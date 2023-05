La maison d'édition mondiale de livres audio ABP Publishing enregistre une augmentation de 25 % de ses revenus en 2022 grâce à sa production à double orientation et à sa stratégie de promotion





ABP Publishing, l'éditeur mondial de livres audio, annonce une augmentation de 25 % de ses revenus pour 2022 par rapport à l'année précédente. La société a obtenu ces résultats grâce à sa production à double orientation et à sa stratégie de promotion, en investissant massivement dans le marketing et en augmentant les volumes de publication par l'intermédiaire de méthodes de production à distance. L'éditeur a touché 95 % de son public cible sur des marchés transnationaux, y compris des amateurs de livres audio assidus.

ABP Publishing a étendu son portefeuille à plus de 460 livres audio en 2022, ce qui a entraîné une augmentation de 30% de son catalogue. La société a développé de manière stratégique la production à distance, comprenant la traduction, l'édition et la narration, indépendamment de la localisation géographique. Cette stratégie a nécessité l'embauche de plus de rédacteurs et de comédiens voix off. De plus, cette approche a permis à la société de doubler son catalogue en langue turque.

ABP Publishing a non seulement lancé des auteurs à succès sur de nouveaux marchés, mais a également ajouté de nouveaux auteurs à sa liste d'oeuvres publiées. Des auteurs renommés tels que Robert Kiyosaki en Italie, Benjamin Graham en Italie et en France, Jordan Peterson, Bessel Van der Kolk et Will Smith en France, ainsi que Wim Hof en Allemagne ont été publiés par ABP Publishing.

La promotion des livres audio par la société a permis de toucher 2 millions d'amateurs sur diverses plateformes, aboutissant à des classements dans le top 100 sur Audible et Storytel. ABP Publishing détenait 15 % du top 100 dans la catégorie Audible Books & Originals et entre 5 et 7% en Italie sur Audible, ainsi que 10 % sur Storytel en Turquie. Les livres d'ABP Publishing se classent régulièrement dans le top 10 de catégories telles que la "Psychologie", "Carrière", "Développement personnel", "Santé" et "Gestion financière".

« ABP Publishing a réussi la mise en oeuvre d'une nouvelle approche de la production de livres audio à distance », affirme Viktoria Salnikova, rédactrice en chef d'ABP Publishing. « Nous avons été en mesure d'augmenter les volumes de production sans nuire à la qualité, qui est l'une de nos principales priorités. »

« Nous nous attachons à promouvoir nos livres audio sur les marchés émergents dans le cadre de notre stratégie unifiée de pénétration du marché », déclare Andrey Mishenev, PDG d'ABP Publishing. « Nous sommes satisfaits du succès que nous avons obtenu, ce qui a entraîné une augmentation des volumes de production. Pour 2023, notre mission est de fournir aux lecteurs la sagesse de centaines des auteurs les plus respectés, en proposant des titres classiques de non-fiction et les meilleures nouvelles parutions de livres audio pour inspirer et cultiver une culture plus éclairée parmi les lecteurs. »

