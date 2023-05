La société d'expérience client leader du marché Avaya entre dans une nouvelle ère de croissance et d'innovation accélérées





Avaya Holdings Corp. (« Avaya » ou la « Société »), un leader mondial des solutions d'expérience client, a annoncé ce jour avoir terminé avec succès sa restructuration financière et être sorti de la procédure sous chapitre 11 avec une structure de capital orienté croissance incluant environ 650 millions d'USD en liquidité et un ratio d'endettement net de moins de 1x. Ce tournant clôture une étape critique de la transformation commerciale de la Société.

Selon Alan Masarek, PDG d'Avaya : « aujourd'hui, nous tournons la page et pénétrons dans un avenir nouveau pour Avaya, ses équipes et ses clients. Nous sommes impatients de terminer le dur travail réalisé pour la transformation de notre entreprise. Nous avançons avec des ressources financières importantes afin d'accélérer l'investissement dans notre portefeuille et ainsi continuer de proposer l'innovation sans interruption à nos clients. Ces derniers se trouvent à différentes étapes de leur migration vers le cloud. Ils souhaitent évoluer à un rythme adapté à leurs besoins commerciaux, d'une façon leur permettant d'adopter des fonctionnalités avancées sans interruption de leurs activités. La nouvelle stratégie produit rationalisée d'Avaya a été spécifiquement conçue pour cela, intégrant les informations données par nos clients sur les capacités les plus critiques pour eux. Nous vivons une période où l'innovation n'a jamais revêtu autant d'importance pour la réussite d'une entreprise, et nous sommes fiers d'apporter une réponse aux défis les plus urgents de nos clients. »

Avaya se concentre sur le renforcement de sa marque iconique, de sa clientèle mondiale et de son écosystème de partenaires conséquent afin de proposer l'innovation sans interruption à l'échelle internationale. Les investissements en innovation produit de la Société continueront de cibler l'Avaya Experience Platform, qui permet aux entreprises d'améliorer leurs capacités d'expérience client sur de très nombreux canaux de communication. Depuis le début de l'année, la Société a sorti plus de 150 nouvelles fonctionnalités et améliorations produits sur son portefeuille et a lancé Avaya Enterprise Cloud, un exemple parfait des solutions logicielles proposées par Avaya en communications unifiées, collaboration et centre de contact pour les grandes entreprises. Avaya reste positionné pour capitaliser sur sa dynamique de développement de produits et répondre aux besoins actuels et futurs de ses clients.

Et M. Masarek d'ajouter : « nous sommes également ravis d'accueillir un nouveau conseil d'administration possédant une expérience approfondie de l'industrie et du leadership financier qui aidera Avaya à entrer dans une nouvelle ère de croissance et d'excellence opérationnelle. Nos nouveaux directeurs cumulent des décennies d'expertise, de connaissances et de compétences qui soutiendront Avaya dans ses efforts pour promouvoir la nouvelle vague d'innovation en communications d'entreprise et fournir à ses clients et partenaires de véritables solutions d'expérience client omnicanal. »

Le conseil d'administration d'Avaya comprend désormais neuf directeurs :

Alan Masarek est un innovateur industriel de plus de 30 ans d'expérience au sein d'entreprises de communications, d'information et de services commerciaux leaders du marché.

est un innovateur industriel de plus de 30 ans d'expérience au sein d'entreprises de communications, d'information et de services commerciaux leaders du marché. Patrick Bartels, membre de la direction de Redan Advisors, LLC, apporte plus de 20 ans d'expérience dans la création de valeur pour les parties prenantes de sociétés privées et publiques à travers les secteurs de la gouvernance, de l'harmonisation des motivations, de l'évaluation de la gestion, de la finance, des marchés de capitaux et des fusions et acquisitions.

membre de la direction de Redan Advisors, LLC, apporte plus de 20 ans d'expérience dans la création de valeur pour les parties prenantes de sociétés privées et publiques à travers les secteurs de la gouvernance, de l'harmonisation des motivations, de l'évaluation de la gestion, de la finance, des marchés de capitaux et des fusions et acquisitions. Patrick Dennis, PDG d'ExtraHop, possède près de 25 ans d'expérience dans la direction de sociétés de pointe à forte croissance publiques et privées dans les secteurs des logiciels et de l'informatique, notamment en qualité de PDG d'Alvaria et de Guidance Software ainsi qu'à des postes de leadership au sein d'EMC et d'Oracle.

PDG d'ExtraHop, possède près de 25 ans d'expérience dans la direction de sociétés de pointe à forte croissance publiques et privées dans les secteurs des logiciels et de l'informatique, notamment en qualité de PDG d'Alvaria et de Guidance Software ainsi qu'à des postes de leadership au sein d'EMC et d'Oracle. Robert Kalsow-Ramos, partenaire en capital privé chez Apollo Global Management, Inc., est un professionnel de l'investissement expérimenté possédant une vaste expertise dans les secteurs de la technologie et des services, et a de nombreux succès à son actif au sein d'équipes de management pour la croissance, l'innovation et la création de valeur.

partenaire en capital privé chez Apollo Global Management, Inc., est un professionnel de l'investissement expérimenté possédant une vaste expertise dans les secteurs de la technologie et des services, et a de nombreux succès à son actif au sein d'équipes de management pour la croissance, l'innovation et la création de valeur. Marylou Maco, très récemment nommée vice-présidente exécutive des services Worldwide Sales et Field Operations chez Genesys, apporte trente ans d'expérience de l'industrie et d'expertise dans la génération de revenus et l'augmentation des parts de marché au sein de sociétés mondiales des secteurs des logiciels d'entreprise, des services cloud et des réseaux informatiques.

très récemment nommée vice-présidente exécutive des services Worldwide Sales et Field Operations chez Genesys, apporte trente ans d'expérience de l'industrie et d'expertise dans la génération de revenus et l'augmentation des parts de marché au sein de sociétés mondiales des secteurs des logiciels d'entreprise, des services cloud et des réseaux informatiques. Aaron Miller, partenaire en capital privé chez Apollo Global Management, Inc. et directeur d'Apollo Portfolio Performance Solutions, possède trente ans d'expertise opérationnelle dans la transformation des entreprises au sein de différents secteurs.

partenaire en capital privé chez Apollo Global Management, Inc. et directeur d'Apollo Portfolio Performance Solutions, possède trente ans d'expertise opérationnelle dans la transformation des entreprises au sein de différents secteurs. Donald E. Morgan, III CFA, directeur des investissements, associé principal et responsable du portefeuille chez Brigade Capital Management, LP, a co-fondé la société en 2006 et a joué un rôle clé dans sa croissance, qui compte environ 26 milliards d'USD d'actifs sous gestion.

directeur des investissements, associé principal et responsable du portefeuille chez Brigade Capital Management, LP, a co-fondé la société en 2006 et a joué un rôle clé dans sa croissance, qui compte environ 26 milliards d'USD d'actifs sous gestion. Tod Nielsen, très récemment nommé président du CA et PDG de TalkWalker, est un vétéran de l'industrie qui possède de très nombreuses années d'expérience en leadership dans la fourniture de plateformes logicielles et de SaaS, notamment à des fonctions exécutives chez Salesforce, VMWare, Heroku, Oracle et Microsoft.

très récemment nommé président du CA et PDG de TalkWalker, est un vétéran de l'industrie qui possède de très nombreuses années d'expérience en leadership dans la fourniture de plateformes logicielles et de SaaS, notamment à des fonctions exécutives chez Salesforce, VMWare, Heroku, Oracle et Microsoft. Jacqueline Woods, directrice marketing chez Teradata, possède une expérience exécutive dans la technologie et le marketing, avec à son actif de nombreuses victoires dans la transformation et la croissance d'entreprises par l'amélioration de l'expérience client.

« J'apprécie le soutien solide dont ont fait preuve nos investisseurs tout au long du processus, et je remercie nos clients, partenaires, collaborateurs et toutes les autres parties prenantes pour leur engagement sans faille et leur confiance en Avaya, » a ajouté M. Masarek.

Conseillers

Kirkland & Ellis LLP a agi à titre de conseiller juridique auprès d'Avaya, Evercore Group L.L.C. a agi à titre de conseiller financier et AlixPartners, LLP a agi à titre de conseiller en restructuration.

Akin Gump Strauss Hauer & Feld LLP, Centerview Partners LLC et Alvarez & Marsal LLP ont agi à titre de conseiller juridique, de conseiller d'investissement et financier, respectivement, auprès d'un groupe ad hoc de prêteurs de premier rang d'Avaya. Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP a agi à titre de conseiller juridique et FTI Consulting, Inc. a agi à titre de conseiller financier auprès d'un groupe ad hoc de prêteurs de premier rang d'Avaya. Debevoise & Plimpton LLP a agi à titre de conseiller juridique auprès de certains détenteurs de billets échangeables garantis d'Avaya.

Les entreprises reposent sur les expériences qu'elles offrent. Chaque jour, des millions de ces expériences sont fournies par Avaya Holdings Corp. Avaya façonne l'avenir des expériences clients avec une innovation et des partenariats qui offrent des avantages révolutionnaires aux entreprises. Nos solutions de communication alimentent des expériences clients immersives, personnalisées et inoubliables pour aider les entreprises à concrétiser leurs ambitions stratégiques et à atteindre les résultats visés. Ensemble, nous nous engageons à accompagner votre entreprise dans son développement en fournissant des Expériences qui comptent. Pour en savoir plus, rendez-vous sur http://www.avaya.com.

Mise en garde au sujet des déclarations prévisionnelles

Le présent communiqué de presse ainsi que d'autres rapports, documents et déclarations orales que la Société adresse ponctuellement au grand public contiennent des « déclarations prévisionnelles » au sens de la législation des États-Unis sur les valeurs mobilières (Private Securities Litigation Reform Act de 1995, PSLRA). Ces déclarations se reconnaissent habituellement à l'emploi de termes de nature prospective tels que « penser », « estimer », « prévoir », « envisager », « notre vision », « planifier », « potentiel », « prédire », la forme négative de ces termes et leurs variantes, ainsi qu'à l'emploi du conditionnel et du futur. Elles comprennent, sans toutefois s'y limiter, les attentes actuelles de la direction, ses objectifs stratégiques, ses perspectives commerciales, ainsi que ses performances économiques et financières attendues. Les déclarations prévisionnelles sont par nature incertaines et sujettes à divers risques, aléas et hypothèses pouvant entraîner un écart substantiel entre les résultats obtenus et ceux prévus ou attendus par la direction de la Société. Ces facteurs incluent, sans s'y limiter : la capacité de la Société à maintenir ses relations avec ses fournisseurs, clients, collaborateurs ou autres tiers et autorités réglementaires ; les opportunités de marché pour les solutions et les services offerts par la Société peuvent ne pas évoluer de la façon attendue par la Société, et cette dernière peut ne pas parvenir à développer des solutions et des services nouveaux et innovants au rythme rapide auquel la technologie évolue, adaptés aux changements des normes de l'industrie et répondant aux préférences des clients ; l'impact et le moment de toute mesure de réduction des coûts ou exigence réglementaire locale mise en place dans diverses juridictions ; l'efficacité du contrôle exercé en interne par la Société sur le reporting financier et les contrôles et procédures de diffusion, et les potentielles failles supplémentaires dans les contrôles réalisés en interne par la Société sur le reporting financier et autres failles possibles dont la Société n'a pas encore connaissance ou qui n'ont pas encore été détectées ; et l'impact de toute procédure réglementaire ou contentieuse. Ces déclarations ne constituent en aucun cas une garantie de performance future et les événements ou résultats obtenus peuvent différer considérablement de ces déclarations. Les événements ou résultats obtenus sont sujets à des risques connus et inconnus importants, à des incertitudes et autres facteurs, nombre d'entre eux étant hors du contrôle de la Société. Il convient de préciser qu'il n'est pas possible de prédire ou d'identifier l'ensemble de ces facteurs. Compte tenu de ces risques, les investisseurs et les analystes ne doivent pas se fier indûment à ces déclarations prévisionnelles. Les déclarations prévisionnelles ne reflètent que les informations connues à la date de publication du document qui les contient. La Société n'assume aucune obligation de mise à jour ni de correction de ces déclarations prévisionnelles, que ce soit du fait de nouvelles informations, d'événements futurs ou pour d'autres raisons, sauf si la loi l'exige. Le présent avis constitue la mise en garde de la Société en vertu du PSLRA.

