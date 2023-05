Bombardier est en tête des efforts de développement durable réalisés à l'échelle de l'industrie grâce aux déclarations environnementales de produit de ses avions Global 5500 et Global 6500





Les déclarations environnementales de produit fournissent de l'information détaillée sur l'empreinte environnementale de chaque avion sur l'ensemble de son cycle de vie

L'équipe Stratégie et conception écologique des produits de Bombardier, unique en son genre, a analysé l'incidence environnementale de plus de 140 000 pièces d'avion par programme afin de créer des rapports publics holistiques et transparents

Les avions long-courriers Global 5500 et Global 6500 se joignent aux avions Global 7500 et Challenger 3500 comme seuls avions d'affaires du monde à faire l'objet d'une déclaration environnementale

Les déclarations environnementales respectives des avions Global 5500 et Global 6500 contribuent à la plateforme de recherche à long terme EcoJet de Bombardier

MONTRÉAL, 02 mai 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bombardier a annoncé aujourd'hui qu'elle avait terminé une analyse en profondeur de ses avions Global 5500 et Global 6500 afin de publier une déclaration environnementale de produit pour chacun de ces deux grands avions d'affaires. Ces avions se joignent aux avions Global 7500 et Challenger 3500 comme seuls avions à faire l'objet d'une déclaration environnementale dans l'aviation d'affaires.

Depuis plus de dix ans, Bombardier a une équipe d'experts interne qui se consacre à l'élaboration et à la normalisation d'indicateurs clés et de méthodes de collecte, de validation et d'analyse de données. Réunissant des intervenants de l'industrie et 45 fournisseurs de niveau 1, Bombardier a évalué 200 000 pièces d'avion durant le développement du programme d'avion Global 7500, obtenant ainsi de l'information précieuse sur l'incidence environnementale de cet avion d'affaires qui a mené à la publication d'un rapport public vérifié par une tierce partie.

L'avion Global 7500, hautement performant et à l'avant-garde de l'industrie, est devenu le premier avion d'affaires à faire l'objet, en 2020, d'une déclaration environnementale de produit, suivi, en 2022, de l'avion Challenger 3500. La méthodologie holistique a été à nouveau utilisée pour analyser les programmes d'avion Global 5500 et Global 6500 dans le cadre de laquelle 280 000 pièces ont été évaluées.

« La publication de la déclaration environnementale de chacun des avions Global 5500 et Global 6500 est le résultat d'années entières d'efforts scientifiques, a déclaré Michel Ouellette, vice-président exécutif, Ingénierie et Développement de produits de Bombardier. Ces déclarations sont plus que des brochures : ce sont des outils permettant à l'industrie de l'aviation de faire des innovations écoresponsables dans tout le spectre de ses activités. Ils résultent aussi de la minutie, de l'attention et de l'ingéniosité d'une équipe d'experts interne aux compétences uniques. Comme entreprise, nous sommes très fiers que la réputation de nos produits et que les occasions que nous offrons de travailler sur des projets passionnants attirent les plus brillants esprits du monde. »

Grâce au travail préparatoire colossal effectué par l'équipe de Bombardier qui se consacre à établir les exigences environnementales pour la phase de conception des programmes futurs, les avions Global 5500 et Global 6500 présentent des éléments hautement écoresponsables. Du point de vue de leur conception, ces avions offrent une consommation de carburant jusqu'à 13 % inférieure à celle de leurs prédécesseurs, grâce à des ailes redessinées et aux nouveaux moteurs Pearl de Rolls-Royce spécialement construits. De plus, l'aile transsonique à grande vitesse de ces avions réduit la traînée, la consommation de carburant et les émissions, tout en offrant un vol en douceur, de même qu'elle permet d'excellentes performances sur piste courte et à grande vitesse. Bombardier offre à l'heure actuelle des options de matériaux écoresponsables pour la cabine de tous ses avions.

« Bombardier a l'influence et l'expertise nécessaires pour changer l'avenir de l'aviation, a ajouté Michel Ouellette. Nous avons pris la décision il y a plus de 10 ans de nous attaquer au plus urgent défi de l'industrie, à long terme avec notre plateforme de recherche EcoJet; à court terme, en encourageant l'utilisation accrue des carburants d'aviation durables (SAF); et, à moyen terme, en adoptant une approche écoresponsable dans la conception de tous nos avions, et ce, avant même le découpage de la première feuille de tôle. En établissant les déclarations environnementales de produit de nos avions d'affaires, nous nous sommes dotés d'une méthodologie exhaustive et reproductible pour nous assurer de bien cerner dès maintenant les risques et les incidences sur le plan environnemental de notre chaîne de valeur, et de les gérer efficacement avec notre approche d'innovation et d'amélioration continues. »

Accessibles pour consultation par l'industrie et le grand public, le grand nombre de données recueillies dans l'analyse du cycle de vie des produits de Bombardier incite les principaux acteurs à réévaluer la façon dont les avions sont aujourd'hui conçus et construits. L'offre de matériaux écoresponsables pour intérieur de cabine d'avions Bombardier est un exemple de la manière dont cette analyse de cycle de vie a mené à une amélioration tangible des produits. Entre-temps, dans le cadre des progrès réalisés pour inventer l'avenir de l'aviation écoresponsable par le biais de sa plateforme de recherche EcoJet, ces déclarations environnementales de produit influent déjà sur les décisions au niveau de la chaîne d'approvisionnement, et ce, en élaborant une stratégie claire quant aux méthodes écoresponsables d'approvisionnement et de développement de produit.

Enfin, le plan global de Bombardier lié aux aspects environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) s'inscrit dans les efforts réalisés à l'échelle de toute l'industrie pour atteindre l'objectif de zéro émission nette de carbone d'ici 2050, en faisant activement la promotion des carburants d'aviations durables, en améliorant le taux de récupérabilité des avions et l'approvisionnement écoresponsable, en améliorant l'efficacité énergétique de ses activités opérationnelles, en optimisant la compensation des émissions de carbone, et plus encore.

À propos de Bombardier

Bombardier (BBD-B.TO) est un leader mondial en aviation axé sur la conception et la construction d'avions d'affaires exceptionnels ainsi que sur la prestation de services connexes. Les avions des gammes Challenger et Global de Bombardier sont reconnus pour les innovations de pointe qu'ils offrent, la conception de leur cabine, leurs performances et leur fiabilité. La flotte mondiale d'avions Bombardier compte environ 5 000 avions en service auprès d'un large éventail de multinationales, de fournisseurs de vols nolisés et de programmes de multipropriété, de gouvernements ou de particuliers. Des avions Bombardier sont aussi utilisés dans le monde entier pour réaliser des missions spéciales gouvernementales ou militaires grâce à l'expertise éprouvée de Bombardier Défense.

Bombardier, dont le siège social est situé dans la Grande région de Montréal, au Québec, exploite des installations d'activités liées aux aérostructures, à l'assemblage ou à la finition au Canada, aux États-Unis et au Mexique. Le solide réseau de soutien à la clientèle de l'entreprise comprend des centres de service pour avions Learjet, Challenger et Global situés stratégiquement aux États-Unis et au Canada, ainsi qu'au Royaume-Uni, en Allemagne, en France, en Suisse, en Italie, en Autriche, aux Émirats arabes unis, à Singapour, en Chine, et en Australie.

On trouvera des nouvelles et des renseignements sur l'entreprise, y compris le rapport de Bombardier sur les aspects environnementaux, sociaux et de gouvernance ainsi que les plans de l'entreprise pour couvrir la totalité de ses opérations aériennes avec du carburant d'aviation durable en utilisant le système Réserver et réclamer, sur le site bombardier.com. Pour en savoir plus sur les produits de Bombardier et son réseau de service clientèle à l'avant-garde de l'industrie, consultez le site businessaircraft.bombardier.com/fr. Suivez-nous sur Twitter @Bombardier.

Bombardier, Challenger, Challenger 3500, Global, Global 5500, Global 6500 et Global 7500 sont des marques déposées ou non déposées de Bombardier Inc. ou de ses filiales.

