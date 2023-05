Un nouveau sondage montre que l'inflation est devenue le principal facteur de motivation et le principal obstacle à l'entrepreneuriat





Ownr, principale plateforme de gestion juridique et des affaires au Canada, a publié aujourd'hui de nouvelles données qui montrent les effets de l'inflation et de l'incertitude économique sur l'entrepreneuriat. Alors que des petites entreprises éprouvent toujours des problèmes de liquidités, de nombreux entrepreneurs en herbe profitent des occasions créées par la conjoncture pour travailler sur des projets personnels ou lancer une entreprise afin d'accroître leurs revenus et ainsi pallier l'augmentation du coût de la vie.

L'entrepreneuriat, de 2022 à aujourd'hui :

La principale préoccupation des entrepreneurs n'est plus l'inflation ni l'incertitude économique, mais bien le flux de trésorerie ? En 2023, les problèmes de trésorerie sont devenus la principale préoccupation des entrepreneurs (46,6 %, comparativement à 38,9 % l'an dernier), tandis que l'inflation et l'incertitude économique passent au second plan (22,7 %, comparativement à 33,5 % l'an dernier).

? En 2023, les problèmes de trésorerie sont devenus la principale préoccupation des entrepreneurs (46,6 %, comparativement à 38,9 % l'an dernier), tandis que l'inflation et l'incertitude économique passent au second plan (22,7 %, comparativement à 33,5 % l'an dernier). Les petites entreprises continuent d'augmenter leurs prix en fonction de l'inflation ? En 2022, 30,5 % des propriétaires d'entreprise ont augmenté leurs prix de plus de 10 % en raison de l'inflation et de la hausse des coûts ; par comparaison, environ 23,3 % l'ont fait en 2023. L'inflation n'a pas encore perturbé les activités de 30,6 % des répondants, qui s'attendent toutefois à ce que cela se produise bientôt.

? En 2022, 30,5 % des propriétaires d'entreprise ont augmenté leurs prix de plus de 10 % en raison de l'inflation et de la hausse des coûts ; par comparaison, environ 23,3 % l'ont fait en 2023. L'inflation n'a pas encore perturbé les activités de 30,6 % des répondants, qui s'attendent toutefois à ce que cela se produise bientôt. L'optimisme renaît malgré les conditions inflationnistes ? On constate que les propriétaires de petites entreprises s'adaptent à l'inflation et à l'augmentation des coûts : près de la moitié (47,7 %) des personnes interrogées se disent aujourd'hui plus optimistes qu'il y a six mois quant à leurs projets d'affaires.

? On constate que les propriétaires de petites entreprises s'adaptent à l'inflation et à l'augmentation des coûts : près de la moitié (47,7 %) des personnes interrogées se disent aujourd'hui plus optimistes qu'il y a six mois quant à leurs projets d'affaires. Les boulots d'appoint sont en hausse ? Dans un contexte de hausse du coût de la vie et d'incertitude économique, 41,7 % des répondants ont créé leur entreprise comme activité secondaire, et près d'une personne sur quatre (24,9 %) l'a fait pour créer une source de revenus supplémentaire.

? Dans un contexte de hausse du coût de la vie et d'incertitude économique, 41,7 % des répondants ont créé leur entreprise comme activité secondaire, et près d'une personne sur quatre (24,9 %) l'a fait pour créer une source de revenus supplémentaire. Les nouveaux arrivants considèrent l'entrepreneuriat comme un moyen d'accéder à l'indépendance financière ? Parmi les répondants, 39,2 % se sont identifiés comme immigrants au Canada. Près de la moitié d'entre eux (46,9 %) ont affirmé que leur principale motivation pour créer une entreprise au Canada était la liberté financière.

Les conditions inflationnistes sont une source de motivation pour les futurs entrepreneurs

Les entrepreneurs canadiens, qui ont dû ces derniers mois adapter et transformer leurs activités en raison de l'incertitude économique et de problèmes liés à la chaîne d'approvisionnement, sont de plus en plus optimistes quant à leurs perspectives commerciales : près de la moitié (47,7 %) des répondants envisagent l'avenir avec une plus grande confiance qu'il y a six mois.

Les entrepreneurs solos ? les personnes qui gèrent seules leur entreprise, sans partenaires ni employés ? sont de plus en plus nombreux. Les Canadiens cherchent à augmenter leurs revenus avec un minimum de coûts indirects. Ce groupe, en particulier, cherche des façons de poursuivre ses investissements dans son entreprise. Sur les deux tiers (67 %) des répondants qui se sont identifiés comme entrepreneurs solos, la majorité (65,1 %) a dit vouloir agrandir son équipe afin de prendre de l'expansion.

Non seulement les propriétaires de petites entreprises existantes sont plus optimistes, mais de nombreux nouveaux entrepreneurs sont motivés par les conditions économiques actuelles et envisagent l'entrepreneuriat comme moyen de faire face à l'augmentation du coût de la vie. Près d'un propriétaire de petite entreprise sur quatre (24,9 %) a démarré une entreprise pour créer une source de revenus supplémentaire. Il s'agit d'une augmentation par rapport au sondage 2022 d'Ownr, où seulement 18 % des personnes interrogées avaient indiqué cette raison comme source de motivation. En outre, le pourcentage d'entrepreneurs ayant indiqué qu'ils exploitaient une entreprise en parallèle a augmenté, passant de 37,8 % en 2022 à 41,7 % en 2023.

« L'esprit d'entreprise reste bien vivant au Canada. Plutôt que de décourager les entrepreneurs à se lancer en affaires, l'incertitude économique a favorisé l'essor de l'entrepreneuriat solo. La conjoncture incite les entrepreneurs canadiens à faire preuve de plus d'audace et de créativité, explique Sid Paquette, chef, RBCx. Nous sommes fiers d'avoir aidé plus de 100 000 Canadiens à concrétiser leur rêve d'avoir leur propre entreprise grâce à Ownr, et nous avons toujours la mission d'aider les petites entreprises à mettre sur le marché des idées novatrices et à faire croître leurs affaires. »

Les nouveaux arrivants au Canada se lancent en affaires pour accéder à la liberté financière, mais des obstacles demeurent

Parmi les répondants, 39,2 % se sont identifiés comme immigrants au Canada et près de la moitié d'entre eux (46,9 %) ont affirmé vouloir démarrer une entreprise pour accéder à la liberté financière et soutenir leur famille. Malgré la flexibilité qu'offre l'entrepreneuriat, des obstacles demeurent pour les nouveaux arrivants au Canada. Le défi le plus important identifié est l'accès aux fonds (53,5 %), suivi du manque de contacts dans le secteur (37,2 %).

« Par leurs points de vue singuliers et leurs idées fraîches, les nouveaux arrivants sont un maillon important de la communauté des petites entreprises canadiennes, dit Derek Hopfner, agent principal des recettes, Ownr. Nous devons éliminer les obstacles à l'entrepreneuriat en nous attardant aux besoins et aux défis particuliers des nouveaux arrivants, et en veillant à ce que tous les entrepreneurs en herbe aient accès aux ressources et au soutien dont ils ont besoin pour réussir. En donnant aux propriétaires de petites entreprises répondant aux critères de la diversité les moyens d'agir, nous pourrons bâtir une économie plus solide et plus dynamique qui profitera à tous les Canadiens. »

À propos d'Ownr

Ownr rend plus facile et plus abordable pour les entreprises de se constituer en société, de s'enregistrer et d'assurer avec confiance la conformité juridique. Lancer et exploiter une entreprise demande des efforts considérables. En simplifiant et en automatisant le processus de démarrage et les formalités réglementaires courantes, nous aidons les petites entreprises à prospérer. Depuis 2017, Ownr a aidé plus de 100 000 Canadiens à réaliser leur rêve. Ownr est une société de RBCx, une division de la Banque Royale du Canada. Pour en savoir plus, allez à www.ownr.co.

À propos de RBCx

RBCx appuie l'audace des idées, des fondateurs et des entreprises de technologie. Nous savons que la création de grandes entreprises exige plus que du financement. C'est pourquoi nous misons sur la force conjuguée de nos quatre piliers ? Services bancaires, Capital, Plateforme, Capital-risque ? pour être le principal soutien de l'innovation canadienne. Nous utilisons notre vaste expertise pour soutenir des entreprises de toutes tailles à toutes les étapes de leur croissance. Nous mettons à profit l'expérience, les réseaux et le capital de RBC pour résoudre les grands problèmes de demain.

Le sondage a été mené en ligne du 23 mars au 17 avril 2023 auprès de 1 044 participants au Canada répertoriés comme clients d'Ownr. Les participants sont tous des entrepreneurs établis ou en devenir. Les résultats de ce sondage comportent une marge d'erreur d'environ 3 %.

