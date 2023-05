ZOA Energy étend sa présence avec des magasins physiques dans tout le Canada, une nouvelle identité visuelle et des saveurs supplémentaires





ZOA Energy, un chef de file des boissons énergisantes, est fier d'annoncer son expansion dans des magasins physiques à travers le Canada avec sa nouvelle identité visuelle et des saveurs supplémentaires. Le produit récemment révélé touchera plus de fans que jamais au Canada avec des boissons déjà ou bientôt disponibles chez Circle K et Couche Tard, Federated Co-Op Gas Convenience & Grocery, Metro C Channel et les stations-service Parkland, en plus de sa présence actuelle chez Costco, Amazon et ZOAEnergy.com.

ZOA et sa nouvelle identité visuelle ont tous deux été conçus pour refléter l'éthique et la passion de ses fondateurs ? Dany Garcia, Dwayne Johnson, Dave Rienzi et John Shulman ? chacun d'entre eux étant des personnalités d'affaires d'exception et des athlètes de classe mondiale. Boisson énergisante sans sucre, la délicieuse formule utilise de la caféine naturelle dérivée du thé vert et du café vert, ce qui aide à maintenir la vigilance.

« C'est formidable de voir ZOA Energy s'étendre encore plus au Canada, un pays auquel je tiens énormément. Bien que bref, le temps de j'ai passé avec les Stampeders de Calgary en LCF a fini par devenir l'une des périodes les plus cruciales et déterminantes de ma vie. De plus, le Canada était le pays d'origine de mon père », explique Dwayne Johnson, cofondateur de ZOA. « Depuis le lancement à l'automne dernier au Canada, notre marque ZOA connaît une croissance considérable avec beaucoup de consommateurs satisfaits. Nous sommes ravis d'apporter de nouvelles saveurs et notre nouveau design à nos ZOA Warriors canadiens. »

Alors que le produit arrive dans les stations-service et les épiceries de tout le pays, les consommateurs découvriront une canette au design redynamisé, avec de nouvelles saveurs fraîches, pour vous aider tout au long de votre journée. La nouvelle identité de la canette, conçue par R/GA, présente des couleurs vives et un design accrocheur.

« La philosophie de ZOA est la positivité, et notre priorité absolue en tant que marque est de toucher de nouveaux consommateurs et d'énergiser autant de personnes que possible », explique Dany Garcia, cofondatrice et responsable de la vision. « Avec notre expansion au Canada, nous sommes impatients d'apporter notre nouveau look et notre nouvelle identité sur le marché ? en rendant les boissons facilement disponibles dans les épiceries et les stations-service en plus de notre présence actuelle. »

ZOA présentera deux nouvelles saveurs au Canada ? ZOA Fraise Pastèque et Cerise Lime ? qui feront leurs débuts dans la canette relookée. Ces nouvelles saveurs audacieuses s'ajoutent à la gamme croissante de goûts très appréciés des fans de ZOA, Punch tropical, Pêche blanche et Orange sauvage.

« Il est de la plus haute importance que nos produits permettent à nos consommateurs d'énergiser au mieux leur journée », explique Dave Rienzi, cofondateur et responsable de la santé. « Nous sommes ravis d'élargir l'accès à nos boissons fonctionnelles et délicieuses partout au Canada ; avec de la caféine naturelle et sans sucre. »

« Nous sommes ravis de rendre ZOA plus facilement accessible à nos fans canadiens par l'entremise de plus de 3 500 points de vente », déclare John Shulman, cofondateur et responsable de la positivité de ZOA Energy. « Nous avons eu un succès incroyable sur le marché jusqu'à présent avec Costco et Amazon et sommes ravis de nous développer dans de nouveaux magasins à travers tout le pays. »

ZOA est disponible sur ZOAEnergy.com et Amazon, et dans tout le Canada chez comme Costco, Circle K et Couche Tard, Federated Co-Op Gas Convenience & Grocery, Metro C Channel et Parkland.

À propos de ZOA Energy

ZOA Energy est là pour activer le potentiel de chacun et donner aux gens l'énergie dont ils ont besoin pour donner le meilleur d'eux-mêmes. Développé par conditionneur physique Dave Rienzi ; l'icône mondiale et homme d'affaires Dwayne Johnson ; l'entrepreneure et présidente du conseil Dany Garcia ; et l'entrepreneur et investisseur John Shulman, ZOA porte le secteur vers de nouveaux sommets. Pour plus d'informations, rendez-vous sur ZOAEnergy.com. Suivez-nous sur Twitter, Instagram et Facebook.

1 mai 2023 à 10:10

