Pour les French Days, les prix des aspirateurs Tineco s'écroulent !

PARIS, 2 mai 2023 /PRNewswire/ -- Les French Days c'est l'occasion unique de s'équiper d'appareils électroménagers à bas prix. Des o?res exceptionnelles du côté de l'enseigne en ligne Cdiscount permettent de se procurer des produits phare de la marque Tineco à de très bon prix du 3 er au 9 mai 2023.

FLOOR ONE S5 COMBO

Le Floor One S5 COMBO répond à tous vos besoins d'aspiration et de nettoyage ! Doté d'un design innovant 3-en-1, FLOOR ONE S5 COMBO est parfait pour nettoyer les bureaux, les appartements et petites maisons dotés d'un sol dur. En plus du lavage des sols, il se convertit facilement en aspirateur grande taille et en aspirateur à main léger avec plusieurs accessoires.

Prix public conseillé : 459?

Prix promotionnel : 369.99? (-19%)

TINECO FLOOR ONE S3

Cet aspirateur/nettoyeur est e?cace pour venir à bout de toutes les tâches liquides, des pires dégâts et poils d'animaux présents sur tous types de sol intérieur. Léger et sans ?l, il se transporte facilement. Le capteur intelligent iLoop de Tineco indique automatiquement au Floor One S3 d'ajuster son débit d'eau, sa puissance de nettoyage et d'aspiration pour nettoyer tout ce qui se trouve sur le sol. De plus, il possède la plus grande puissance d'aspiration de sa catégorie pour une e?cacité redoutable !

Prix public conseillé : 409?

TINECO IFLOOR 3

Le Tineco iFloor 3 est un aspirateur 3-en-1 qui remplit plusieurs missions. S'il se charge d'aspirer la poussière, il est aussi en mesure de laver le sol pour que vous n'ayez pas à le faire vous-même.

Le Tineco iFloor 3 se dote d'un dispositif de nettoyage autonome. Il su?t d'appuyer sur un bouton pour qu'il se charge de nettoyer ses brosses et ses tubes sans avoir à entrer en contact avec la saleté. Sur le haut de l'aspirateur laveur, on retrouve un petit écran qui a?che des informations comme le niveau de batterie.

Le Tineco iFloor 3 dispose d'une autonomie de 25 minutes. En somme, il garantit un gain de temps et d'énergie non négligeable.

Prix public conseillé : 329?

Prix Promotionnel : 230.30? (-30%)

TINECO PURE ONE S15 ESSENTIALS

L'aspirateur aspirateur balai sans ?l Pure One S15 Essential se recharge sur une base à poser au sol. Le capteur intelligent iLoop de Tineco ajuste automatiquement la puissance d'aspiration en fonction du type de sol, améliorant à la fois l'autonomie et l'e?cacité.

Le Pure One S15 Essentials sépare de toute sa puissance l'air et la poussière pour éviter l'encombrement du pré-?ltre et la perte d'aspiration, assurant une performance optimale sans perte d'aspiration.

Prix public conseillé : 399?

A propos de Tineco

Fondé en 1998, Tineco se consacre à la conception d'appareils électroniques ménagers haut de gamme, pratiques, faciles à utiliser et intelligents. Avec plus de deux décennies d'expérience dans le secteur de l'entretien ménager, Tineco ne cesse d'innover pour créer une vie facile et intelligente pour tous.

