Les actionnaires de Tenet engagent Joseph Groia, avocat de premier plan spécialisé dans les litiges en valeurs mobilières, pour demander la démission immédiate des membres du conseil d'administration





TORONTO, ON / ACCESSWIRE / 1er mai 2023 / À la suite du départ abrupte du fondateur et PDG de Tenet Fintech Group Inc. (« Tenet » ou la « Société »), Johnson Joseph, le 28 avril 2023, et après vérification à savoir si M. Joseph a quitté de son plein gré ou a été poussé par les administrateurs indépendants de Tenet (les « Administrateurs »), les actionnaires de la Société ont engagé Joseph Groia pour demander la démission immédiate des Administrateurs.

Un groupe important et influent d'actionnaires de la Société est d'avis qu'en forçant M. Joseph à quitter son poste de PDG de la Société à un moment où Tenet était en processus d'une levée de fonds critique et commençait à formuler sa stratégie de monétisation de données, que les Administrateurs ont agi sans aucun égard pour les intérêts des actionnaires. Étant donné que, selon le rapport d'initié SEDI de la Société à la date du présent communiqué de presse, que les Administrateurs ne détenaient collectivement aucune action de Tenet, les actionnaires estiment qu'ils ont tout à fait le droit de se demander si les mesures prises par les Administrateurs sont dans le meilleur intérêt des actionnaires de la Société. Puisse qu'ils ne sont pas actionnaires de Tenet, tout effet négatif des actions prises par les Administrateurs n'aurait aucune conséquence sur leurs finances personnelles, alors que ces mêmes actions pourraient avoir de graves conséquences financières personnelles pour les actionnaires de la Société.

M. Groia (https://www.groiaco.com/joseph-groia) est l'un des directeurs de Groia and Company et est considéré comme l'un des meilleurs avocats en litige de valeurs mobilières au Canada, ayant agi à titre de conseiller dans certaines des plus importantes affaires de valeurs mobilières au Canada, telles que Amiante, Bre-X, Canadian Tire et Cinar parmi d'autres. En plus des lettres envoyées par M. Groia aux Administrateurs demandant leur démission, d'autres actionnaires de Tenet ont également contacté les Administrateurs pour exprimer leur mécontentement face à leurs actions.

Pour plus d'informations sur ce communiqué de presse, veuillez contacter :

Cathy Hume, actionnaire

[email protected]

(705) 887-6331

LA SOURCE: Cavalcanti Hume Inc.

1 mai 2023 à 09:00

View source version on accesswire.com:Communiqué envoyé leet diffusé par :