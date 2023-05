Appian annonce un nouveau programme partenaires pour stimuler la croissance et accélérer la valeur client





Le nouveau cadre favorise les partenariats collaboratifs qui répondent aux besoins des clients en matière d'accélération de la valeur ajoutée.

PARIS, 2 mai 2023 /PRNewswire/ -- Appian (Nasdaq : APPN) a annoncé aujourd'hui, lors de l' Appian World 2023 , le lancement d'un nouveau programme visant à soutenir la croissance des partenaires et la différenciation sur le marché, mais aussi pour aider les clients communs à progresser. Cette vision comprend une nouvelle structure de programme pour les partenaires, un accès amélioré et facilité à la formation, ainsi que des récompenses et des primes.

Dans un contexte économique incertain, les clients ont besoin d'analyses de rentabilité solides, d'un retour sur investissement clair et d'une mise sur le marché rapide. Cette nouvelle stratégie axée sur les partenaires renforce la position d'Appian en tant que fournisseur de choix pour l'automatisation des processus de bout en bout. Elle profite aux clients qui auront un accès étendu à la proposition de valeur unique d'Appian : une plateforme unifiée pour concevoir, automatiser et optimiser leurs processus les plus complexes.

"2023 est l'année où Appian s'appuiera sur ses partenaires ", a déclaré Chris Jones, Chief Revenue Officer chez Appian. " Mon objectif principal est de développer les ventes par le biais de partenaires et d'alliances. Je crois passionnément que lorsque vous travaillez ensemble dans le cadre d'un véritable partenariat - tous axés sur le dépassement des attentes des clients - vous pouvez faire vivre une expérience extraordinaire à vos clients. "

Mark Dillon, vice-président senior de l'organisation mondiale des partenaires chez Appian, a déclaré : " Tout est question de concentration et de structure, de récompenses et d'incitations à franchir certaines étapes. Nous avons remanié le programme de partenariat pour l'aligner sur les stratégies de mise sur le marché de nos partenaires et sur les secteurs dans lesquels ils se spécialisent. L'alignement des ressources et des capacités collectives à l'appui de notre nouvelle structure favorisera une collaboration significative, ce qui nous aidera à fournir ensemble des solutions de classe mondiale à nos clients. "

Les détails du nouveau programme de partenariat d'Appian sont les suivants :

Une focalisation accrue sur la création de valeur : En encourageant la co-innovation et l'agilité, Appian apporte une plus grande valeur aux clients et fournit les solutions à chacun des défis auxquels ils sont confrontés, rapidement.

: En encourageant la co-innovation et l'agilité, Appian apporte une plus grande valeur aux clients et fournit les solutions à chacun des défis auxquels ils sont confrontés, rapidement. De nouvelles incitations pour favoriser la croissance des partenaires : Avec des niveaux d'engagement et de performance plus élevés, les partenaires pourront prétendre à des incitations financières, des récompenses et des remises plus importantes. Appian a augmenté les opportunités de génération de leads et les fonds marketing pour favoriser les stratégies mutuelles de mise sur le marché.

: Avec des niveaux d'engagement et de performance plus élevés, les partenaires pourront prétendre à des incitations financières, des récompenses et des remises plus importantes. Appian a augmenté les opportunités de génération de leads et les fonds marketing pour favoriser les stratégies mutuelles de mise sur le marché. Des parcours de formation améliorés et un soutien à la valeur ajoutée : Le taux de fidélisation des clients d'Appian, qui s'élève à 99 %, provient de l'engagement en faveur de la valeur. Les équipes de conseil en vente et de réussite client sont alignées pour aider les partenaires à offrir des expériences client exceptionnelles grâce à des activités d'intégration, des outils et des ressources nouvellement conçus. Appian a enrichi sa bibliothèque de formations en ligne et construit de nouveaux contenus interactifs élaborés par des experts afin de garantir aux partenaires l'information complète des dernières fonctionnalités et des meilleures pratiques d'Appian.

: Le taux de fidélisation des clients d'Appian, qui s'élève à 99 %, provient de l'engagement en faveur de la valeur. Les équipes de conseil en vente et de réussite client sont alignées pour aider les partenaires à offrir des expériences client exceptionnelles grâce à des activités d'intégration, des outils et des ressources nouvellement conçus. Appian a enrichi sa bibliothèque de formations en ligne et construit de nouveaux contenus interactifs élaborés par des experts afin de garantir aux partenaires l'information complète des dernières fonctionnalités et des meilleures pratiques d'Appian. Expérience des partenaires : Les clients d'Appian peuvent identifier la ressource partenaire parfaite pour répondre aux besoins de leur entreprise grâce à notre annuaire des partenaires , puis le contacter directement pour entamer la conversation. Leur visibilité est renforcée avec la rubrique " Partenaires " directement accessible dans la navigation supérieure de la page d'accueil . La communauté des partenaires Appian a également été enrichie pour accéder facilement à des informations, des ressources et des outils exclusifs.

Commentaires des partenaires :

"Toute transformation commence par la confiance et le travail d'équipe ", a déclaré Neges Cherukupalli, vice-président senior et responsable des ventes FSI chez Infosys. "Infosys est un partenaire d'Appian depuis très longtemps et nous sommes très heureux de poursuivre cette collaboration fructueuse, en nous assurant que nous sommes toujours connectés et qu'il y a une responsabilité de part et d'autre. "

"Notre relation avec Appian remonte à 14 ans et ce que nous avons vu depuis, c'est que chaque trimestre, chaque année, la plateforme s'améliore avec de nouvelles fonctionnalités telles que les portails, la data fabric, les améliorations dans les applications de conception et l'expérience utilisateur. Nous apprécions cet engagement en faveur de l'excellence des produits et de l'innovation qui distingue Appian du marché", a déclaré David Houser, associé directeur de Bits in Glass.

"Lorsque l'on considère la taille et la portée de ce que nous faisons, nous sommes vraiment dans une activité de confiance et nous nous assurons que nous faisons ce qu'il faut pour nos clients ", a déclaré Joe Kennedy, FS Technology Leader chez PWC. "Nos clients ont besoin que leurs problèmes directement liés à leur activité soient résolus immédiatement et Appian nous permet de le faire ! Avec Appian, nous ne nous attaquons pas à une capacité, mais à un problème commercial spécifique dont nous savons qu'il existe dans un secteur spécifique."

Regardez la vidéo " Power of Alliances " pour entendre directement nos partenaires.

Demandez à rejoindre le programme de partenariat d'Appian .

À propos d'Appian

Appian est un éditeur de logiciels spécialisé dans l'automatisation des processus métiers. La Plateforme Appian comprend tout ce dont vous avez besoin pour concevoir, automatiser et optimiser les processus, même les plus complexes, de la première à la dernière étape. Les organisations les plus innovantes au monde font confiance à Appian pour améliorer leurs workflows, unifier les données et optimiser les opérations, ce qui favorise la croissance et améliore les expériences client. Pour plus d'informations, visitez appian.fr . [Nasdaq: APPN]

Suivez Appian France : Twitter , LinkedIn .

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1488235/Appian_Logo.jpg

