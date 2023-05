Trois accusés de fraude reconnaissent leur culpabilité





MONTRÉAL, le 1er mai 2023 /CNW/ - Trois individus impliqués dans un stratagème de fraude visant le CIUSSS du Centre-Sud-de-l'île-de-Montréal ont reconnu leur culpabilité vendredi dernier, au palais de justice de Montréal.

Junior Osner Gaspard, Kevin Folly Abalovi et Tristan Rouleau ont admis avoir fraudé le CIUSSS Centre-Sud entre le 15 juin 2017 et le 14 juin 2018. L'enquête estimait la fraude à plus d'un million de dollars.

Gaspard a été condamné à 18 mois d'emprisonnement avec sursis, à 175 heures de travaux communautaires à réaliser, ainsi qu'à une probation de deux ans. Rouleau devra réaliser 150 heures de travaux communautaires, assorti d'une probation de deux ans. Il lui est de plus interdit de posséder des documents bancaires qui ne sont pas libellés à son propre nom. Quant à Abalovi, la sentence sera prononcée ultérieurement.

Le Commissaire à la lutte contre la corruption est un corps de police spécialisé dont la mission est d'assurer, pour l'État, la coordination des actions de prévention et de lutte contre la corruption dans le secteur public. Pour ce faire, il dirige et coordonne les équipes d'enquête et de vérification désignées par le gouvernement qui forment l'UPAC.

Coupable Chefs d'accusation Junior Osner Gaspard 2 chefs de Fraude (380(1)a) C.Cr.) Kevin Folly Abalovi 2 chefs de Fraude (380(1)a) C.Cr.) Tristan Rouleau 1 chef de Fraude (380(1)a) C.Cr.)

1 mai 2023 à 08:37

