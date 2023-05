Expereo nomme un nouveau directeur financier et un nouveau directeur du développement pour accélérer sa croissance mondiale





Expereo, le fournisseur mondial de services gérés spécialisé dans la connectivité Internet à l'échelle internationale, a annoncé ce jour la nomination d'Adee Packer au poste de directeur financier, et de Remy Lammertsma à celui de directeur du développement. Ces deux importants changements dans l'équipe de direction d'Expereo doivent soutenir les ambitions de croissance de la société, avec des opportunités de fusions et acquisitions et une solide performance financière.

Ces nominations arrivent au moment où Expereo entre dans la grande phase suivante de son ambitieuse croissance, asseoir la position de leader de la société avec sa plateforme Internet intelligente destinée aux entreprises numériques.

Adee va occuper le poste de directeur financier Monde au sein d'Expereo, dans un contexte où la société continue de gagner des parts de marché et de proposer une connectivité mondiale sécurisée, intelligente, faite pour les entreprises. Auparavant, Adee a rempli les fonctions de directeur financier et de directeur technique Groupe au sein de Refresco, le plus important embouteilleur indépendant au monde.

Parallèlement, Remy Lammertsma a été nommé directeur du développement, après avoir occupé la fonction de directeur financier au sein d'Expereo pendant plus de sept ans. Remy va collaborer avec Adee pour piloter les opérations financières complexes et sera responsable de la concrétisation des ambitions de fusions et acquisitions, et un pilier de la croissance et du leadership de marché dans la phase de développement qui s'ouvre pour la société.

« Adee possède une grande expérience, et apporte des connaissances et des compétences précieuses à Expereo », a déclaré Irwin Fouwels, PDG d'Expereo. « Directement ou indirectement, 60 % des entreprises du classement Fortune 2000 utilisent aujourd'hui Expereo pour leur connectivité dans 190 pays. Nous arrivons à un moment clé de notre développement et de notre évolution ; nous connaissons une croissance rapide par le soutien apporté aux entreprises dans leur transformation vers une connectivité mondiale nouvelle génération, qui relie les équipes, les sites et les équipements. Nous sommes ravis d'accueillir un leader financier chevronné dans notre équipe de direction internationale, qui oeuvrera avec nous à atteindre nos objectifs ambitieux dans les années qui viennent. »

Et Adee Packer, directeur financier d'Expereo, d'ajouter : « je suis impatient de rejoindre une équipe innovante et expérimentée, et de contribuer à la croissance mondiale continue d'Expereo. Expereo est une mine de connaissances en connectivité Internet, et j'ai hâte de les aider à accompagner les entreprises dans la résolution des défis qu'elles rencontrent aujourd'hui. »

« Pour Expereo, l'opportunité de croissance est énorme. Il s'agit d'occuper la position de leader mondial dans la fourniture de services gérés en connectivité Internet, et pour cela, il va falloir tenir fermement la barre sur le plan financier et en matière de fusions et acquisitions, ce qui fait partie de notre stratégie », a conclu Remy Lammertsma, directeur du développement d'Expereo.

À propos d'Expereo

Expereo est un fournisseur mondial de premier plan de solutions de réseau gérées, notamment l'Internet mondial, la technologie SD-WAN/SASE et l'Internet amélioré. Avec une portée internationale très étendue, Expereo est le partenaire de confiance de 30 % des sociétés Fortune 500. La société dirige des sites d'entreprise et gouvernementaux dans plus de 190 pays, aidant ses clients à améliorer leur productivité et à renforcer leurs réseaux ainsi que leurs services cloud avec agilité et flexibilité, en apportant de la valeur à Internet avec des performances réseau optimales.

Expereo a fait l'objet d'une acquisition par Vitruvian Partners en février 2021. La société internationale spécialisée dans les opérations de capital-développement et de rachat a acquis une participation majoritaire auprès de Seven2, le leader européen du capital-investissement.

www.expereo.com.

