Le gouvernement du Canada investit dans l'amélioration du sentier Rotary Greenway à Peterborough

PETERBOROUGH, ON, le 1er mai 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, Jennifer O'Connell, secrétaire parlementaire du ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités, et Jeff Leal, maire de la Ville de Peterborough, ont annoncé un investissement fédéral de 390 000 $ pour l'amélioration du sentier Rotary Greenway, à Peterborough.

Ce financement permettra à la Ville d'ajouter de l'éclairage et de marquer la ligne centrale de la chaussée sur une distance de 1,35 kilomètre. On installera aussi un ensemble de signaux de circulation, des barres d'arrêt aux sept intersections, quatre bancs, quatre panneaux sur les règles à suivre sur le sentier ainsi qu'une carte du sentier. Une fois les travaux terminés, la circulation y sera plus simple, plus sûre, plus pratique et plus agréable.

L'investissement annoncé aujourd'hui contribue à la Stratégie nationale de transport actif du Canada en soutenant des activités qui favoriseront le développement de réseaux de chemins, de pistes cyclables, de sentiers et de passerelles pour piétons.

En investissant dans les infrastructures, le gouvernement du Canada fait croître l'économie de notre pays, augmente la résilience de nos communautés et améliore la vie des Canadiens.

« Le transport actif est un moyen abordable et durable de se déplacer dans les collectivités. Il offre également des espaces pour faire de l'exercice et s'adonner à des activités récréatives qui nous aident à mieux connaître notre ville. L'investissement du gouvernement du Canada dans le sentier Rotary Greenway contribuera au développement de Peterborough et rendra le transport actif plus agréable. »

Jennifer O'Connell, secrétaire parlementaire du ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités, au nom de l'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Le sentier Rotary Greenway est l'un des sentiers les plus populaires de Peterborough. Il offre une vue panoramique sur le lac Little et la rivière Otonabee et relie certains des principaux parcs de Peterborough, notamment Beavermead, Rogers Cove et Nicholls Oval. Cet investissement du gouvernement du Canada rendra le sentier plus sûr et plus facile à emprunter pour tous, tant pour les activités de loisir que pour le transport actif. »

Jeff Leal, maire de la Ville de Peterborough

Le gouvernement du Canada investit 390 000 $ dans ce projet dans le cadre du Fonds pour le transport actif (FTA), et la contribution de la Ville de Peterborough s'élève à 1,3 million de dollars.

investit 390 000 $ dans ce projet dans le cadre du Fonds pour le transport actif (FTA), et la contribution de la Ville de s'élève à 1,3 million de dollars. Le transport actif désigne le déplacement de personnes à pied ou utilisant des marchandises en mouvement grâce à l'activité humaine. Il comprend la marche, le vélo et l'utilisation d'aides à la mobilité à propulsion humaine ou hybrides, comme les fauteuils roulants, les trottinettes (ou patinettes), les vélos électriques, les patins à roues alignées, les raquettes, les skis de fond, etc.

Le Fonds pour le transport actif fournira 400 millions de dollars sur cinq ans pour rendre les déplacements par transport actif plus faciles, plus sûrs, plus pratiques et plus agréables, à l'appui de la Stratégie nationale de transport actif du Canada .

. Les administrations municipales, locales et régionales, comme les districts de services et les organisations autochtones sont des bénéficiaires admissibles. Les provinces, les territoires et les organismes sans but lucratif sont également admissibles dans certaines circonstances. Alors que le premier processus général de réception des demandes a pris fin le 31 mars 2022, les demandes de projets d'aménagement et d'immobilisations des bénéficiaires autochtones admissibles sont acceptées de façon continue.

Le Fonds pour le transport actif complète le Plan climatique renforcé du Canada : Un environnement sain et une économie saine. Le plan engage le gouvernement fédéral à fournir un financement fédéral permanent pour le transport en commun afin d'offrir des options de transport propres et abordables dans chaque collectivité.

: Un environnement sain et une économie saine. Le plan engage le gouvernement fédéral à fournir un financement fédéral permanent pour le transport en commun afin d'offrir des options de transport propres et abordables dans chaque collectivité. La Stratégie nationale de transport actif du Canada est la première approche stratégique du pays d'un océan à l'autre qui vise à promouvoir le transport actif et ses avantages. L'objectif de la stratégie est de faire des investissements fondés sur des données et des faits pour construire de nouveaux réseaux de transport actif et en agrandir d'autres, et pour créer des environnements sûrs pour que des options de déplacement plus équitables, saines, actives et durables se développent.

est la première approche stratégique du pays d'un océan à l'autre qui vise à promouvoir le transport actif et ses avantages. L'objectif de la stratégie est de faire des investissements fondés sur des données et des faits pour construire de nouveaux réseaux de transport actif et en agrandir d'autres, et pour créer des environnements sûrs pour que des options de déplacement plus équitables, saines, actives et durables se développent. Les infrastructures de transport actif offrent de nombreux avantages concrets, en créant de bons emplois pour la classe moyenne, en faisant croître l'économie, en favorisant des modes de vie plus sains, en faisant progresser l'équité entre les Canadiens vulnérables, en réduisant la pollution atmosphérique et sonore ainsi que les émissions de gaz à effet de serre. Investir dans des infrastructures de transport actif plus sûres est essentiel pour s'assurer que les personnes de tous âges et de toutes capacités ont accès à des emplois et à des services et peuvent tisser des liens au sein de leurs collectivités.

Le gouvernement du Canada investit 14,9 milliards de dollars sur huit ans dans des transports en commun fiables, rapides, abordables et propres. Ce financement comprend 3 milliards de dollars par an en financement fédéral permanent et prévisible pour le transport en commun, qui sera disponible pour soutenir les solutions de transport en commun à compter de 2026-2027.

investit 14,9 milliards de dollars sur huit ans dans des transports en commun fiables, rapides, abordables et propres. Ce financement comprend 3 milliards de dollars par an en financement fédéral permanent et prévisible pour le transport en commun, qui sera disponible pour soutenir les solutions de transport en commun à compter de 2026-2027. Depuis 2015, le gouvernement du Canada a investi plus de 24,8 milliards de dollars dans des projets de transport en commun partout au pays, offrant aux Canadiens des options de transport quotidien plus propres et plus efficaces.

