Rêv et Searchlight finalisent l'acquisition de Netspend pour 1 milliard de dollars





Rêv Worldwide (Rêv), une société internationale de solutions de paiement, en partenariat avec des fonds conseillés par Searchlight Capital Partners, L.P. (Searchlight), a finalisé ce jour le rachat à Global Payments (NYSE : GPN) de l'activité grand public de Netspend dans le cadre d'une transaction intégralement en numéraire évaluée à 1 milliard d'USD.

Par cette transaction, Netspend revient entre les mains de Roy et de Bertrand Sosa, pionniers du secteur du prépayé qui ont également fondé Rêv. Netspend restera partenaire de Global Payments, soutenant l'activité maintenue de cartes de paiement.

« Cette acquisition représente à la fois des retrouvailles et une réinvention de la vision d'autonomisation financière que nous avions imaginée avec Netspend il y a plus de 20 ans », a affirmé Roy Sosa, président du CA et PDG de Rêv, qui occupe la même fonction au sein de Netspend. « Netspend possède la réputation méritée de créer et de fournir des produits innovants répondant parfaitement aux importants besoins de tous ses clients, des moins riches aux plus nantis. Cette transaction nous positionne idéalement sur la voie du succès et d'une croissance rentable. »

Depuis sa création en 1999, Netspend est devenu un leader incontesté de l'industrie des cartes de débit prépayées, a traité des centaines de milliards de dollars d'achats de titulaires de cartes, et a établi le plus grand réseau au monde de partenaires distributeurs avec 100 000 points de vente où les consommateurs peuvent recharger ou acheter des produits prépayés et des cartes de débit. Ces points de vente vont des grands magasins aux centres de services financiers, en passant par des commerces de proximité ou encore des pharmacies. Netspend est également le partenaire de traitement des produits et paiements de nombreuses marques renommées, et propose ses produits grand public par les canaux mobiles et en ligne.

Ensemble, Netspend et Rêv constituent un leader international du secteur des paiements avec un large portefeuille de produits et de services et des partenaires stratégiques qui incluent ADIB, Banco Itaú, Correos (la poste espagnole) et Etihad Airways. Leur association les positionne de façon inédite pour l'expansion de leurs programmes actuels dans le monde entier, et pour leur croissance sur divers segments de marché.

« Dès la création de Netspend, nous nous sommes attachés à aider les consommateurs à accéder à des produits de paiement qui leur simplifient la vie et apportent une réelle valeur », a déclaré Bertrand Sosa, président de Rêv. « Cette acquisition nous permet de poursuivre notre engagement à accompagner davantage de personnes vers une autonomie financière dans un nombre croissant de pays grâce à la portée de Netspend ainsi qu'à la plateforme technologique et aux innovations numériques de Rêv. »

« Cette transaction permet à Netspend d'associer sa position de leader de marché à la portée géographique de Rêv afin d'offrir une proposition de valeur plus importante à ses clients, d'introduire des produits innovants et de nouer des partenariats à l'échelle internationale. Cette alliance va être en mesure de couvrir tout le marché avec ses capacités de distribution différenciées, notamment ses modèles de distribution directe au consommateur, via ses partenaires, et en ligne », a ajouté Christopher Cruz, partenaire de Searchlight, à propos de l'acquisition.

À propos de Rêv

Rêv est une société de fintech fondée par les pionniers du secteur du débit prépayé, Roy et Bertrand Sosa, qui se consacre à offrir des expériences de paiement innovantes aux consommateurs du monde entier. Ses solutions s'appuient sur la plateforme exclusive de traitement des paiements multidevises et multilingues de la société. Forte d'une vaste expérience de pionnier avec à son actif plusieurs premières dans le secteur des paiements, Rêv mise sur les secteurs internationaux de la banque et du voyage. Rêv s'est associée à des entreprises du monde entier pour lancer divers produits en Amérique du Nord, en Amérique latine, en Europe, au Moyen-Orient et en Asie-Pacifique. Pour en savoir plus, visitez le site www.revworldwide.com.

À propos de Searchlight

Searchlight est un cabinet d'investissement privé mondial avec plus de 10 milliards d'USD d'actifs sous gestion et des bureaux à New York, Miami, Londres et Toronto. Searchlight cherche à investir dans des entreprises où son capital à long terme et son soutien stratégique accélèrent la création de valeur pour toutes les parties prenantes. Pour en savoir plus, visitez le site www.searchlightcap.com.

À propos de Netspend

Netspend est un leader dans la fourniture de solutions de paiement et financières destinées aux entreprises et aux consommateurs. Des cartes prépayées et de débit aux comptes numériques en passant par les services de transferts de fonds, Netspend propose une vaste gamme de produits et de technologies qui offrent des expériences exceptionnelles à ses clients et à ses partenaires commerciaux. Pour en savoir plus, visitez le site www.netspend.com et suivez Netspend sur Twitter, LinkedIn et Facebook.

1 mai 2023 à 19:15

