Coway remporte des prix àl'iF Design Award 2023

- L'entreprise a été récompensée pour la 16e année consécutive lors des iF Design Awards

SEOUL, Corée du Sud, 2 mai 2023 /PRNewswire/ -- Coway, la « Best Life Solution Company », a annoncé aujourd'hui qu'elle avait remporté 3 prix dans la catégorie Produit de l'International Forum (iF) Design Award, marquant ainsi la 16e année consécutive où l'entreprise a remporté ce prix prestigieux.

L'iF Design Award, fondé en 1953 sous le nom de Die Gute Industrieform e.V., évalue les produits en fonction de leur impact, de leur différenciation et d'autres propriétés.

Le purificateur d'eau Icon Ice (CHPI-7400N), l'adoucisseur d'eau Skin Plus (BB-17) et le purificateur d'air (AP-3522E/F) de Coway ont été récompensés pour leur design qui met l'accent sur les valeurs originales du produit tout en minimisant les éléments superflus, ce qui donne un aspect élégant et sophistiqué.

Le purificateur d'eau Icon Ice (CHPI-7400N) est le plus petit purificateur d'eau glacée de Corée du Sud. Il est doté de la technologie de fabrication de glace à double vitesse exclusive de Coway et d'un système de stérilisation par UV pour l'hygiène des produits. Sa taille compacte, son design élégant et ses éléments visuels simples en font un produit remarquable.

L'adoucisseur d'eau Skin Plus (BB-17) permet aux utilisateurs de créer différentes combinaisons d'eau avec de l'eau extra-propre doublement filtrée comme base, mélangée à de l'eau adoucie et à des infusions de vitamines pour répondre à leurs besoins. Son design fin et rectangulaire rompt avec les adoucisseurs d'eau typiques et encombrants. L'écran miroir sophistiqué fournit des notifications en temps réel sur la température de l'eau, le taux d'utilisation du filtre et bien plus encore.

Le purificateur d'air (AP-3522E/F), également connu sous le nom d'Airmega ProX aux États-Unis, est spécialement conçu pour les grands espaces publics tels que les immeubles de bureaux et les écoles. Son design géométrique intègre les structures inspirées de l'architecture de la NOBLE Air Care Solution Series, qui sont à la fois élégantes et discrètes. Afin de maximiser le minimalisme, le produit dissimule de manière transparente les entrées, les sorties et les poignées avec des lignes texturées.

« Notre objectif est de créer des designs qui incarnent le luxe dans la simplicité en minimisant les éléments décoratifs, de sorte que nos produits s'intègrent naturellement dans n'importe quel espace », a déclaré Jin Sang Hwang, responsable du centre de design de Coway. « Nous continuerons à améliorer le design sensuel et la facilité d'utilisation de nos produits afin d'offrir un style de vie haut de gamme à nos consommateurs. »

À propos de Coway Co., Ltd.

Fondée en Corée en 1989, Coway, « Best Life Solution Company », est une entreprise leader dans le domaine des appareils électroménagers qui rendent la vie des gens saine et confortable grâce à des appareils électroménagers novateurs comme des purificateurs d'eau, des purificateurs d'air, des bidets et des matelas. Depuis sa création, Coway est devenu un leader dans cette industrie, grâce à des activités intensives de recherche, d'ingénierie, de développement et de service à la clientèle. L'entreprise a prouvé son dévouement à l'innovation avec des produits primés, une expertise en matière de santé domestique, une part de marché inégalée, la satisfaction des clients et la reconnaissance de la marque. Coway continue d'innover en diversifiant ses gammes de produits et en accélérant ses activités à l'étranger, en Malaisie, aux États-Unis, en Thaïlande, en Chine, en Indonésie, au Vietnam, au Japon et en Europe, sur la base de son succès commercial en Corée. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site http://www.coway.com/ ou http://newsroom.coway.com.

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/2063500/Image__Coway_Wins_iF_Design_Awards_2023.jpg

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/1395396/Logo_Logo.jpg

1 mai 2023 à 21:05

