Bombardier reçoit une nouvelle hausse de note de crédit, S&P Global Ratings faisant passer la note de crédit de l'entreprise de B- à B

MONTRÉAL, 02 mai 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bombardier est heureuse d'annoncer que S&P Global Ratings a haussé la note de crédit de l'entreprise, la faisant passer de B- à B, en invoquant la solidité de son exécution, les succès de ses efforts de désendettement, la stabilité de son carnet de commandes et la gestion efficace de ses risques liés à la chaîne d'approvisionnement comme facteurs y contribuant dans le cadre d'un communiqué émis le 1er mai 2023. S&P Global Ratings maintient la perspective de Bombardier à Stable.



« Cette hausse survient à la suite d'un solide premier trimestre et reflète que l'entreprise est sur la bonne voie pour atteindre ses objectifs. Cette amélioration de la note est une preuve éloquente de la solidité du plan de Bombardier et de sa discipline financière, ainsi que de l'engagement de ses équipes talentueuses, a dit Bart Demosky, vice-président exécutif et chef de la direction financière. Nos efforts demeurent axés sur une performance financière robuste et prévisible, tout en faisant bénéficier nos précieux clients d'une expérience incroyable. »

Dans le cadre de ses résultats du premier trimestre 2023 publiés récemment, Bombardier a présenté un résultat net positif ainsi que des revenus et des marges bénéficiaires supérieurs à ceux du trimestre correspondant de l'exercice précédent. De plus, pendant le premier trimestre de 2023, Bombardier a aussi poursuivi ses solides progrès dans la réduction de sa dette en effectuant un remboursement d'environ 400 millions $ à même la trésorerie au bilan, et elle a terminé le trimestre avec un carnet de commandes stable et diversifié totalisant 14,8 milliard $. Également au cours du premier trimestre, Moody's Investors Service a haussé à B2 la note de crédit qu'elle attribue à l'ensemble de l'entreprise et aux billets de premier rang non garantis de Bombardier.

« Permettez-moi de répéter combien je suis très ravi de la façon dont nous avons commencé 2023, a ajouté M. Demosky. Nous avons bâti Bombardier pour qu'elle génère de bons résultats tout en bénéficiant d'une solide structure, et nous continuons à démontrer que nous progressons solidement vers nos objectifs rehaussés pour 2025. »

Tous les montants de ce communiqué de presse sont exprimés en dollars américains, à moins d'indication contraire.

ÉNONCÉS PROSPECTIFS

Certains énoncés figurant dans la présente annonce sont de nature prospective; ils sont fondés sur les attentes actuelles. De par leur nature, les énoncés prospectifs exigent que nous formulions des hypothèses et sont assujettis à d'importants risques et incertitudes, connus et inconnus, de sorte que nos résultats réels des périodes futures pourraient différer de façon importante de ceux indiqués dans les énoncés prospectifs.

À propos de Bombardier

Bombardier (BBD-B.TO) est un leader mondial en aviation axé sur la conception et la construction d'avions d'affaires exceptionnels ainsi que sur la prestation de services connexes. Les avions des gammes Challenger et Global de Bombardier sont reconnus pour les innovations de pointe qu'ils offrent, la conception de leur cabine, leurs performances et leur fiabilité. La flotte mondiale d'avions Bombardier compte environ 5 000 avions en service auprès d'un large éventail de multinationales, de fournisseurs de vols nolisés et de programmes de multipropriété, de gouvernements ou de particuliers. Des avions Bombardier sont aussi utilisés dans le monde entier pour réaliser des missions spéciales gouvernementales ou militaires grâce à l'expertise éprouvée de Bombardier Défense.

Bombardier, dont le siège social est situé dans la Grande région de Montréal, au Québec, exploite des installations d'activités liées aux aérostructures, à l'assemblage ou à la finition au Canada, aux États-Unis et au Mexique. Le solide réseau de soutien à la clientèle de l'entreprise comprend des centres de service pour avions Learjet, Challenger et Global situés stratégiquement aux États-Unis et au Canada, ainsi qu'au Royaume-Uni, en Allemagne, en France, en Suisse, en Italie, en Autriche, aux Émirats arabes unis, à Singapour, en Chine, et en Australie.

On trouvera des nouvelles et des renseignements sur l'entreprise, y compris le rapport de Bombardier sur les aspects environnementaux, sociaux et de gouvernance ainsi que les plans de l'entreprise pour couvrir la totalité de ses opérations aériennes avec du carburant d'aviation durable en utilisant le système Réserver et réclamer, sur le site bombardier.com. Pour en savoir plus sur les produits de Bombardier et son réseau de service clientèle à l'avant-garde de l'industrie, consultez le site businessaircraft.bombardier.com/fr. Suivez-nous sur Twitter @Bombardier.

Learjet, Challenger et Global sont des marques déposées de Bombardier Inc.

