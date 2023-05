Translated dévoile son service de traduction automatique adaptative en 200 langues





Translated, un des leaders mondiaux de la traduction linguistique, annonce une expansion significative de ses services de traduction automatique. ModernMT, la technologie de traduction automatique adaptative de l'entreprise, qui prenait auparavant en charge 56 langues, en prend désormais 200, constituant ainsi une nouvelle référence dans le secteur. Aucun autre service commercial ne prend actuellement en charge une gamme aussi étendue de langues.

ModernMT de Translated a récemment été reconnu comme un programme leader en termes de traduction automatique par IDC et CSA Research, démontrant une fois de plus sa grande qualité et fiabilité. En élargissant sa couverture linguistique pour atteindre potentiellement 6,5 milliards de locuteurs natifs, Translated permet aux entreprises de forger des liens plus forts avec les utilisateurs et les clients du monde entier, favorisant ainsi une communication et une compréhension sans faille.

Les entreprises peuvent, dès aujourd'hui, accéder à la nouvelle offre par le biais d'une API, et les traducteurs professionnels peuvent bénéficier de la prise en charge élargie des langues en utilisant un module d'extension à appliquer à leurs outils de traduction assistée par ordinateur (TAO), comme par exemple Matecat. Les modèles adaptatifs sont conçus pour améliorer la qualité des traductions de façon permanente, en insérant les corrections des traducteurs professionnels en temps réel.

30 nouvelles langues sont, pour la première fois, prises en charge sur le marché, permettant ainsi de passer directement à la technologie adaptative la plus performante. Parmi les nouvelles langues prises en charge par ModernMT, nous trouvons le bengali, le pendjabi et le javanais, ce qui nous permet désormais d'atteindre plus de 2 milliards de locuteurs natifs dans le monde. Cette significative expansion a été rendue possible grâce à la croissance exponentielle de la recherche en IA et aux efforts d'organisations à but non lucratif telles que Common Crawl&& et Opus, ainsi qu'à la transparence de la recherche linguistique de Meta.

Marco Trombetti, PDG de Translated, a déclaré : « Nous ne fournissons plus seulement un outil capable de prendre en charge les traductions dans un plus grand nombre de langues, mais des modèles adaptatifs qui permettent également aux traducteurs professionnels de gérer plus de contenu, sachant que leurs corrections contribuent à l'amélioration continue de la qualité de la traduction automatique dans ces langues. Nous pensons que cette approche collaborative contribuera à améliorer la qualité des traductions et à préserver de nombreuses langues menacées, tout en mettant en évidence une synergie puissante et durable entre l'homme et la machine. »

Pour plus d'informations sur le service révolutionnaire de traduction automatique adaptative de Translated, rendez-vous sur la page www.modernmt.com

2 mai 2023 à 07:10

Communiqué envoyé leet diffusé par :