France : Mise en service d'une unité de stockage d'énergie sur le site éolien de Plouguin





PARIS, 02 mai 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Boralex inc. (« Boralex » ou la « Société ») (TSX : BLX) est heureuse d'annoncer la mise en service de sa deuxième unité de stockage en France. Cette batterie, capable de stocker plus de 3,3 MWh d'énergie, est installée au sein du site éolien de Plouguin (Finistère, Bretagne). Après avoir annoncé la mise en service du parc éolien des Moulins du Lohan dans cette région, Boralex se réjouit de poursuivre sa contribution à l'intégration des énergies renouvelables en région Bretagne.



À l'origine, une initiative locale

Le projet a été confié à Boralex après un appel à manifestation d'intérêts lancé par le Conseil Régional de Bretagne en 2019. Labellisé et soutenu par l'association locale Smile (Smart Ideas to Link Energies), le projet a été co-financé par l'Union européenne via le Fonds Européen de Développement Régional (FEDER). La solution utilisée dans le projet est l'oeuvre d'Entech, entreprise spécialisée dans les systèmes de stockage et basée à Quimper (Finistère).

Contribuer à l'essor des énergies renouvelables

L'unité de stockage de Plouguin répond à trois objectifs : consolider la stabilité du réseau électrique français et notamment breton, soutenir le déploiement du stockage d'énergie de grande capacité et participer à l'intégration des énergies renouvelables dans le réseau électrique.

L'unité de stockage de Plouguin vient compléter le parc éolien du même nom. Elle vise à prendre en considération l'écart entre la production et la consommation pour, par exemple, injecter sur le réseau électrique, au moment le plus opportun, l'énergie préalablement stockée. Elle permet ainsi d'équilibrer la production et la consommation.

« Dans le contexte actuel d'accélération des énergies renouvelables et d'augmentation des besoins en électricité, le stockage de l'énergie est une solution prometteuse pour offrir plus de flexibilité au réseau et consommer efficacement une énergie compétitive et décarbonée. Grâce à des sites comme celui de Plouguin, et celui de la Vallée de l'Arce (Aube, Grand Est) avant lui, nous voyons plus loin que la seule production d'énergie verte. Nous mettons en place des services innovants qui vont accompagner l'essor des énergies renouvelables et contribuer à notre transition énergétique », a déclaré Nicolas Wolff, premier vice-président et directeur général, Europe, de Boralex.

Diversification technologique

Grâce à cette mise en service, Boralex poursuit ses démarches afin de déployer de façon progressive un service de stockage d'énergie par batteries, tirant ainsi parti de l'importante réduction des coûts associés à cette technologie. Grâce aux efforts soutenus de la Société pour accélérer le développement de sites de stockage, son portefeuille de projets de stockage s'élève maintenant à plus de 800 MW dans le monde.

À propos de Boralex

Chez Boralex, nous fournissons de l'énergie renouvelable et abordable pour tous, depuis plus de 30 ans. Un des leaders sur le marché canadien et premier producteur indépendant de l'éolien terrestre de France, nous sommes également présents aux États-Unis et au Royaume-Uni. Au cours des cinq dernières années, notre puissance installée a plus que doublé et elle s'établit aujourd'hui à 3 GW. Nous développons un portefeuille de projets de près de 4 GW dans l'éolien et le solaire et de près de 800 MW dans le stockage, guidés par nos valeurs et notre démarche de responsabilité sociétale d'entreprise (RSE). Boralex, par une croissance profitable et durable, participe activement à la lutte contre le réchauffement climatique. Grâce à notre audace, notre discipline, notre expertise et notre diversité, nous demeurons une référence de notre industrie. Les actions de Boralex se négocient à la Bourse de Toronto sous le symbole BLX.

