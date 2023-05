Le programme Kia ? Communautés en mouvement révèle les récipiendaires de sa deuxième année de financement, inspirant le mouvement communautaire à travers le Canada





Le programme Kia ? Communautés en mouvement offre à sept organisations caritatives et à but non lucratif locales dans cinq nouveaux marchés le temps, l'espace et le financement nécessaires pour faire avancer leurs communautés.



Le Centre Multiethnique de Québec, situé dans la ville de Québec, a été sélectionné comme l'un des bénéficiaires du financement de cette année.

Le programme, qui en est à sa deuxième année d'existence, permettra de soutenir des projets locaux dans tout le pays à hauteur de 1,4 million de dollars sur une période de quatre ans.



TORONTO, 02 mai 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aujourd'hui, le programme Kia ? Communautés en mouvement annonce sept organismes de bienfaisance et sans but lucratif à travers le Canada qui recevront du financement pour la deuxième année du programme, y compris le Centre Multiethnique de Québec. S'appuyant sur l'impact de la première année, Kia atteint cinq nouveaux marchés régionaux pour soutenir des projets locaux qui aideront à stimuler l'inclusivité dans leurs communautés grâce au mouvement et à l'innovation.



En partenariat avec les Fondations communautaires du Canada (FCC), Kia ? Communautés en mouvement est une initiative locale qui verra Kia Canada investir 1,4 million de dollars sur quatre ans pour soutenir des projets locaux qui bâtissent des communautés inclusives grâce à des programmes novateurs qui encouragent le mouvement.

" Le programme Kia ? Communautés en mouvement est ancré dans la volonté de redonner aux communautés qui font progresser les groupes marginalisés, et au cours de la première année du programme, nous avons constaté un changement transformatif au niveau local". a Elias El-Achhab, vice-président et chef de l'exploitation de Kia Canada. "Chez Kia, nous voulons soutenir la mobilité non seulement physiquement dans nos véhicules, mais aussi socialement, économiquement et écologiquement, afin d'aider les communautés de tout le pays à prospérer."

Se parler et se comprendre pour tous

L'initiative "Se parler et se comprendre pour tous" du Centre Multiethnique de Québec a été choisie comme l'un des bénéficiaires du financement du programme Kia ? Communautés en mouvement cette année. Compte tenu des difficultés que rencontrent les nouveaux arrivants pour accéder aux services fournis par le ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration, ce projet vise à offrir aux immigrants le soutien dont ils ont tant besoin pour s'intégrer pleinement à la communauté de Québec. Grâce à des activités d'immersion créées spécifiquement pour les familles immigrées, y compris des services de garde d'enfants et des excursions organisées dans la ville pour accroitre l'exposition à la langue française, les nouveaux arrivants du Québec bénéficieront d'une francisation et d'une inclusion sociale accrues au sein de la communauté grâce à cette approche innovante qui est une première au Québec.

" En tant que nouvel arrivant, apprendre le français est une étape importante pour s'intégrer dans la communauté et être autonome", déclare Natacha Battisti, directrice générale du Centre Multiethnique de Québec. Nous sommes ravis que notre programme "Parler et comprendre" est été sélectionné par

Kia ? Communautés en mouvement afin de continuer à soutenir les nouveaux arrivants, les femmes et les enfants à participer activement à la vie de la ville."

Les récipiendaires caritatifs de la deuxième année sont en provenance d'un océan à l'autre

Les sept organisations caritatives et à but non lucratif sélectionnées répondront aux besoins spécifiques de leur communauté et mettront en oeuvre des solutions innovantes pour relever les défis sociaux, encourager l'inclusion et créer un changement essentiel au niveau local. Cette année, les organisations caritatives financées sont les suivantes :

"Le mouvement peut susciter l'inspiration et alimenter des idées novatrices issues des communautés", déclare Andrea Dicks, présidente des Fondations communautaires du Canada. "Nous sommes heureux de voir les projets incroyables financés dans le cadre de la deuxième année d'existence de Kia ? Communautés en mouvement. Ces projets illustrent le brio des organismes de bienfaisance et des organismes sans but lucratif de tout le pays, qui font progresser les collectivités grâce à des solutions novatrices axées sur la construction d'un avenir où tout le monde s'épanouit."

En collaboration avec Québec Philanthrope

Les FCC disposent d'un réseau de 201 fondations communautaires à travers le Canada, chacune ayant une connaissance approfondie des besoins de sa communauté locale. Le programme Kia ? Communautés en mouvement a collaboré avec Québec Philanthrope et quatre autres fondations communautaires à travers le pays, qui ont mis à profit leur compréhension unique des besoins de chaque communauté pour choisir les bénéficiaires de cette année. Les partenaires de cette année sont les suivants :

"L'inclusion est l'une des valeurs fondamentales de la Fondation Québec Philanthrope et nous sommes convaincus que le projet mené par le Centre Multiethnique de Québec fera une grande différence pour les nouveaux arrivants, grâce à des activités d'immersion uniques dans la ville de Québec ", déclare Perrine Vasseur, conseillère à l'aide financière et aux liens avec la communauté, Québec Philanthrope. "Nous sommes très heureux d'avoir l'occasion de participer à Kia ? Communautés en mouvement cette année !

Qui est Kia Canada

Kia Canada Inc., fondée en 1999, est une filiale de la Kia Corporation basée à Séoul, en Corée du Sud. La société emploie plus de 170 personnes à son siège social de Mississauga, en Ontario, ainsi que dans différents emplacements à travers le Canada et à son bureau régional de Montréal, au Québec. Kia offre des produits primés dynamiques, stylés et innovants, ainsi que des services pratiques et bien pensés par le biais d'un réseau de 197 concessionnaires répartis dans tout le pays. Le slogan « Du mouvement vient l'inspiration » symbolise l'engagement de Kia à créer un espace permettant d'inspirer ses clients et de donner vie à leurs idées.

Pour en savoir plus, visitez kia.ca ou Facebook, LinkedIn, Twitter et Instagram.

À propos de Fondations communautaires du Canada

Fondations communautaires du Canada (FCC) est l'organisme national qui dirige le réseau des 191 fondations communautaires locales canadiennes. Avec les 191 fondations communautaires canadiennes, nous aidons à susciter des solutions locales afin de produire un changement national concernant les enjeux les plus importants pour les gens d'ici. Nous bâtissons un mouvement qui relie les fondations communautaires, les Canadiens et Canadiennes ainsi que les partenaires, en vue de créer un avenir juste et durable.

Pour plus d'informations et pour les demandes de presse, veuillez joindre [email protected]

