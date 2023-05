Mois de la parole et de l'audition - Lobe invite la population à prendre soin de sa santé auditive





QUÉBEC, le 1er mai 2023 /CNW/ - À l'occasion du mois de la parole et de l'audition, le réseau des cliniques en santé auditive Lobe lance une campagne de sensibilisation à l'échelle québécoise afin de promouvoir l'importance d'une audition en santé.

Dans le cadre de cette initiative ayant pour thème « Prendre soin de sa santé auditive, c'est profiter de la vie encore longtemps ! », les professionnels de la santé auditive qui exercent au sein des cliniques Lobe invitent les Québécois et les Québécoises à demeurer à l'affût des signes laissant présager une perte auditive.

L'audition étant une composante essentielle de nos interactions sociales et de notre quotidien, les professionnels de la santé auditive invitent les membres de la communauté à procéder à une consultation hâtive en santé auditive dès qu'un doute est soulevé quant à la qualité de leur audition.

« Bien entendre et bien comprendre permet aux gens de poursuivre leurs activités physiques et de maintenir leur vie sociale. De nos jours, la majorité des gens pratiquent un ou des sports, font des sorties culturelles, s'inscrivent à des cours de groupe variés et voyagent davantage. Il est donc important pour eux de s'assurer de la qualité de leur audition afin de ne rien manquer de leurs activités préférées », mentionne Marie-Josée Taillefer, ambassadrice des cliniques Lobe et de la santé auditive.

Une croissance anticipée des problèmes auditifs liés au vieillissement

La perte d'audition est décelée chez un nombre croissant de personnes. En effet, on note une perte auditive chez 94 % des personnes de 70 à 79 ans, comparativement à 27 % des personnes de 40 à 49 ans.1

Selon l'Institut national de santé publique du Québec (INSPQ), le Québec compte actuellement (2023) 1 872 942 personnes âgées de 65 ans et plus. D'ici 2030, on prévoit une augmentation de plus de 20 % de cette même population, pour un total approximatif de 2 259 0872 personnes. Ainsi, au fil des prochaines années, les données anticipent une hausse marquée du nombre de personnes plus enclines à une perte d'audition.

Une audition en santé favorise le vieillissement à domicile. Que ce soit le détecteur de fumée, la minuterie du four ou la sonnerie du téléphone, tous les sons qui meublent le quotidien ont une fonction importante. Ils permettent de rester connectés à l'environnement et d'être à l'affût de situations qui pourraient être dangereuses.

Reconnaître les signes d'une perte d'audition

Les problèmes liés à l'audition peuvent avoir d'importantes répercussions sur la qualité de vie d'un individu. Une perte auditive peut générer de l'anxiété et mener plusieurs personnes à s'isoler de leurs proches. En effet, plusieurs auront tendance à éviter les situations d'écoute plus difficiles.

Une audition en santé permet aux gens de profiter de la vie encore longtemps. Les professionnels qui exercent au sein des cliniques Lobe invitent les Québécois et les Québécoises à porter une attention particulière aux signes permettant d'identifier une possible perte auditive :

Demander fréquemment à l'entourage de répéter ;

Augmenter le volume sonore de la télévision ;

Avoir de la difficulté à comprendre la parole dans le bruit ou en groupe ;

Avoir de la difficulté à détecter certains sons (ex. : sonnerie du téléphone, chant des oiseaux) ;

Répondre fréquemment de façon inexacte ou inappropriée durant une conversation.

En cas de doute sur la qualité de votre santé auditive ou de celle d'un proche, le réseau des cliniques en santé auditive Lobe propose une consultation en santé auditive sans frais*, qui inclut une évaluation sommaire de l'audition. Vous pouvez prendre rendez-vous dès maintenant dans une clinique Lobe en composant le 1 866 411-5623.

*Offre permanente. 18 ans et plus.

À propos de Lobe

Lobe est un réseau constitué de plus de 60 cliniques en santé auditive réparties à travers le Québec. On y trouve sous un même toit tous les professionnels de la santé auditive (médecins ORL, audiologistes, audioprothésistes, éducateurs spécialisés et conseillers en santé auditive). Lobe propose une approche multidisciplinaire qui facilite l'accès de la population aux services en santé auditive. La mission des professionnels de la santé auditive qui exercent au sein des cliniques Lobe est de changer des vies en brisant l'isolement causé par la perte auditive.

Références :

1 : https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/11-627-m/11-627-m2021077-fra.htm

2 : https://www.inspq.qc.ca/santescope/syntheses/population-agee-65-ans-plus

1 mai 2023 à 08:00

