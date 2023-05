McDonald's du Canada fait appel à Simu Liu comme ambassadeur du Grand McDonMD, qui aura lieu le 10 mai 2023





L'acteur canadien est animé par la mission de l'OMRMMD du Canada de soutenir les familles d'enfant malade et d'outiller les collectivités partout au pays

TORONTO, le 1er mai 2023 /CNW/ - McDonald's du Canada a annoncé aujourd'hui que l'acteur canadien Simu Liu sera l'ambassadeur officiel du Grand McDonMD, qui se tiendra le mercredi 10 mai 2023. En collaboration avec McDonald's du Canada, Simu Liu sensibilisera les Canadiens et Canadiennes jusqu'au jour du Grand McDon pour les encourager à donner au profit de l'OEuvre des Manoirs Ronald McDonaldMD (OMRMMD) et d'autres organismes de bienfaisance pour enfants du Canada.

« Je suis enchanté de pouvoir participer au Grand McDon cette année pour soutenir l'OMRM et des organismes locaux de bienfaisance pour enfants des quatre coins du pays, a réagi l'acteur. L'OMRM est un service essentiel pour des milliers de familles qui traversent des moments très difficiles, et je suis heureux de prendre part à la collecte de fonds cette année. C'est primordial de se serrer les coudes en tant que collectivité pour aider ceux qui sont dans le besoin. Je suis impatient de collaborer avec l'OMRM et McDonald's pour apporter un soutien concret. »

Pour soulever l'enthousiasme des Canadiens et Canadiennes à l'endroit du Grand McDon, Simu Liu figurera dans la campagne de cette année et utilisera sa plateforme pour informer la population des moyens simples dont elle dispose pour redonner aux familles dans les localités. Regardez la publicité de 15 s ici; diffusée jusqu'au 9 mai.

« Le Grand McDon est une journée très spéciale pour nous chez McDonald's du Canada. Franchisés indépendants, équipiers, fournisseurs, membres du personnel, nous sommes tous incroyablement fiers de nous rallier aux Canadiens et Canadiennes pour soutenir l'OMRM et d'autres organismes de bienfaisance pour enfants, ajoute Michèle Boudria, présidente et chef de la direction de McDonald's du Canada. Notre raison d'être - nourrir et soutenir les collectivités - est au coeur de ce que nous sommes et de ce que nous faisons chez McDonald's, et l'OMRM est le noyau de ce soutien. »

Chaque achat de produits au menu effectué le 10 mai, tout au long de la journée, viendra en aide à l'OMRM du Canada et à d'autres organismes locaux de bienfaisance pour enfants. Il suffit de passer une commande en restaurant, au service-au-volant, à la commande mobile ou à la McLivraisonMD dans l'appli McDonald's ou avec Uber Eats, Skip ou DoorDash. Une manière facile, pratique et surtout délicieuse de soutenir la cause!

En outre, avant la tenue du Grand McDon, la population canadienne peut redonner à la collectivité de l'une des façons suivantes :

Peace Collective : Peace Collective a conçu une collection exclusive dont une partie des profits seront versés à l'OMRM du Canada . Les articles sont en vente jusqu'à épuisement des stocks, en magasin chez Peace Collective dans le quartier Distillery de Toronto ou en ligne au https://www.peace-collective.com/pages/mchappy-day-2023-fr





Peace Collective a conçu une collection exclusive dont une partie des profits seront versés à l'OMRM du . Les articles sont en vente jusqu'à épuisement des stocks, en magasin chez Peace Collective dans le quartier Distillery de ou en ligne au https://www.peace-collective.com/pages/mchappy-day-2023-fr Chaussettes et coeurs du Grand McDon : Les clients peuvent se procurer des chaussettes du Grand McDon au coût de 5 $, plus taxes, jusqu'à épuisement des stocks dans les restaurants participants, en restaurant, au service-au-volant, à la commande mobile ou à la McLivraisonMD dans l'appli McDonald's ou avec Uber Eats, Skip ou DoorDash. Ils peuvent également acheter un coeur du Grand McDon au coût de 2 $, 5 $ ou 10 $, en restaurant ou au service-au-volant, jusqu'à épuisement des stocks dans les restaurants participants.

Faits

Le Grand McDon est l'événement caritatif le plus important de McDonald's du Canada . Depuis l'ouverture du premier Manoir Ronald McDonald MD à Toronto , au Canada , en 1981, les programmes de collecte de fonds de McDonald's, dont fait partie le Grand McDon, ont aidé l'OMRM à soutenir près de 450?000 familles partout au pays.





au offrent un toit aux familles forcées de se déplacer pour les traitements de leur enfant malade. En moyenne, chaque année, l'OMRM vient en aide à plus de 26?000 familles provenant de plus de 3 400 collectivités partout au Canada .





. Chaque jour, McDonald's du Canada , ses franchisés indépendants et ses clients soutiennent les familles de l'OMRM par la vente ou l'achat de repas Joyeux festin et de Biscuits de l'OMRM, ainsi que par des dons effectués dans les boîtes de dons ou aux bornes de commande.





, ses franchisés indépendants et ses clients soutiennent les familles de l'OMRM par la vente ou l'achat de repas Joyeux festin et de Biscuits de l'OMRM, ainsi que par des dons effectués dans les boîtes de dons ou aux bornes de commande. L'an dernier, McDonald's du Canada s'est donné pour cible de verser plus de 70 millions de dollars à l'OMRM d'ici 2026. Grâce à cette somme, le nombre de chambres disponibles pour les familles sera quasiment doublé au Canada au cours des 10 prochaines années (2022-2032).

Au sujet de McDonald's du Canada

En 1967, le premier restaurant McDonald's du Canada ouvre ses portes à Richmond, en Colombie-Britannique. Aujourd'hui, Les Restaurants McDonald du Canada Limitée fait partie de la fibre canadienne, accueillant près d'un million de clients chaque jour. Près de 100?000 personnes travaillent chez McDonald's d'un océan aux deux autres, dans les restaurants de franchisé et les restaurants de la compagnie. Ce sont plus de 90 % des 1?400 restaurants de McDonald's du Canada qui sont détenus et gérés par des entrepreneurs locaux et indépendants. Sur des achats alimentaires totalisant près d'un milliard de dollars, McDonald's s'approvisionne à plus de 85 % auprès de fournisseurs canadiens. Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet de McDonald's du Canada, rendez-vous à mcdonalds.ca.

À propos de l'OEuvre des Manoirs Ronald McDonaldMD du Canada (OMRMMD du Canada)

Au Canada, 65 % des familles vivent à l'extérieur des villes ayant un hôpital pour enfants et doivent se déplacer pour des traitements médicaux lorsque leur enfant est gravement malade. En moyenne, chaque année, le réseau de programmes de l'OMRM au Canada contribue à garder plus de 26?000 familles au chevet de leur enfant malade, près des soins requis. Les 16 Manoirs Ronald McDonald sont un deuxième chez-soi pour des familles dont l'enfant est traité dans un hôpital à proximité. Les 17 Salles familiales Ronald McDonald, de leur côté, offrent aux familles une oasis de paix et de détente dans l'enceinte même de l'hôpital. Pour obtenir plus de renseignements, rendez-vous à omrmcanada.ca .

