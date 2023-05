Great-West Lifeco publie un modèle actualisé de trousse de renseignements supplémentaires reflétant l'adoption des normes IFRS 17 et IFRS 9





TSX : GWO

WINNIPEG, MB, le 1er mai 2023 /CNW/ - Great-West Lifeco (GWO) a publié un modèle mis à jour pour sa trousse de renseignements supplémentaires destinée aux analystes et aux investisseurs. La trousse de renseignements supplémentaires a été remaniée pour refléter les changements liés à l'adoption des normes IFRS 17, Contrats d'assurance et IFRS 9, Instruments financiers, qui sont entrées en vigueur le 1er janvier 2023.

Le modèle intègre également une présentation du bénéfice fondamental en fonction de trois facteurs de valeur - Solutions en milieu de travail, Gestion du patrimoine et des actifs et Assurance et solutions de gestion des risques. Cette présentation complétera la présentation actuelle par secteur d'exploitation et aidera les utilisateurs à mieux comprendre et analyser le bénéfice fondamental et les autres indicateurs de rendement clés au niveau consolidé de la société.

La trousse de renseignements supplémentaires actualisée ainsi qu'un résumé des principaux changements sont accessibles à l'adresse suivante : Great-West Lifeco - Relations aves les investisseurs - Rapports financiers.

Great-West Lifeco publiera ses résultats financiers du premier trimestre suivant l'adoption des normes IFRS 17 et IFRS 9 le 9 mai 2023 après la clôture des marchés.

À propos de Great-West Lifeco Inc.

Great-West Lifeco est une société de portefeuille internationale de services financiers qui détient des participations dans les secteurs de l'assurance vie, de l'assurance maladie, des services de retraite et d'investissement, de la gestion d'actifs et de la réassurance. Elle exerce ses activités au Canada, aux États-Unis et en Europe sous les marques de la Canada Vie, d'Empower, de Putnam Investments et d'Irish Life. À la fin de 2022, ses compagnies comptaient environ 31 000 employés, 234 500 relations conseillers et des milliers de partenaires de distribution - tous au service de plus de 38 millions de relations clients au sein de ces régions. Great-West Lifeco est membre du groupe de sociétés de Power Corporation et ses actions sont négociées sur le parquet de la Bourse de Toronto (TSX) sous le symbole GWO. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le site greatwestlifeco.com.

SOURCE Great-West Lifeco Inc.

1 mai 2023 à 12:35

Communiqué envoyé leet diffusé par :