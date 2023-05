OPTASIA SE CLASSE TROISIÈME PARMI LES MEILLEURES SOCIÉTÉS DE TECHNOLOGIE FINANCIÈRE DU MOYEN-ORIENT SELON LE MAGAZINE FORBES MIDDLE EAST





DUBAÏ, Émirats arabes unis, 2 mai 2023 /PRNewswire/ -- Optasia, le principal fournisseur de services de technologie financière, a reçu une autre reconnaissance de premier plan, se classant troisième parmi les 30 meilleures sociétés de technologie financière du Moyen-Orient par le magazine Forbes de renommée mondiale dans son édition du Moyen-Orient.

Cette distinction a été consacrée par l'article « Top 30 Fintech Companies 2023 »

de Forbes Middle East, qui figure dans le numéro d'avril 2023 de cette publication. La place optimale d'Optasia dans cette liste très prestigieuse a été obtenue grâce à sa trajectoire ascendante continue et à ses performances de pointe, qui ont été évaluées et reconnues en conséquence par l'équipe de professionnels de Forbes.

Plus important encore, c'est la deuxième année consécutive qu'Optasia reçoit une reconnaissance prestigieuse de Forbes Middle East, car la société a également figuré dans son article « The Middle East's Top 25 Fintech Companies », en août 2022.

« Pour Optasia, être classé si haut par Forbes, après avoir été évalué par les meilleurs experts dans le domaine financier, c'est une grande distinction » a déclaré le fondateur d'Optasia, Bassim Haidar, tandis que le PDG Mark Muller a ajouté : « C'est un véritable témoignage que notre vision, qui est de fournir un accès financier pour le prochain milliard de clients, est en train de porter ses fruits. »

La liste de Forbes Middle East a été établie par l'équipe d'experts de la publication après avoir examiné de nombreuses entités commerciales qui appliquent la technologie aux secteurs tels que les paiements, l'assurance, la banque numérique, la gestion de patrimoine et le financement personnel ». L'article complet est disponible sur le site web de la publication sur ce lien .

Grâce aux solutions et à la polyvalence fournies par la plateforme propriétaire de la société basée sur l'IA, Optasia soutient les populations sous-bancarisées en leur fournissant un accès au financement jusqu'alors indisponible. Optasia est actuellement présent dans plus de 30 pays, principalement en Afrique subsaharienne, au Moyen-Orient, en Asie et en Amérique latine.

À propos d'Optasia

Optasia, anciennement Channel VAS, est une plateforme avancée pilotée par l'IA qui permet un accès instantané à des solutions financières pour des millions de particuliers et de PME sous-bancarisés à travers plus de 30 pays principalement dans les marchés émergents. Le modèle B2B2X (pour les entreprises et les PME) d'Optasia crée de la valeur pour ses partenaires, tels que les opérateurs de réseaux mobiles, les opérateurs d'argent mobile, les banques et les passerelles de paiement, sous la forme de revenus supplémentaires, d'une amélioration de l'expérience client et d'une hausse du taux de rétention sans frais de fonctionnement ni investissement supplémentaires. Le moteur de données piloté par l'IA et les algorithmes exclusifs de la société analysent les données alternatives provenant des environnements mobiles et autres pour proposer des décisions de crédit instantanées et pertinentes à ses partenaires. Ces capacités permettent de réaliser des microprêts, des avances de crédit de communication et de données via des portefeuilles mobiles, des cartes SIM et d'autres environnements numériques.

