RAPPEL / GDI SERVICES AUX IMMEUBLES INC.: RÉSULTATS FINANCIERS DU PREMIER TRIMESTRE CLOS LE 31 MARS 2023





DATE DE DIFFUSION ET APPEL CONFÉRENCE

LASALLE, QC, le 1er mai 2023 /CNW/ - GDI Services aux immeubles inc. (« GDI ») (TSX : GDI) planifie de diffuser, le jeudi 11 mai 2023, après la clôture des marchés, ses résultats financiers du premier trimestre clos le 31 mars 2023.

GDI tiendra un appel conférence le vendredi 12 mai 2023 à 7h30 (heure de l'est) afin de discuter des résultats financiers. Claude Bigras, Président et Chef de la direction, Stéphane Lavigne, Premier vice-président et Chef de la direction financière et David Hinchey, Vice-président exécutif, Développement corporatif, seront parmi les participants.

Les membres de la communauté financière pourront accéder à l'appel conférence et les analystes pourront soumettre des questions. Les représentants des médias sont invités à assister à titre d'auditeurs seulement.

Prière d'utiliser les liaisons téléphoniques suivantes en composant, 10 minutes avant le début de la conférence:

Numéro sans frais en Amérique du Nord: 1-888-664-6392

Numéro local: 416-764-8659 (Toronto) ou 514-225-6995 (Montréal)

Numéro de confirmation : 81654032

Une retransmission de l'appel conférence sera disponible jusqu'au 19 mai 2023 en composant:

Numéro sans frais en Amérique du Nord: 1-888-390-0541

Numéro local: 416-764-8677 (Toronto)

Numéro de confirmation : 654032 #

1 mai 2023 à 18:34

