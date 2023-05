AVIS AUX MÉDIAS - Le gouvernement du Canada annoncera du financement pour appuyer la santé mentale des personnes dans tous le pays





OTTAWA, ON, le 1er mai 2023 /CNW/ - Elisabeth Brière, secrétaire parlementaire de l'honorable Carolyn Bennett, ministre de la Santé mentale et des Dépendances et ministre associée de la Santé annoncera du soutien pour un projet visant a appuyer la santé mentale dans l'ensemble du pays.

Date

Le 2 mai 2023

Heure

10 h 00 (HNE)

Lieu

L'événement aura lieu en personne à l'adresse suivante :

Bureau de la Croix-Rouge canadienne

400, rue Cooper, bureau 8000

Ottawa, Ontario

Les médias peuvent également participer par Zoom :

https://hc-sc-gc-ca.zoom.us/j/68365423106

Code d'accès : 050223

Veuillez vous identifier (prénom et nom) et indiquer votre média lorsque vous vous joindrez à l'événement.

