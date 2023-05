Une étude de J.D. Power révèle une forte baisse de la satisfaction à l'égard des conseillers financiers à service complet au Canada alors que les marchés baissent





Les taux d'intérêt élevés, la pression inflationniste et des marchés financiers volatils ayant conduit les indicateurs économiques américains et les indices S&P/TSX du Canada à enregistrer une évolution négative (8,7 % pour le TSX) en 2022 ont fait des ravages sur les rendements des investisseurs. Cette piètre performance a provoqué une baisse importante de la satisfaction globale des investisseurs vis-à-vis des relations avec leur conseiller financier, d'après l'étude 2023 de satisfaction des investisseurs à l'égard des sociétés d'investissement à service complet au CanadaSM de J.D. Power publiée aujourd'hui. L'étude révèle que la satisfaction à l'égard des professionnels de la gestion de patrimoine des investisseurs atteint 652 (sur une échelle de 1 000 points), en baisse de 17 points par rapport à l'an dernier.

« Les conseillers ne contrôlent pas les hauts et les bas du marché mais, trop souvent, les clients leur donnent crédit et leur reprochent les rendements d'investissement obtenus », a déclaré Craig Martin, directeur général exécutif et responsable mondial du département Wealth & lending intelligence chez J.D. Power. « Cette vision erronée du rôle et de la valeur d'un conseiller constitue un risque majeur pour les sociétés à service complet à l'avenir. Si la valeur principale offerte est le rendement des investissements, les investisseurs risquent de rechercher de plus en plus des moyens moins coûteux d'obtenir des rendements similaires. Cela dit, certains conseillers et sociétés ont reconnu que l'offre d'une expérience différenciée était payante. Au lieu de fournir un service de type transactionnel, qui met les conseillers face au risque de départ de clients, J.D. Power voit des dirigeants, qui mettent l'accent sur la création de valeur grâce à des conseils complets, briller malgré les fluctuations du marché et aider leurs clients à atteindre leurs objectifs de vie. Ce niveau de conseil protège ces sociétés et conseillers des risques élevés de marchés défavorables et crée des ambassadeurs quand la conjoncture est bonne. »

Voici les principales conclusions de l'étude 2023 :

Seule une fraction des investisseurs reçoit des conseils complets : L'étude montre que seulement 6 % des investisseurs au Canada reçoivent un niveau complet de service et de conseil de leurs professionnels de la gestion de patrimoine. Des conseils complets sont définis comme des conseils personnalisés de la part d'un conseiller qui répond à tous les besoins financiers et de gestion de patrimoine ; fait preuve d'une connaissance approfondie du style de vie et des objectifs du client ; fait passer les intérêts du client en premier ; inclut un plan financier ; s'assure que les clients comprennent les frais qu'ils paient et fait partie intégrante de la vie du client.

Des conseils complets favorisent la défense des intérêts : Les investisseurs qui reçoivent des conseils complets de leurs conseillers financiers sont plus de trois fois plus susceptibles que ceux qui reçoivent des conseils transactionnels de recommander leur conseiller financier à des amis ou à des membres de leur famille.

Un peu plus de la moitié des clients nantis bénéficiant d'un service complet ont des plans financiers : Seulement 57 % des clients de la gestion de patrimoine à service complet déclarent avoir un plan financier et, au sein de ce groupe, 43 % ne pensent pas que les recommandations de leur conseiller sont dans leur meilleur intérêt. Étonnamment, 38 % des investisseurs qui déclarent avoir un plan ne pensent pas que leur conseiller comprend leurs objectifs et besoins financiers.

Les plus jeunes clients votent déjà avec leurs pieds : Les milléniaux1 sont les plus susceptibles de changer de société au cours des 12 prochains mois et sont plus susceptibles de traiter déjà avec une deuxième société d'investissement. Seulement 20 % des milléniaux affirment qu'ils vont certainement ou probablement changer de société, et 33 % déclarent déjà traiter avec une deuxième société d'investissement.

Classement de l'étude

Edward Jones se classe en tête pour la satisfaction globale des investisseurs avec un score de 699. Raymond James (697) se classe deuxième et Financière Banque Nationale (677) arrive en troisième position.

L'étude de satisfaction des investisseurs à l'égard des sociétés d'investissement à service complet au Canada, aujourd'hui dans sa 18e année, mesure la satisfaction globale des investisseurs vis-à-vis des sociétés d'investissement à service complet selon sept facteurs (par ordre d'importance) : confiance ; individus ; produits et services ; valeur compte tenu des frais payés ; capacité à gérer le patrimoine de la manière et au moment où ils le souhaitent ; résolution des problèmes et canaux numériques.

L'étude est basée sur les réponses de 4 803 investisseurs qui travaillent directement avec un conseiller financier dédié ou une équipe de conseillers. L'étude a été réalisée entre octobre 2022 et janvier 2023.

1 J.D. Power définit les groupes générationnels de la manière suivante: les pré-boomers (nés avant 1946); les baby-boomers (de 1946 à 1964); la génération X (de 1965 à 1976); la génération Y (de 1977 à 1994); et la génération Z (de 1995 à 2004). La génération du millénaire (1982-1994) est un sous-groupe de la génération Y.

