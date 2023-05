Kiuna inaugure ses bourses Kinosalwaw8gan : plus de 180?000 $ seront remis au cours de l'année à venir





ODANAK, QC , le 1er mai 2023 /CNW/ - C'est avec beaucoup de fierté et d'enthousiasme que Kiuna, le seul centre d'études collégiales destiné aux membres des Premières Nations au Québec, lance ses bourses Kinosalwaw8gan.

Dans la langue ancestrale aln8ba8dwaw8gan (abénakise), Kinosalwaw8gan est un symbole de leadership. Il désigne l'action de guider, de diriger, une expédition de chasse, par exemple. Il illustre le rôle de mentor que Kiuna joue auprès de la clientèle étudiante qui lui est confiée. Kiuna forme les leaders de demain.

Les bourses Kinosalwaw8gan, qui visent à souligner la persévérance, l'excellence et la réussite scolaires des étudiants et étudiantes issus des Premiers Peuples sont rendues possibles grâce à la généreuse contribution de particuliers et de partenaires institutionnels.

« Les bourses Kinosalwaw8gan permettent de reconnaître, de soutenir et de motiver les étudiants et étudiantes durant leur parcours collégial. Pour certains d'entre eux, ces bourses peuvent faire la différence entre pouvoir poursuivre leurs études ou pas. En remettant ces bourses, nos donateurs contribuent concrètement à l'atteinte des objectifs des étudiants et étudiantes et à la réussite de leur vie professionnelle et personnelle », de dire Mme Prudence Hannis, directrice de Kiuna.

« Les Fonds de recherche du Québec (FRQ) sont heureux de s'associer pour une première année au Collège Kiuna afin de soutenir la formation de la relève autochtone. Reconnaissant l'existence de barrières systémiques qui se dressent sur le parcours scolaire des membres des peuples autochtones, les FRQ souhaitent faciliter l'accès des étudiantes et étudiants autochtones à la formation postsecondaire et former ainsi une relève pour la recherche en plus d'enrichir dans son ensemble l'écosystème de recherche québécois, au bénéfice de tous », a affirmé M. Rémi Quirion, scientifique en chef du Québec.

« J'ai moi-même eu à vivre des années difficiles durant lesquelles j'ai dû composer avec des études et du travail à temps plein, au risque de ma santé. Je sais ce qu'il en coûte en courage, en résilience et en conviction pour réaliser un rêve. Mon seul et unique but aujourd'hui est d'aider, à ma manière, ces étudiants et étudiantes à poursuivre leur but pour qu'enfin, ils réalisent leur plein potentiel », a souligné Mme Lise E. Bordeleau, donatrice.

« En reconnaissant les réalisations des étudiants et étudiantes autochtones, ce prix dénote le leadership, le mentorat et les réalisations du domaine collégial dans la vie socioculturelle québécoise et canadienne. Il s'agit donc d'une déclaration de reconnaissance et d'encouragement de la part du Harvard Club du Québec (HCQ). Nous avons décidé que le prix annuel du HCQ sera remis à Kiuna à compter de son entrée en vigueur en 2023 », a ajouté M. Marco Cianflone, président du Harvard Club du Québec.

« Chez CIMA+, nous reconnaissons l'histoire, la diversité des peuples autochtones et leur contribution à l'essor du Canada. Nous apprenons constamment à renchérir notre collaboration afin d'être de meilleurs partenaires avec les peuples autochtones.?Notre participation à cette bourse est un autre pas pour CIMA+, dans la bonne direction,?» a dit M. Steeve Fiset, Chef de la direction stratégique chez CIMA+.

« La Bourse d'étude André-Gauthier par Cain Lamarre souligne la mémoire d'un fondateur de notre pratique en Droit autochtone. Ayant à coeur l'accompagnement des Premiers Peuples dans l'exercice de leur droit à l'autodétermination, nous sommes heureux et fiers de soutenir par cette bourse, le parcours de leaders autochtones émergents en vue de l'obtention de leur diplôme de niveau collégial. Le Collège Kiuna, en offrant un cadre d'éducation culturellement sécuritaire pour les étudiants issus des Premiers Peuples, nous est apparu comme un partenaire incontournable de cette initiative, » déclare Mme Gina Doucet, directrice exécutive de la pratique professionnelle de Cain Lamarre.

En unissant leurs efforts, Kiuna et ses partenaires souhaitent encourager l'excellence et valoriser la persévérance et la réussite des étudiants et étudiantes issus des Premiers Peuples.

Pour voir l'annonce en différé, veuillez consulter la page Facebook officielle de Kiuna à l'adresse suivante : https://www.facebook.com/KiunaCollege/

Kiuna est un centre d'études collégiales des Premières Nations, situé à Odanak. Mise sur pied par le Conseil en Éducation des Premières Nations en 2011, Kiuna a pour objectif d'améliorer la réussite éducative et d'augmenter les niveaux de scolarisation en offrant un milieu d'apprentissage qui respecte l'identité, les valeurs et les traditions des Premières Nations et s'en inspire. www.kiuna.ca

Le Conseil en Éducation des Premières Nations (CEPN) est une association qui représente 22 communautés des Premières Nations du Québec, appartenant à huit nations différentes, dont le mandat consiste à défendre les intérêts de ses membres en vue d'améliorer la qualité des services éducatifs offerts aux apprenants des Premières Nations tout au long de leur cycle d'apprentissage. www.cepn-fnec.com

