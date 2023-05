Digicast est la première entreprise de webdiffusion certifiée ISO 27001 au Canada





MONTRÉAL, le 2 mai 2023 /CNW/ - Digicast annonce fièrement l'obtention de la certification ISO 27001 pour son système de gestion de la sécurité de l'information.

Cette certification délivrée par l' Organisation Internationale de Normalisation (ISO) confirme que Digicast respecte cette norme internationale en matière de sécurité de l'information, et garantit la saine gestion des données des clients. La certification ISO 27001 comprend 114 points de contrôle et est reconnue mondialement.

« L'obtention de la certification ISO 27001 nous place aux côtés des principales entreprises mondiales ! Cela démontre véritablement notre engagement dans tous les aspects. La préservation de la sécurité de l'information est un principe fondamental au sein des valeurs de notre entreprise. », explique Jonathan Hakim, fondateur et président de l'entreprise montréalaise.

Un engagement pour ses clients et partenaires

Pour les clients de Digicast, la certification ISO 27001 est un gage de qualité et de sécurité des services proposés. Elle implique une surveillance continue des processus de gestion de la sécurité de l'information et des audits réguliers pour assurer que les mesures de sécurité sont conformes à la norme internationale. Luciano Pietrantonio, responsable des opérations TI chez Digicast, précise : « Nos clients peuvent avoir l'esprit tranquille en sachant que notre équipe est hautement compétente en matière de gestion des données et des risques. Nous sommes préparés à gérer n'importe quelle situation. »

Les innovations se succèdent chez Digicast

L'obtention de cette certification prisée est le plus récent des accomplissements novateurs de Digicast. Il y a un an à peine, l'entreprise dévoilait le résultat d'un investissement de plus de 3 millions $ dans ses bureaux, ses studios et ses infrastructures réseaux. Digicast continue de croître et de partager son expertise d'un océan à l'autre.

À propos de Digicast

Avec des dizaines de milliers d'événements numériques et hybrides à son actif, Digicast est le leader canadien dans l'industrie de la webdiffusion et des événements . Depuis 2006, l'entreprise québécoise propose des solutions de webdiffusion pour des événements de toutes les envergures, en direct ou en différé, et pour tous les budgets. Digicast a non seulement mis au point ses propres outils numériques, mais elle les fait aussi constamment évoluer afin de répondre aux besoins grandissants de l'industrie et de dépasser les exigences de sa clientèle.

2 mai 2023 à 08:55

