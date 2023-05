Estée Lauder choisit la célèbre mannequin Imaan Hammam comme nouvelle ambassadrice mondiale de la marque





Estée Lauder annonce que la top model hollandaise Imaan Hammam, l'une des plus grandes stars de la mode, sera la nouvelle ambassadrice mondiale de la marque. Imaan rejoindra la liste des stars mondiales d'Estée Lauder, comme Adut Akech, Ana de Armas, Amanda Gorman, Bianca Brandolini D'Adda, Carolyn Murphy, Grace Elizabeth, Karlie Kloss, K?ki, et Yang Mi. La première campagne d'Imaan sera lancée en juillet 2023.

"Imaan est vite devenue une icône dans l'industrie de la mode", a déclaré Justin Boxford, directeur mondial de la marque Estée Lauder et AERIN Beauty. "Outre son énergie exceptionnelle, son charisme, sa beauté et son dynamisme, c'est sa passion et son dévouement pour la défense des jeunes femmes du monde entier qui sont intimement associés aux valeurs essentielles de notre marque et qui nous permettront de continuer à inspirer nos consommateurs partout dans le monde."

"C'est un véritable honneur pour moi d'intégrer la famille Estée Lauder", a déclaré Imaan. "Estée Lauder dispose d'un formidable héritage et propose des produits de beauté parmi les plus iconiques. Mais je suis avant tout fière de rejoindre une marque qui soutient la cause de la femme dans le monde entier."

À propos d'Imaan Hammam :

Imaan Hammam, mannequin et activiste néerlandaise, est une véritable icône de la mode et un exemple pour les jeunes femmes du monde entier. D'origine marocaine et égyptienne, Imaan a grandi à Amsterdam parmi les six enfants de parents immigrés. Imaan a débuté sur les podiums en 2013 pour Jean-Paul Gaultier, Givenchy, Hermes, Proenza Schouler, Chanel et Valentino.

Elle figure parmi les modèles préférés des plus grands photographes de mode comme Steven Meisel, Craig McDean, Annie Leibovitz, David Sims, Mert & Marcus, Willy Vanderperre, Jamie Hawkesworth, Inez & Vinoodh, et Mario Sorrenti. Elle a fait la une du numéro du Vogue aux États-Unis en septembre, ainsi que des éditions italienne, britannique, française, mexicaine, arabe, chinoise, espagnole et japonaise, sans oublier Harper's Bazaar, le WSJ, i-D, Elle et Vanity Fair. Elle a également joué dans des campagnes publicitaires pour des marques telles que Tiffany & Co, Chanel, Versace, Fendi, Moschino et Calvin Klein, pour ne citer que celles-là.

En tant qu'ambassadrice mondiale de l'organisation sans but lucratif "She's the First", dont elle a également été nommée "Powerhouse of the Year" en 2021, Imaan soutient les jeunes femmes de toutes origines. Saluée pour son travail d'activiste et pour sa contribution à l'industrie de la mode, Imaan s'est vu décerner l'un des prix "Femme de l'année" du magazine Bazaar en 2020.

À propos d'Estée Lauder :

Estée Lauder est la marque emblématique de The Estée Lauder Companies Inc. Fondée par Estée Lauder, l'une des premières femmes chefs d'entreprise au monde, la marque reste fidèle à son héritage en créant les produits de soin et de maquillage les plus innovants, les plus sophistiqués et les plus performants, ainsi que des parfums emblématiques, tous imprégnés d'une parfaite compréhension des besoins et des désirs des femmes. Aujourd'hui, Estée Lauder se consacre aux femmes dans plus de 150 pays et territoires à travers le monde, à travers des dizaines de supports, du magasin au numérique. Toutes ces relations reflètent le point de vue puissant et authentique d'Estée Lauder sur les femmes.

2 mai 2023 à 05:25

