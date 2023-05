Bio-K Plus, la marque probiotiques la plus recommandée par les pharmaciens au Québec en 2023*, élargit sa distribution dans le réseau des pharmacies canadiennes avec des allégations de santé approuvées par Santé Canada.





La gamme Pro de suppléments probiotiques de Bio-K+ comprend les produits SCI Pro et Antibio Pro destinés à être utilisés dans des conditions de santé spécifiques : pour les personnes souffrant du syndrome du côlon irritable à prédominance diarrhéique ou pour les symptômes de diarrhée associés à l'antibiothérapie.

LAVAL, QC, le 1er mai 2023 /CNW/ - Bio-K Plus, une compagnie Kerry, pionnière dans le secteur des probiotiques et chef de file de l'industrie biotechnologique, est heureuse d'annoncer l'expansion de sa gamme Pro de suppléments probiotiques dans le réseau des pharmacies à l'extérieur de la province de Québec. De plus, Bio-K+ s'est vu décerner le titre de marque de probiotiques la plus recommandée par les pharmaciens au Québec en 2023*.

Tout cela commence par un objectif : faire comprendre aux individus que la santé intestinale est le fondement d'une bonne santé. Par conséquent, nous reconnaissons que nous ne pouvons faire une différence significative dans la vie de nos consommateurs qu'en leur fournissant des produits fondés sur la science. La science et la passion pour le bien-être des consommateurs sont les forces motrices de toutes nos innovations de produits pour permettre aux individus de mieux prendre soin de leur santé intestinale.

Les deux produits, maintenant disponibles à l'échelle nationale chez Pharmaprix et Shoppers Drug Mart, offrent aux consommateurs une solution naturelle en vente libre soutenue cliniquement. Végétaliens et sans gluten, les deux produits sont généralement reconnus comme sans danger avec plus de 100?000 cas de patients documentés en plus de 20 ans de recherche clinique1.

«?Pionnier des suppléments probiotiques, Bio-K+ a toujours pris l'initiative d'aider les consommateurs à améliorer leur santé et leur bien-être?», explique Fan Bonnett, vice-présidente commerciale de Bio-K Plus, «?Il est de notre devoir d'aider les consommateurs qui souffrent de ces conditions inconfortables.

Un nouveau produit doit être formulé sur la base de preuves scientifiques avérées afin d'offrir aux consommateurs des avantages efficaces en matière de santé. Par conséquent, notre équipe a consacré beaucoup de temps à la mise au point de ces produits afin de garantir une qualité, une innocuité et une efficacité maximales.

Notre objectif est d'offrir nos produits au plus grand nombre possible de consommateurs dans le besoin. Avec le lancement de la gamme Pro, nous posons les jalons d'une expansion future dans d'autres domaines de prestations et d'une satisfaction d'un éventail plus large de consommateurs?».

La gamme Pro, répertoriée dans le Guide clinique des produits probiotiques disponibles au Canada, contient les trois souches bactériennes uniques, brevetées et scientifiquement prouvées de Bio-K Plus. Bio-K+ SCI Pro, certifié par la Fondation Canadienne de la Santé Digestive, cible les défis spécifiques auxquels est confrontée cette importante population atteinte du syndrome du côlon irritable à tendance diarrhéique (SCI-D). Le taux de prévalence du SCI au Canada est l'un des plus élevés au monde, estimé à 18 %, dont 40 % de ces cas sont associés au SCI-D2. Lors d'un essai contrôlé randomisé en double aveugle, Bio-K+ SCI Pro s'est avéré efficace pour améliorer la qualité de vie des patients de 65 %3, réduire le nombre de jours de douleurs abdominales de 50 %4, réduire la quantité de selles liquides par semaine de 30 %4 et améliorer la consistance des selles de 91 %3.

Bio-K+ Antibio Pro aide à réduire les risques de diarrhée associée aux antibiotiques (DAA), y compris la diarrhée associée à la C. difficile (DACD). Les antibiotiques sont couramment utilisés pour traiter les infections, mais jusqu'à 35 % des patients risquent de développer une DAA5 qui peut provoquer des douleurs abdominales, des gaz, des ballonnements, augmenter la sensibilité aux infections et peut même entraîner des troubles métaboliques et immunologiques6. Dans un essai contrôlé randomisé en double aveugle, Bio-K+ Antibio Pro s'est avéré efficace pour aider à réduire le risque de DAA de 65 %, les douleurs abdominales de 68 %, la DACD de 95 % et le nombre de jours avec symptômes de 56 %7.

À propos de Bio-K Plus, une compagnie Kerry

Fondée en 1994, Bio-K Plus fait partie du groupe Kerry, un leader mondial du goût et de la nutrition pour les marchés de l'alimentation, des boissons et des produits pharmaceutiques, depuis octobre 2020. Basée au Québec, Canada, Bio-K+ est un leader et un pionnier de l'industrie des probiotiques qui se spécialise dans la fabrication de probiotiques soutenus par plus de 20 ans de recherche scientifique et clinique. L'entreprise est fermement engagée dans le développement de nouveaux produits innovants qui soutiennent la santé des personnes dans le monde entier. Pour plus d'informations, visitez le site biokplus.ca.

Pour toute question concernant ce communiqué de presse, veuillez contacter Viviane Lemire, Directrice Marketing.

