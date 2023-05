AVIS - À tous les médias - LA FCCQ SERA SUR LA COLLINE DU PARLEMENT À OTTAWA ET RENCONTRERA PLUSIEURS MEMBRES DE L'OPPOSITION ET DU GOUVERNEMENT FÉDÉRAL LE 2 MAI 2023





MONTRÉAL, le 1er mai 2023 /CNW/ - Une délégation de la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ), passera une journée sur la Colline du Parlement à Ottawa, Ontario le 2 mai 2023. Au cours de cette journée, la délégation participera à plusieurs rencontres avec certains membres de partis d'opposition et du gouvernement. Charles Milliard, président-directeur général sera disponible pour répondre aux demandes des médias ou pour faire part du point de vue du milieu des affaires québécois vis-à-vis des sujets qui seront traités lors de cette journée.

Quand : 2 mai 2023

Quoi : une délégation de la FCCQ passera une journée sur la Colline du Parlement et rencontrera plusieurs membres de partis d'opposition et du gouvernement. Les principaux sujets qui seront abordés lors des rencontres seront : l'innovation, le développement économique, le tourisme, l'emploi, l'immigration et le développement social.

Qui : la délégation est composée principalement de Charles Milliard, président-directeur général, Philippe Noël, Vice-président, Affaires publiques et économiques et Mathieu Lavigne, Directeur, Affaires publiques et économiques, de la Fédération des chambres de commerce du Québec.

Où : Parlement Canadien, 111, rue Wellington, Ottawa, Ontario.

SOURCE Fédération des Chambres de commerce du Québec

1 mai 2023 à 11:41

