Le Port de Toronto donne le coup d'envoi de la saison des croisières 2023





Le Viking Octantis est le premier des 54 navires de croisière attendus cette année à Toronto, qui est un port d'escale urbain apprécié dans la région des Grands Lacs.

TORONTO, le 1er mai 2023 /CNW/ - Le vendredi 28 avril, PortsToronto a accueilli son premier navire de croisière de la saison 2023. L'arrivée du Viking Octantis a officiellement marqué le lancement d'une saison des croisières qui s'annonce une fois de plus exceptionnelle : entre mai et octobre, pas moins de 54 navires devraient passer par la plus grande ville du Canada et y débarquer plus de 22 000 passagers, qui en profiteront pour découvrir les nombreux attraits de Toronto.

Ville de classe mondiale située sur les rives du lac Ontario, Toronto est devenue au fil du temps une destination prisée par les amateurs de croisières dans la région des Grands Lacs. Comme elle fait partie des importants ports d'escale, les navires de croisière comme le Viking Octantis y séjournent un à trois jours, et leurs passagers contribuent à dynamiser l'économie locale en fréquentant les restaurants, magasins et autres endroits intéressants de la ville.

Particulièrement intéressantes pour les secteurs locaux du tourisme, du divertissement et de l'accueil, les croisières permettent en outre à des voyageurs du monde entier d'atteindre les confins de la région des Grands Lacs, notamment des villes et ports de plus petite taille dans le Nord de l'Ontario - où les dépenses de ces visiteurs représentent un apport appréciable. Selon Cruise the Great Lakes, une initiative dirigée par la Conférence des gouverneurs et premiers ministres des Grands Lacs, la croisière dans les Grands Lacs a généré une valeur économique de plus de 120 millions de dollars américains pour les ports et les communautés de la région en 20221.

« Le Port de Toronto est un point de départ urbain fort apprécié pour les escapades en bateau de croisière dans la région des Grands Lacs, car il offre une commodité sans pareil. Depuis le terminal de croisières, les passagers peuvent se rendre rapidement en voiture jusqu'au centre-ville, qui n'est qu'à cinq kilomètres et où ils trouveront des boutiques, salles de spectacles, événements sportifs et restaurants dignes d'une ville de classe mondiale, a déclaré RJ Steenstra, président et chef de la direction, PortsToronto.

Les "croisières d'exploration" ont le vent en poupe, et l'industrie des croisières dans la région des Grands Lacs a enregistré une augmentation soutenue du nombre de navires et de passagers qui choisissent de venir visiter notre région. Or, nous nous attendons à voir cette tendance se poursuivre. »

Le Port de Toronto offre aux voyageurs une expérience urbaine unique très prisée. Cette saison, ils seront des milliers à venir visiter la région des Grands Lacs, ce qui contribuera à stimuler l'activité de l'industrie torontoise du tourisme, du divertissement et de l'accueil. Porte d'entrée de la plus grande ville du Canada, le Port de Toronto est un port d'escale, ce qui permet à Toronto d'accueillir pour plusieurs jours les passagers des navires de croisière avant leur départ ou à leur arrivée. Ces visiteurs profitent de leur passage pour découvrir les nombreux hébergements, restaurants et autres attraits de la ville.

Pour consulter l'horaire détaillé 2023 du terminal de croisière du Port de Toronto, cliquez ici.

Depuis plus de 100 ans, PortsToronto travaille avec ses partenaires des ordres fédéral, provincial et municipal afin de favoriser la croissance économique de la Ville de Toronto et de la région du Grand Toronto. PortsToronto possède et exploite l'Aéroport Billy Bishop de Toronto, qui a accueilli près de 2,8 millions de passagers en 2019; la Marina de l'avant-port, l'une des plus grandes marinas en eau douce au Canada; ainsi que le port maritime de Toronto, dont les activités s'étendent à différents secteurs, parmi lesquels la navigation maritime, les services de fret, la production audiovisuelle et les croisières. PortsToronto s'engage à favoriser le développement de collectivités fortes, saines et viables, et a investi depuis 2009 plus de 14 millions de dollars dans des initiatives de bienfaisance et des programmes environnementaux qui profitent aux communautés installées le long du secteur riverain de Toronto et ailleurs. PortsToronto mène ses activités conformément à la Loi maritime du Canada et est dirigée par un conseil d'administration composé de représentants des trois ordres du gouvernement.

1 Record-Breaking Year for Great Lakes Cruising, Cruise the Great Lakes, June 2022.

