Fonds régions et ruralité - 1,35 M$ pour soutenir le développement culturel en Outaouais

GATINEAU, QC, le 1er mai 2023 /CNW/ - Le ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, accompagné de ses collègues M. Robert Bussière, député de Gatineau, Mme Suzanne Tremblay, députée de Hull, et M. Mathieu Lévesque, député de Chapleau, ainsi que du président de la Conférence des Préfets de l'Outaouais, M. Benoît Lauzon, a annoncé cet après-midi que 750 000 $ sont versés à Culture Outaouais, maître d'oeuvre du projet pour la concrétisation de l'entente sectorielle en culture en Outaouais, et plus de 600?000 $ sont octroyés au Conseil régional de la culture de l'Outaouais pour son projet de promotion de l'offre culturelle dans la région.

Culture Outaouais reçoit ainsi un financement de 750 000 $ pour la mise en oeuvre de l'entente sectorielle de développement culturel pour la région. Ce sont donc 250 000 $ qui s'ajoutent en bonification à l'entente de 500 000 $. Grâce à cette initiative, le gouvernement fait un pas supplémentaire en matière de rattrapage. L'entente vise à soutenir la professionnalisation et les activités des organismes culturels de tout l'Outaouais. Ainsi, le milieu culturel pourra avoir accès à des services d'expertise-conseil et à des ressources humaines à moindres coûts. Culture Outaouais agira comme maître d'oeuvre du projet et s'assurera de la coordination entre les différents partenaires.

D'autre part, souhaitant profiter de sa présence en région, le ministre de Culture a annoncé que le Conseil régional de la culture de l'Outaouais recevra 600 000 $ pour son projet de promotion de l'offre culturelle en Outaouais. Cette initiative sera menée en partenariat avec la Ville de Gatineau, Tourisme Outaouais, Espace-O et l'organisme communautaire Le Pressoir. Cette somme est accordée dans le cadre de l'Appel de projets pour le rayonnement de la culture québécoise et servira à la réalisation d'une vaste stratégie promotionnelle collective, incluant une campagne publicitaire permettant de mieux faire connaître l'offre culturelle de la région de l'Outaouais, ciblant les jeunes adultes âgés de 18 à 25 ans et les adultes actifs âgés de 25 à 55 ans de l'Outaouais.

«?Je suis heureux d'affirmer, une fois de plus, que nos actions sont conséquentes aux engagements et promesses que nous prenons. Cette annonce vient confirmer que Robert, Mathieu, Suzanne et moi, nous nous donnons les moyens de nos ambitions. Nous travaillons pour obtenir la part de financements publics qui revient à l'Outaouais pour effectuer le rattrapage culturel que la région réclame. Ces efforts, jumelés à ceux des organismes et partenaires du milieu, assureront la poursuite du déploiement de la culture partout dans la région. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région de l'Outaouais

«?L'art, peu importe sa forme, occupe une place de choix dans la vie des Québécoises et des Québécois. Par l'entremise de cette entente, notre gouvernement soutiendra les organismes culturels de l'Outaouais et le développement de ce secteur si important. D'ailleurs, je salue tous les partenaires qui unissent leurs efforts pour faire rayonner les artistes et leur talent. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales

Le ministère de la Culture et des Communications contribue à la réalisation d'un des axes de ce partenariat grâce aux ententes de développement culturel en vertu du programme Aide aux initiatives de partenariat pour une somme de 125 000 $. À cette dernière s'ajoute une bonification de 250 000 $ versée directement à Culture Outaouais, qui est maître d'oeuvre de cette entente.

La participation financière du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation s'élève à 250 000 $. Elle s'inscrit dans le cadre du volet 1 - Soutien au rayonnement des régions du Fonds régions et ruralité.

Rappelons que les ententes sectorielles se sont avérées des outils structurants et souples, qui permettent de répondre aux besoins diversifiés en culture pour une région et qui contribuent à l'amélioration du financement en culture dans tous les territoires d'une région donnée.

Le financement conjoint de l'ensemble des territoires de l'Outaouais concourra à hauteur de 125 000 $ de cette entente qui s'échelonnera jusqu'en 2025. Les partenaires sont : la MRC des Collines-de-l'Outaouais, la MRC de Pontiac , la MRC de La Vallée-de-la Gatineau, la MRC de Papineau de même que de la Ville de Gatineau .

