourriciers durables intérieurs et extérieurs, ce projet social contribuera au développement de compétences alimentaires par l'expérimentation et le partage du savoir-faire. 2022-2024

61 935 $ Mise en place d'un réseau de bars sécuritaires accrédités par le protocole « Commande un Angelot » en Estrie Par : Collectif social Mettre en place un réseau de bars sécuritaires et engagés dans la prévention des violences sexuelles dans l'ensemble des MRC de l'Estrie ainsi que dans la ville de Sherbrooke. Pour ce faire, 18 bars seront accrédités sur l'ensemble du territoire à l'aide du protocole d'accréditation « Commande un Angelot ». 2022-2024

110 000 $ Mise en place d'une nouvelle concertation intégrée en éducation dans la région de l'Estrie - R3USSIR Par : Centre de services scolaire des Sommets Faire connaître l'instance R3USSIR, la positionner et orienter les travaux qui lui permettront d'agir sur les priorités régionales - l'éducation, la formation et l'emploi. Créée à la suite du regroupement du projet Partenaires pour la réussite éducative en Estrie, de la Table estrienne de concertation interordres en éducation et de la Table estrienne de concertation formation-emploi, R3USSIR souhaite devenir un leader régional qui mobilise les acteurs de tous les milieux pour faire de l'éducation un levier prioritaire du développement social, économique et culturel des collectivités de l'Estrie. 2022-2025

Total accordé : 800 000 $

2022-2026