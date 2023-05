Le gouvernement du Canada fait état de la reprise des services de passeport pour le Québec à la suite de l'interruption de travail dans la fonction publique





GATINEAU, QC, le 1er mai 2023 /CNW/ - Service Canada est prêt à reprendre tous les services dans les Centres Service Canada et les bureaux des passeports après la fin de l'interruption de travail dans la fonction publique.

Pendant l'arrêt de travail, Service Canada n'a traité que les passeports qui satisfaisaient aux critères essentiels concernant les situations humanitaires ou d'urgence. À l'échelle nationale, Service Canada a reçu environ 27 900 demandes pendant l'interruption, ce qui représente approximativement 81 % moins de demandes de passeport au pays que prévu pour cette période.

Bien que l'interruption de travail ait eu une incidence sur le traitement et rende nécessaire un certain rattrapage, Service Canada n'a aucune raison de s'attendre à une période de rétablissement déraisonnable. Toutefois, on prévoit que le volume de demandes au cours de la période de rétablissement sera plus élevé que la normale, ce qui pourrait entraîner des files d'attente plus longues dans les bureaux des passeports et les Centres Service Canada ainsi que des volumes d'appels accrus reçus par le centre d'appels du Programme de passeport.

Pour gérer les files d'attente aux bureaux des passeports et aux Centres Service Canada, le personnel accordera la priorité aux clients ayant des besoins plus urgents en matière de passeports, ce qui comprend les déplacements imminents. Les clients n'ont pas besoin d'arriver ou de faire la file avant l'ouverture des bureaux pour être servis un jour donné. Le personnel effectuera un triage et gèrera les files d'attente en vue de servir les clients tout au long de la journée.

En ce qui concerne les clients qui ont présenté une demande pendant l'interruption de travail, elle a été reçue et sera traitée par Service Canada. Il n'est pas nécessaire de présenter une nouvelle demande. Les clients qui ont présenté une demande avant l'interruption de travail et dont la demande est en cours de traitement peuvent communiquer avec le centre d'appels du Programme de passeport ou se rendre à un bureau des passeports pour demander que leur demande soit traitée en priorité si elle est urgente.

Les Canadiens peuvent obtenir des mises à jour en temps réel sur le traitement de leurs demandes au moyen du Vérificateur de l'état d'une demande de passeport en ligne.

La norme de prestation de services du gouvernement est de 10 jours ouvrables pour le traitement des demandes de passeport en personne reçues à un bureau spécialisé des passeports ou à un Centre Service Canada offrant un service en 10 jours, et de 20 jours ouvrables pour les demandes déposées à un Centre Service Canada régulier ou reçues par la poste. Avant l'interruption de travail, Service Canada avait délivré presque tous les passeports dans les délais cibles de 10 et 20 jours, et environ 99 % des passeports étaient délivrés conformément aux normes de service, quelle que soit la méthode de réception. Le rétablissement à la suite de l'interruption de travail peut entraîner des délais de traitement plus longs dans certains cas, jusqu'à ce que la charge de travail soit revenue à des niveaux normaux.

Service Canada encourage les Canadiens à utiliser les options de service qui leur conviennent le mieux et qui répondent le mieux à leurs besoins en fonction de l'urgence de leur situation. Ces options comprennent un réseau de plus de 300 Centres Service Canada qui peuvent fournir un service en 20 jours pour les demandes de passeport, 13 Centres Service Canada qui offrent un service de ramassage des passeports dans un délai de 10 jours, ainsi que 36 bureaux spécialisés des passeports qui offrent un service de ramassage dans un délai de 10 jours.

Citation

« Même si la perturbation du travail a eu des répercussions sur les services de passeport, nous sommes bien placés pour rétablir rapidement les services, éliminer tout nouvel arriéré ou tout retard et veiller à ce que les Canadiens reçoivent les services de passeport auxquels ils s'attendent désormais, à juste titre d'ailleurs. Au cours de la dernière année, Service Canada a fait des progrès considérables pour rétablir la stabilité du programme de passeport en éliminant l'arriéré précédent, en respectant constamment les normes de service et en augmentant considérablement la capacité de traitement. Comme toujours, nous remercions les Canadiens de leur patience et de leur compréhension pendant que nous faisons le nécessaire pour rétablir tous les services. »

- La ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, Karina Gould

Les faits en bref

Le 24 janvier 2023, le gouvernement du Canada a annoncé que le Programme de passeport avait repris son cours normal, à la suite des difficultés importantes causées par l'évolution de la pandémie de COVID-19 et aggravées par celle-ci.

a annoncé que le Programme de passeport avait repris son cours normal, à la suite des difficultés importantes causées par l'évolution de la pandémie de COVID-19 et aggravées par celle-ci. D'avril 2022 à mars 2023, le gouvernement du Canada a délivré 3 346 223 passeports.

a délivré 3 346 223 passeports. Les statistiques sur le Programme de passeport sont publiées en ligne, et toutes les données sont mises à jour chaque semaine.

Liens connexes

Document d'information

Les renseignements suivants aideront les demandeurs du Québec à choisir la meilleure option de service pour obtenir leurs passeports dans leur région en fonction de leurs besoins particuliers.

Options de service

Bureaux spécialisés des passeports

Tous ces bureaux offrent des services standard de retrait des passeports dans les 10 jours, et la majorité d'entre eux offrent également le service urgent et express (norme de service pour les demandes urgentes : fin du jour ouvrable suivant; norme de service pour les demandes express : de 2 à 9 jours ouvrables. Il y a des frais supplémentaires et le demandeur doit fournir la preuve qu'il a besoin du passeport) :

Centres Service Canada offrant le service de retrait dans les 10 jours

Les Canadiens peuvent demander un passeport à ces endroits et le recevoir dans les 10 jours ouvrables. Une fois délivré, le passeport peut être envoyé par la poste ou récupéré en personne.

Centre Service Canada offrant le traitement des demandes dans les 20 jours

Trouvez un Centre Service Canada près de chez-vous.

Ce que les Canadiens doivent savoir

Il faut soumettre les demandes de passeport bien avant de faire des plans de voyage.

Toute personne prévoyant faire un voyage dans les deux jours ouvrables doit se rendre à un bureau des passeports (Centre Service Canada - Services de passeport) offrant le service de retrait urgent. Il n'est pas nécessaire de prendre rendez?vous, mais il faut fournir une preuve de voyage ou de besoin.

De plus, le fait de présenter une demande en personne permet au demandeur de faire examiner ses documents alors qu'il se trouve sur place et de ramener ses documents chez lui, plutôt que d'avoir à les envoyer par la poste. Cela réduit également le délai de traitement de la demande.

On trouve des renseignements sur la façon de présenter une demande et d'obtenir un formulaire de demande de passeport en ligne sur le site Canada.ca.

Pour éviter les retards de traitement, voici des erreurs courantes à éviter lorsqu'on présente une demande de passeport.

Le répondant doit apposer sa signature au verso de l'une des photos pour les demandes de passeport générale pour enfant et adulte.

Dans le cas des demandes de passeport pour enfant :

Le demandeur est généralement un parent ayant la garde ou un tuteur légal de l'enfant.



Tous les parents, y compris tous les tuteurs légaux, sont priés (et peuvent être tenus) de participer à la démarche visant à obtenir des services de passeport pour l'enfant.



Lorsqu'on remplit un formulaire pour un enfant, il faut indiquer le lien entre les parents et signer au bas des sections 2 et 5.



Un demandeur qui ne sait pas où se trouvent actuellement les autres parents ou tuteurs légaux est prié de communiquer avec le Programme de passeport.



S'il y a lieu, il faut soumettre tous les documents (y compris les ententes de séparation, les jugements de divorce, les ordonnances, etc.) relatifs à l'enfant qui mentionnent la garde, les responsabilités décisionnelles, le droit de visite, le temps parental ou la mobilité.

Pour les demandes générales pour adultes :

Le répondant doit signer et dater une copie de la pièce d'identité du demandeur.



Il faut indiquer la durée de validité du passeport demandé - 5 ou 10 ans - sur le formulaire.

Vérification de l'état d'une demande de passeport

Les Canadiens qui ont présenté une demande de passeport pourront vérifier l'état de leur demande en ligne, en quelques clics et en fournissant certains renseignements de base. L'outil de vérification de l'état des demandes de passeport en ligne offre aux Canadiens une option importante de service numérique pour les services de passeport; en effet, il fournit rapidement des renseignements sans qu'il soit nécessaire de téléphoner ou de se rendre dans un bureau.

