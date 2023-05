Semaine de la santé mentale : l'Ordre des CRHA invite les organisations à continuer d'enrichir leurs pratiques





MONTRÉAL, le 1er mai 2023 /CNW/ - À l'occasion de la 72e édition de la Semaine de la santé mentale qui débute aujourd'hui et se poursuit jusqu'au 7 mai, l'Ordre des conseillers en ressources humaines agréés est fier de proposer aux employeurs et aux professionnels en ressources humaines un nouveau dossier spécial gratuit sur cet enjeu criant dans le monde de travail.

Favoriser un milieu de travail sain est une démarche de tous les instants. Comment agir en amont sur les facteurs qui nuisent à la santé mentale? Comment créer un climat de travail propice à une bonne santé psychologique? Quelles sont les stratégies et pratiques de leadership qui favorisent la santé et le mieux-être? Ce sont quelques-unes des questions auxquelles le dossier spécial de l'Ordre fournit des réponses sous forme d'articles, d'outils de référence, de vidéos ou de balados.

«?Je lance un appel aux organisations : profitez de cette Semaine de la santé mentale pour intensifier la réflexion sur les pratiques de gestion que vous prônez et en quoi celles-ci permettent de soutenir le bien-être de vos employés, autant que la productivité. La communication, la gestion de la charge de travail, l'autonomie, la flexibilité et la reconnaissance sont des façons bien concrètes de faire de la prévention et de prendre soin de votre monde?», commente Manon Poirier, CRHA, directrice générale de l'Ordre des CRHA.

Consultez le dossier spécial dans le cadre de la Semaine de la santé mentale .

Prioriser sa santé mentale, c'est essentiel : un webinaire gratuit destiné aux CRHA|CRIA

De la même façon, l'Ordre souhaite soutenir les professionnels RH. Sur le terrain, ceux-ci sont déjà conscientisés aux enjeux de santé psychologique et la plupart s'affairent déjà à favoriser des climats sains au travail. Mais, tandis qu'ils soutiennent les travailleurs et leurs gestionnaires, ils ne doivent pas négliger de protéger leur propre santé mentale. C'est dans cette optique que l'Ordre propose aux CRHA|CRIA un webinaire gratuit ce mercredi 3 mai de 8 h 30 à 10 h .

Porté par sa mission de protection du public, l'Ordre soutient et sensibilise tout au long de l'année les différents acteurs en faveur de milieux de travail sains. Il lancera prochainement un coffre à outils inédit pour accompagner les gestionnaires en matière de santé mentale.

À propos de l'Ordre

Regroupant 12?000 professionnels agréés, l'Ordre des conseillers en ressources humaines agréés est la référence en matière de pratiques de gestion des employés. Il assure la protection du public et contribue à l'avancement des CRHA|CRIA. Par ses interventions publiques, il exerce un rôle majeur d'influence dans le monde du travail au Québec. L'Ordre participe ainsi activement au maintien de l'équilibre entre la réussite des organisations et le bien-être des employés. Pour en savoir plus, visitez ordrecrha.org.

1 mai 2023 à 08:00

