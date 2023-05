TRAVELSAVERS CANADA INC renforce son équipe de direction pour soutenir un nombre croissant de partenaires d'agence





TRAVELSAVERS CANADA est un catalyseur de croissance destiné aux partenaires indépendants des agences de voyages. La société consolide sa présence sur le marché canadien, avec l'arrivée de professionnels du voyage au sein de son équipe de direction dans le but d'aider ses partenaires d'agence canadiens à accélérer leurs ventes et leurs revenus.

TRAVELSAVERS, une entreprise internationale de marketing de voyages avec 52 années d'histoire (le « consortium ») dessert depuis plus de 23 ans des centaines d'agences de voyages de détail indépendantes et à service complet au Canada. Le consortium propose un solide portefeuille de programmes exclusifs de vente et de marketing permettant aux agences de séduire, fidéliser et augmenter le nombre de leurs voyageurs de loisirs et de luxe.

Détenue par American Marketing Group Inc., TRAVELSAVERS CANADA est l'une des 19 marques d'un réseau mondial d'entreprises de voyages qui génère près de 20 milliards de dollars de ventes de voyages. Ce consortium uniquement sur invitation offre une large gamme de produits et de services, notamment un réseau de fournisseurs privilégiés de premier plan, des technologies innovantes et des services de soutien qui aident les agences à se démarquer sur les marchés locaux. En tant que partenaire discret et précieux des agences indépendantes à travers le pays, la société met l'accent sur l'investissement dans ses partenaires pour que leur unicité soit inébranlable. Les partenaires du consortium sont en mesure d'offrir à leurs clients une expérience de voyage de niveau supérieur, avec accès à des offres de voyage et des services certainement introuvables ailleurs.

Jane Clementino a récemment été nommée vice-présidente principale et directrice générale de TRAVELSAVERS CANADA, apportant son expertise de la haute direction sur le marché des voyages et 30 ans au service du secteur à des postes variés, notamment celui de directrice générale pour le Canada chez Discover the World, des postes de direction chez WestJet et WestJet Vacations, et de vice-présidente des ventes et de la gestion des comptes chez Navigant/CWT Canada.

L'équipe de direction continue de grandir chez TRAVELSAVERS CANADA

Christopher Brothers, un professionnel de renom dans le secteur, se joint à Jane pour soutenir l'objectif de TRAVELSAVERS de travailler davantage avec des agences de premier plan partout au Canada.

Christopher Brothers est nommé directeur du développement commercial et apporte plus d'une décennie d'expérience du secteur des voyages, des perspectives sectorielles, des connaissances et une expertise éprouvée.

Il supervisera l'acquisition stratégique et le service pour les régions du Manitoba, de la Saskatchewan et de l'Alberta. Auparavant, Christopher était responsable du développement commercial chez WestJet, où il a travaillé avec des agences de voyages dans l'Ouest canadien pour mettre en oeuvre des stratégies de vente, gérer des comptes clés et stimuler la croissance des revenus.

« L'expertise de Christopher jouera un rôle déterminant dans la croissance et le succès continus de l'entreprise au Canada. Je sais de quoi il est capable et il est formidable de travailler à nouveau ensemble », déclare Jane Clementino, vice-présidente principale et directrice générale, TRAVELSAVERS CANADA.

En outre, l'entreprise continuera à étoffer son équipe de direction et recrute actuellement un directeur marketing. Ce poste optimisera les plans stratégiques de marketing à l'échelle nationale et régionale, en collaboration avec les fournisseurs préférés de TRAVELSAVERS CANADA.

« Je suis ravi de renforcer notre équipe. Nous avons intégré les meilleurs et les plus brillants professionnels du voyage qui tirent parti de leurs connaissances, de leurs relations et de leur compréhension stratégique pour promouvoir l'innovation et servir notre réseau croissant de partenaires d'agence sur le marché canadien », déclare Clementino.

Les professionnels du voyage souhaitant en apprendre davantage sur l'adhésion à TRAVELSAVERS CANADA peuvent consulter http://www.travelsaverscanada.com.

À PROPOS DE TRAVELSAVERS

TRAVELSAVERS CANADA est une société d'American Marketing Group, Inc. (AMG), un partenaire commercial incontournable pour la communauté des voyages au détail. La société est fière de son histoire de 52 ans, avec pour mission de fournir aux propriétaires d'agences les outils dont ils ont besoin pour réussir et la capacité de continuer à évoluer de manière indépendante avec un avantage concurrentiel différenciateur sur le marché. En tant qu'entreprise de marketing de voyage, nous offrons un vaste ensemble de produits et de services, notamment des programmes de répartition des bénéfices de fin d'année, aucun frais d'adhésion aux membres exclusifs, des consultants commerciaux dédiés, des outils de marketing numérique personnalisés, des programmes de fidélisation propriétaires, des supports marketing numériques et imprimés, des plateformes technologiques exclusives offrant des tarifs hôteliers attractifs, des comparatifs de croisières et des systèmes de gestion de la clientèle créant de nouvelles opportunités, des programmes de formation dans l'industrie du voyage, des programmes hôteliers complets et un portefeuille de nouvelles solutions de développement commercial.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

2 mai 2023 à 08:20

