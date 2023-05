Berkshire Hathaway Specialty Insurance nomme des dirigeants régionaux pour l'Europe et le Moyen-Orient





Berkshire Hathaway Specialty Insurance (BHSI) a annoncé aujourd'hui la nomination de deux dirigeants de BHSI à des postes de direction régionale. Alessandro Cerase a été nommé président et chef de la région Europe, tandis que Neeraj Yadvendu est désormais chef de la région Moyen-Orient. Sous réserve de l'obtention des approbations réglementaires nécessaires, Neeraj assumera simultanément le poste de cadre de direction au sein de la Succursale du Centre financier international de Dubaï (Dubai International Financial Centre Branch).

Alessandro a rejoint BHSI en 2018 en tant que cadre de direction de BHSI Moyen-Orient, poste où il a dirigé le lancement des activités de BHSI dans la région. En 2020, il a également été nommé au poste de directeur des souscriptions d'assurance multirisque pour le domaine d'activité Construction et Énergie. Il compte plus de 25 années d'expérience dans le secteur mondial de l'assurance, et a vécu et travaillé au Royaume-Uni, aux États-Unis et au Moyen-Orient. Il continuera d'être basé à Dubaï et rendra compte à Peter Eastwood, PDG de BHSI.

Neeraj a rejoint BHSI en 2018 en tant que directeur général adjoint et chef des lignes tierces au Moyen-Orient, et il a joué un rôle central dans la croissance de BHSI dans la région. Il possède plus de 26 années d'expérience dans le secteur mondial de l'assurance, et a vécu et travaillé au Royaume-Uni, en Asie et au Moyen-Orient. Neeraj continuera d'être basé à Dubaï et rendra compte à Marc Breuil, président de la région Asie Moyen-Orient de BHSI.

« BHSI a connu une croissance régulière et stratégique dans le monde entier et une croissance à un rythme accéléré dans nos régions d'Europe et du Moyen-Orient », a déclaré Peter Eastwood. « Alessandro et Neeraj, ainsi que les équipes exceptionnelles qu'ils ont constituées, ont joué un rôle central dans cette expansion. Dans leurs nouvelles fonctions, ces deux dirigeants solides vont avoir un impact encore plus important tandis qu'ils continueront de faire profiter les clients et courtiers à travers l'Europe et le Moyen-Orient de notre flexibilité et de notre savoir-faire en matière de souscription, de notre engagement CLAIMS IS OUR PRODUCT® et de la certitude de notre solidité financière. »

Berkshire Hathaway Specialty Insurance Company (entreprise domiciliée au Nebraska, aux États-Unis) fournit des services d'assurance immobilière commerciale, dommages, responsabilité professionnelle dans la santé, lignes exécutives et professionnelles, responsabilité transactionnelle, cautionnement, maritime, voyage, programmes, accidents et santé, maladie en excédent de pertes, habitation et multinationale. Les conditions de couverture effectives et définitives de l'ensemble des gammes de produits peuvent varier. Dans la région Asie Moyen-Orient, l'entreprise souscrit sous le nom de Berkshire Hathaway Specialty Insurance Company (BHSIC). La Succursale du Centre financier international de Dubaï (Dubai International Financial Centre Branch) de BHSI est réglementée par la Dubai Financial Services Authority. En Europe, Berkshire Hathaway Specialty Insurance (BHSI) exerce ses activités sous les raisons sociales de Berkshire Hathaway European Insurance DAC (BHEI) et Berkshire Hathaway International Insurance Limited (BHIIL). BHEI est une société d'activité désignée, domiciliée en Irlande et immatriculée sous le numéro 636883. Son siège social est situé 2nd Floor, 7 Grand Canal Street Lower, Dublin D02 KW81. Berkshire Hathaway International Insurance Limited (BHIIL) est une société à responsabilité limitée constituée en Angleterre et au Pays de Galles, immatriculée sous le numéro 3230337, et dont le siège social est situé 8 Fenchurch Place, 4th Floor, London EC3M 4AJ, Royaume-Uni. BHSIC, BHIIL et BHEI sont des filiales du groupe de compagnies d'assurance Berkshire Hathaway's National Indemnity, qui bénéficie de la notation de solidité financière A++ attribuée par AM Best et de la notation AA+ attribuée par Standard & Poor's. Basée à Boston, Berkshire Hathaway Specialty Insurance possède des bureaux à Atlanta, Boston, Chicago, Columbia, Dallas, Houston, Indianapolis, Irvine, Los Angeles, New York, Plymouth Meeting, San Francisco, San Ramon, Seattle, Stevens Point, Adélaïde, Auckland, Barcelone, Brisbane, Bruxelles, Cologne, Dubaï, Dublin, Francfort, Hong Kong, Kuala Lumpur, Londres, Lyon, Macao, Madrid, Manchester, Melbourne, Munich, Paris, Perth, Singapour, Sydney, Toronto et Zurich.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

2 mai 2023 à 04:05

Communiqué envoyé leet diffusé par :