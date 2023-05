TFI International annonce l'acquisition de deux sociétés de transport de lots brisés





MONTRÉAL, 01 mai 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- TFI International Inc. (NYSE et TSX: TFII), chef de file nord-américain de l'industrie des transports et de la logistique, a annoncé aujourd'hui qu'elle a accepté d'acquérir Siemens Transportation Group (« STG ») et qu'elle a complété l'acquisition de Hot Line Freight Systems (« Hot Line »). Les modalités des transactions n'ont pas été dévoilées.

Fondée en 1962, STG consacre principalement ses activités au transport de lots brisés et, dans une moindre mesure, au transport de lots complets et au transport sur plate-forme. Établie à Saskatoon (en Saskatchewan), STG est une entreprise familiale offrant une solution complète de chaîne d'approvisionnement, qui couvre l'Amérique du Nord en entier par l'entremise de ses 15 terminaux, dont 11 au Canada et 4 aux États-Unis, générant des revenus annuels autour de 150 millions de dollars canadiens. Doug Siemens de STG continuera de gérer l'entreprise, intégrée au segment de transport de lots brisés de TFI; il relèvera de Chris Traikos, vice-président exécutif. La transaction est soumise à l'approbation réglementaire.

Fondée en 1988, Hot Line est un transporteur de lots brisés spécialisés établi au Wisconsin. Les quelque 200 employés de l'entreprise exploitent un réseau de 14 terminaux (dont 8 appartiennent à l'entreprise), et génèrent ainsi des revenus annuels autour de 30 millions de dollars américains. Forte de son service accéléré de camionnage de lots brisés d'un à deux jours dans le Midwest et de sa division routière nationale axée sur le transport de marchandises de grande valeur et sur le service gants blancs, Hot Line est reconnue pour son service à la clientèle exceptionnel. Paul Burgmeier de Hot Line continuera de gérer l'entreprise, intégrée au segment de transport de lots brisés de TFI; il relèvera de Rick Hashie, vice-président exécutif.

« Nous sommes ravis d'étendre notre présence en transport de lots brisés au Canada et aux États-Unis grâce à ces deux acquisitions, a déclaré Alain Bédard, président du conseil et président et chef de la direction de TFI International. L'impressionnante approche familiale de STG a attiré une clientèle fidèle dans divers secteurs. De plus, la présence géographique éloquente et l'équipement bien entretenu complètent stratégiquement notre réseau en croissance. Hot Line est une autre acquisition très attrayante. Ses opérations sont bien gérées et sa forte présence dans le Midwest des États-Unis renforcera notre présence en transport de lots brisés tout en nous permettant de développer nos activités transfrontalières. Nous sommes ravis d'accueillir Doug, Paul et leurs impressionnantes équipes dans notre famille d'entreprises en pleine croissance et nous sommes impatients de voir l'évolution de STG et de Hot Line sous l'égide de TFI International. »

