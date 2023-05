DÉCLARATION - Reprise des négociations en personne entre l'Agence du revenu du Canada et l'Alliance de la Fonction publique du Canada - Syndicat des employé-e-s de l'impôt





OTTAWA ON, le 1er mai 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, l'Agence du revenu du Canada (ARC) et l'Alliance de la Fonction publique du Canada - Syndicat des employé-e-s de l'impôt (AFPC-SEI) ont repris les négociations en personne en vue de conclure, dans les plus brefs délais, une nouvelle convention collective qui soit à la fois équitable pour les employés et raisonnable pour les contribuables.

Depuis le début de la grève, l'ARC a poursuivi les discussions avec l'AFPC-SEI et est prête à mettre à profit les progrès réalisés jusqu'à maintenant. L'ARC est résolue à poursuivre des négociations constructives en personne jusqu'à la conclusion d'une entente. L'ARC est convaincue que l'entente de principe conclue entre le Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada et l'Alliance de la Fonction publique du Canada répond aux priorités clés mises de l'avant par l'AFPC-SEI et mènera à une résolution fructueuse.

Depuis le début, l'ARC s'est engagée à faire preuve de transparence envers les Canadiens en ce qui a trait aux incidences sur les services. Ils peuvent consulter les pages Communiquer avec nous et Incidence des perturbations de travail à l'Agence du revenu du Canada pour plus de renseignements, selon l'évolution de la situation.

L'ARC tient à rappeler aux Canadiens que la date d'échéance de production des déclarations n'a pas changé. Nous encourageons les Canadiens à prendre les mesures nécessaires pour s'assurer que leur déclaration est produite et que tout solde dû est payé au plus tard aujourd'hui le 1er mai 2023. L'ARC continue d'accepter toutes les déclarations. La grande majorité des déclarations produites par voie électronique sont traitées automatiquement par le système sans délai. Les Canadiens peuvent modifier leur déclaration de revenus et de prestations ou soumettre un redressement de leur déclaration au moyen du service ReTRANSMETTRE ou du service Modifier ma déclaration.

L'ARC valorise le rôle important que jouent ses employés partout au pays dans la prestation des services aux Canadiens, reconnaît leurs contributions significatives et demeure résolue à conclure une entente à la table de négociation qui soit équitable pour les employés et raisonnable pour les contribuables.

SOURCE Agence du revenu du Canada

1 mai 2023 à 15:28

Communiqué envoyé leet diffusé par :