Barbra Streisand reçoit le prix Genesis à l'occasion du dixième anniversaire de celui-ci





Le « Nobel juif » célébrera six décennies de contributions de Streisand au cinéma et à la musique, ainsi que son engagement à améliorer le monde

NEW YORK, 2 mai 2023 /PRNewswire/ -- Aujourd'hui, la Genesis Prize Foundation (GPF) a annoncé que l'actrice, chanteuse, réalisatrice, auteure et activiste Barbra Streisand serait la lauréate du 10e anniversaire du prix Genesis.

Le prix Genesis, d'un million de dollars par an et surnommé le « Jewish Nobel » par le magazine TIME, honore des personnes extraordinaires pour leurs réalisations professionnelles exceptionnelles, leur contribution à l'humanité et leur engagement en faveur des valeurs juives.

Depuis le lancement du prix en 2013, Mme Streisand a reçu des dizaines de milliers de nominations et de votes pour le prix Genesis. Conscients de l'immense soutien et de l'admiration dont a fait preuve la communauté juive mondiale au cours de la dernière décennie, les juges des comités de sélection et du prix ont approuvé à l'unanimité le choix de Mme Streisand comme lauréate du prix Genesis à l'occasion de son 10e anniversaire.

Mme Streisand sera honorée lors d'une cérémonie spéciale à Los Angeles en octobre 2023. La cérémonie aura lieu exactement dix ans après l'annonce de Michael R. Bloomberg, 108e maire de New York et fondateur de Bloomberg LP et Bloomberg Philanthropies, en tant que lauréat inaugural du prix Genesis.

Stan Polovets, fondateur et président de la Fondation du prix Genesis, a déclaré : « C'est un grand honneur pour notre fondation de célébrer Barbra Streisand, l'une des artistes les plus aimées et admirées au monde. En plus de ravir le public du monde entier au cours des six dernières décennies grâce à ses incroyables talents, Barbra a consacré son temps, ses ressources et sa passion à de nombreuses causes importantes, s'exprimant à chaque fois et partout où elle voyait une injustice. Son sens de la responsabilité pour guérir le monde découle de ses valeurs et de son identité juives, que Barbra affiche fièrement depuis le tout début de son extraordinaire carrière. La philanthropie innovante de Barbra a eu un impact significatif dans de nombreux domaines, notamment la santé, l'environnement et l'égalité des sexes. Nous nous réjouissons de travailler en étroite collaboration avec Barbra et sa fondation afin d'accroître cet impact à l'avenir. »

Suivant la tradition établie depuis 10 ans par Michael R. Bloomberg, Mme Streisand a demandé à la Genesis Prize Foundation d'affecter les fonds de son prix à des organisations à but non lucratif oeuvrant dans quatre domaines : la protection de l'environnement, la promotion de la santé des femmes, la lutte contre la désinformation dans les médias et l'aide au peuple ukrainien.

Michael R. Bloomberg a déclaré : « L'engagement passionné de Barbra Streisand en faveur du tikkun olam fait d'elle une lauréate incroyablement méritante du prix Genesis. Qu'il s'agisse de son leadership novateur en matière de santé des femmes, de son soutien de longue date à des lois plus strictes sur la sécurité des armes à feu ou de son partenariat inestimable pour revitaliser le sud de Manhattan grâce au Performing Arts Center at the World Trade Center qui ouvrira bientôt ses portes, Barbra a eu un impact énorme sur sa ville natale de New York et sur bien d'autres villes. Elle a utilisé sa voix - sur scène et à l'écran comme en dehors - pour inspirer des générations, et je suis heureux de me joindre à ses fans du monde entier pour la féliciter. »

En tant qu'activiste et philanthrope, Barbra Streisand a donné - et collecté - des millions de dollars pour s'attaquer à certains des problèmes les plus urgents de notre époque aux États-Unis et dans le monde entier. Au cours des 37 dernières années, Mme Streisand et sa fondation éponyme ont largement financé plus de 2 000 organisations et causes à but non lucratif.

Plus récemment, Mme Streisand a assumé le rôle d'ambassadrice de United 24, une organisation qui fournit une aide humanitaire à l'Ukraine. La Genesis Prize Foundation a versé une contribution à United 24 en l'honneur de Mme Streisand au début de l'année, ainsi que des subventions à de nombreux autres militants juifs et ONG qui s'efforcent d'alléger les souffrances du peuple ukrainien.

En tant que lauréate du 10e anniversaire, Mme Streisand succède au Dr Albert Bourla, président-directeur général de Pfizer, qui a été honoré pour son leadership, sa détermination et sa volonté d'assumer de grands risques en livrant un vaccin COVID-19 sûr et efficace en un temps record.

« Je suis heureux de passer le flambeau du prix Genesis à l'incomparable Barbra Streisand - l'incarnation du talent juif qui a touché le coeur de millions de personnes et dont l'activisme et la philanthropie passionnés ont rendu le monde meilleur », a déclaré Bourla. « Je souhaite la bienvenue à Barbra dans la famille des lauréats du prix Genesis et j'espère que les projets philanthropiques qui seront entrepris en son honneur seront couronnés de succès. »

La première dame d'Israël, Michal Herzog, a déclaré : « Barbra Streisand n'est pas seulement mon idole, une merveilleuse chanteuse et actrice, mais aussi une pionnière du show-business et de l'industrie cinématographique, une source d'inspiration pour les femmes du monde entier. C'est une véritable amie d'Israël, une dirigeante exemplaire dans les sphères juives et des droits de l'homme - la définition d'une femme de valeur ! »

Barbra Streisand a déclaré : « Je suis ravie d'être honorée par le prix Genesis spécial du 10e anniversaire et de travailler avec la Fondation du prix Genesis pour soutenir des organisations qui cherchent à améliorer la société et notre humanité commune. Je suis très fière de mon héritage juif et j'ai toujours été touchée par la tradition juive du tikkun olam, qui consiste à réparer le monde. J'espère rejoindre et inspirer d'autres personnes dans leur propre engagement à construire un monde meilleur. »

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/2066791/Barbra_Streisand.jpg

2 mai 2023 à 07:35

Communiqué envoyé leet diffusé par :