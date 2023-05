Mise à jour sur la résiliation du Fonds Marquest Mutual Funds Inc - Flex Dividend and Income Growthtm Series Fund.





À la suite du communiqué de presse et de la déclaration de changement important du 6 avril 2023, Marquest gestion d'actifs Inc. (le " gestionnaire "), le gestionnaire de Fonds communs de placement Marquest Inc. (la " société "), vous informe de la résiliation (la " résiliation ") du Fonds Marquest Mutual Funds Inc. - Flex Dividend and Income Growthtm Series Fund (le " Fonds ") en vigueur à partir du 26 juin 2023.

Dans le cadre de la résiliation, le Fonds a émis un dividende en actions le 1er mai 2023 aux actionnaires inscrits au registre du Fonds le 24 avril 2023. Le 9 mai 2023, le Fonds émettra un droit à valeur contingente ("CVR") aux actionnaires inscrits au registre du Fonds le 2 mai 2023 ("date d'enregistrement") afin de confirmer le droit des actionnaires à une part proportionnelle d'un remboursement de l'impôt en main remboursable sur les dividendes ("IMRTD") à recevoir par le Fonds.

Toutes les actions en circulation du Fonds qui n'ont pas fait l'objet d'un échange du Fonds contre une autre catégorie d'actions de fonds communs de placement de Marquest Mutual Funds Inc. tel que décrit dans les documents d'offre du Fonds, jusqu'au 26 juin 2023 inclus, seront annulées (rachetées) à la valeur liquidative par action le 26 juin 2023 ; et tout actionnaire recevra le produit du rachat à partir du 28 juin 2023, qui sera livré de la même manière qu'un actionnaire effectuant un rachat (la " distribution ").

La Société confirmera en temps voulu le montant et le calendrier prévus pour le paiement aux actionnaires du Fonds de leur part proportionnelle du remboursement de l'IMRTD reçu par la Société en ce qui concerne le Fonds.

Tout rachat d'actions, la réception du dividende en actions et/ou la disposition d'actions lors de la liquidation du Fonds aura des conséquences fiscales pour un actionnaire. Nous encourageons tous les actionnaires à consulter leurs conseillers financiers pour comprendre les implications financières et fiscales liées au rachat ou à l'échange de leurs actions et à la résiliation du Fonds, et pour discuter de leurs options d'investissement.

Si vous avez des questions concernant la résiliation du Fonds, n'hésitez pas à nous contacter par courriel à l'adresse [email protected].

