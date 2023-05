L'ancien vice-président Ingénierie de Polestar Electric Propulsion Systems rejoint Tula Technology





Tula Technology est ravie d'annoncer la nomination du Dr-Ing. Philippe Farah au poste d'Executive Technologist, avec prise d'effet le 2 mai 2023. Actuellement, Tula accélère le développement de sa technologie Dynamic Motor Drive (DMD®) et lance des applications dans toute l'industrie de l'e-mobilité et de l'électrification, contexte dans lequel Farah aura un rôle essentiel à jouer en qualité de membre de l'équipe de direction de Tula.

« Je suis impatient de rejoindre Tula Technology et de travailler au sein d'une équipe innovante, passionnée par la recherche de solutions préservant notre environnement », a déclaré Farah. « Notre industrie continue d'éliminer les matériaux de terres rares des véhicules électriques, et la stratégie de commande révolutionnaire de DMD assurera des gains d'efficacité allant au-delà de ce qui se fait de mieux aujourd'hui. »

Farah possède une grande expérience en électrification des groupes motopropulseurs, dans la création, le développement et la direction d'entreprises mondiales d'ingénierie technologie et produit. Avant de rejoindre Tula, il a occupé un poste au sein du constructeur de véhicules électriques leader du marché Polestar où il était vice-président Ingénierie pour les systèmes de propulsion électriques. Avant de travailler chez Polestar, Farah a rempli différentes fonctions de leadership senior chez Marelli, Great Wall Motors, Valeo et Delphi Technologies (faisant désormais partie de BorgWarner).

« Nous sommes très satisfaits que Philippe ait rejoint Tula », a affirmé Scott Bailey, PDG de Tula Technology. « Son expérience du marché mondial et ses vastes connaissances techniques nous seront très précieuses car nous accélérons actuellement nos efforts pour atteindre une efficacité maximale pour nos systèmes de propulsion sans matériaux de terres rares à un coût rendant les véhicules électriques plus accessibles au grand public. Ses contributions vont aider Tula à déployer rapidement la technologie DMD dans des applications automobiles et industrielles dans le monde entier. »

À propos de Tula Technology, Inc.

Société basée dans la Silicon Valley, Tula Technology fournit des commandes logicielles innovantes et primées qui optimisent l'efficacité de la propulsion et les émissions sur l'ensemble du secteur de la mobilité, notamment les véhicules à essence, diesel, à carburant alternatif, hybrides et électriques. La culture de l'innovation de Tula a donné lieu au développement de technologies de rupture et à un solide portefeuille mondial de brevets comptant plus de 400 brevets délivrés et en attente. Tula Technology est une entreprise privée soutenue par Sequoia Capital, Sigma Partners, Khosla Ventures, GM Ventures, BorgWarner et Franklin Templeton. Pour en savoir plus, visitez le site www.tulatech.com.

2 mai 2023 à 08:10

