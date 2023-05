LES QUÉBÉCOISES NE SE CONSACRENT PAS ASSEZ DE TEMPS POUR PRENDRE SOIN DE LEUR SANTÉ MENTALE, NOTAMMENT CELLES ISSUES DE COMMUNAUTÉS MARGINALISÉES ET RACISÉES





Le programme national de santé mentale pour les femmes de GreenShield Communautaire offre des services gratuits de thérapie et de santé mentale aux Canadiennes de 18 ans et plus.

TORONTO, le 1er mai 2023 /CNW/ - Une étude récente de GreenShield révèle que les Québécoises pensent qu'elles devraient consacrer une heure par jour à leur santé mentale, alors qu'elles ne dédient pas plus de la moitié de ce temps pour prendre soin d'elles-mêmes. En fait, elles passent cinq fois plus d'heures à s'occuper des autres et des tâches ménagères. Le temps limité pour prendre soin d'elles-mêmes est accru chez les Canadiennes qui s'identifient comme faisant partie d'une communauté marginalisée et racisée. Elles passent 31 % moins de temps aux activités de soins personnels que leurs pairs.

Le programme de santé mentale pour les femmes de GreenShield Communautaire est unique en son genre. Il offre gratuitement des services de thérapie et de santé mentale sécuritaires sur le plan culturel aux Canadiens et Canadiennes qui s'identifient comme des femmes et qui ont plus de 18 ans. À la lumière des résultats de l'étude, le programme amélioré, annoncé aujourd'hui, comprend désormais deux heures gratuites de thérapie par la parole avec une professionnelle de la santé mentale agréée, un abonnement d'un an à une thérapie cognitivo-comportementale en ligne (TCC) guidée par un coach et l'accès à une plateforme de bien-être en ligne garantissant aux femmes de trouver le soutien qui leur convient. Bien que ce programme soit destiné aux Canadiennes, il a également été conçu pour offrir un soutien culturellement approprié aux femmes issues de communautés marginalisées et racisées, et qui sont mal desservies par le système actuel. De plus, en reconnaissant les besoins particuliers des femmes en situation de vulnérabilité, GreenShield Communautaire offre gratuitement, dans le cadre de partenariats communautaires, cinq heures de thérapie par la parole aux femmes ayant un accès limité à des ressources.

« Malgré les meilleures intentions du monde, lorsque les femmes accordent la priorité à tout le monde sauf à elles-mêmes, cela peut avoir des répercussions négatives sur leur santé, leur famille et leur travail », explique Joannie Gauthier, vice-présidente, santé mentale Québec, chez GreenShield. « Toutefois, demander à des femmes de prendre ce temps est complexe et ce n'est pas une solution universelle. Nous devons leur fournir des outils qui tiennent compte de leurs besoins uniques, en particulier à celles provenant de communautés marginalisées et racisées. Avoir un thérapeute qui partage un bagage culturel similaire peut être très utile pour le parcours de guérison d'une personne. La représentation à ce niveau permettra d'éliminer les obstacles, de créer un accès et de fournir des solutions significatives. »

Il n'existe pas de thérapeute universellement adapté à toutes. Le programme de GreenShield Communautaire dispose d'un outil de jumelage pour obtenir des conseils personnalisés comprenant plus de 50 options, notamment en prenant en compte la culture, la race, la langue et la religion, pour garantir aux femmes la possibilité de trouver une professionnelle de la santé mentale qui partage ou qui est en meilleure position pour comprendre leur identité et leurs expériences vécues. Le programme propose un accès virtuel à des psychothérapeutes, des travailleuses sociales, des psychologues et d'autres professionnelles spécialisées dans des domaines tels que la thérapie sexuelle, les conseils en relation et liés aux traumatismes, y compris des services spécialisés dans la santé mentale des personnes autochtones. L'intersectionnalité est au premier plan du processus de jumelage et la diversité des Canadiennes se reflète dans celle des centaines de praticiennes certifiées du programme qui se sont identifiées comme des personnes de couleur, autochtones ou noires.

Les principales conclusions de l'étude de GreenShield ont également révélé que les circonstances de la vie dictent les expériences de santé mentale des femmes et que les femmes de groupes spécifiques font face à des défis uniques.

Les Québécoises déclarent consacrer 17 % moins de temps à leur santé mentale et 13 % moins de temps à prendre soin d'elles que les femmes des autres régions.

Les femmes qui ont immigré au Canada consacrent 31 % moins de temps à prendre soin d'elles et 15 % moins de temps à leur santé mentale que les femmes nées au Canada . De plus, les femmes qui sont nouvellement arrivées au Canada croient qu'il faut consacrer 35 % moins de temps à leur santé mentale que ce que pensent les femmes nées au Canada .

consacrent 31 % moins de temps à prendre soin d'elles et 15 % moins de temps à leur santé mentale que les femmes nées au . De plus, les femmes qui sont nouvellement arrivées au croient qu'il faut consacrer 35 % moins de temps à leur santé mentale que ce que pensent les femmes nées au . Les mères consacrent 44 % plus de temps à prendre soin des autres et aux tâches ménagères, et 21 % moins de temps à leur santé mentale que leurs pairs.

consacrent 44 % plus de temps à prendre soin des autres et aux tâches ménagères, et 21 % moins de temps à leur santé mentale que leurs pairs. Les mères célibataires consacrent 38 % moins de temps à prendre soin d'elles et 18 % moins de temps à leur santé mentale que les femmes en général.

consacrent 38 % moins de temps à prendre soin d'elles et 18 % moins de temps à leur santé mentale que les femmes en général. Les femmes dont le revenu annuel est inférieur à 35 000 $ consacrent 23 % moins de temps à leur santé mentale que les femmes qui gagnent plus.

consacrent 23 % moins de temps à leur santé mentale que les femmes qui gagnent plus. Les femmes de la communauté LGBTQ2S+ sont plus conscientes de leur santé mentale et consacrent 11 % plus de temps à leur santé mentale que les femmes en général.

GreenShield Communautaire favorise une meilleure santé pour toutes

En tant que seule entreprise sociale à but non lucratif au Canada axée sur une meilleure santé pour les femmes, GreenShield a à coeur l'amélioration de l'accès aux soins de santé pour toutes. Grâce aux répercussions positives de la marque GreenShield Communautaire de GreenShield, l'entreprise réinvestit ses bénéfices et finance elle-même le déploiement de ses services de santé entièrement conçus pour soutenir les communautés mal desservies et marginalisées. L'organisme a pour objectif d'investir 75 millions de dollars pour améliorer la vie d'au moins un million de Canadiennes d'ici 2025. Cet objectif sera atteint grâce aux initiatives de GreenShield Communautaire, notamment grâce au programme de santé mentale pour les femmes, qui en un peu plus d'un an a déjà permis d'aider près de 60 000 femmes à accéder à des services de santé mentale gratuits.

GreenShield Communautaire continue d'identifier des opportunités pour réduire l'écart de traitement en santé mentale et établir des partenariats, comme celui qu'il détient avec la Fondation canadienne des femmes, pour soutenir davantage les femmes marginalisées et racisées. « L'investissement de GreenShield dans la Fondation canadienne des femmes aide à accroître l'accès au soutien en santé mentale et à fournir les ressources dont les survivantes de violence sexiste ont besoin pour reconstruire leur vie après les abus », déclare Paulette Senior, présidente et directrice générale de la Fondation canadienne des femmes. « Nous sommes ravis de nous associer à un organisme dont la mission est d'habiliter toutes les femmes dans leur parcours vers l'amélioration de leur santé mentale. »

Conseils d'experts



Dire aux femmes ce qu'elles « devraient » faire peut être contre-productif, car cela les pousse à en faire plus alors qu'elles sont déjà dépassées. L'équipe de spécialistes de GreenShield Communautaire offre des outils pour aider les femmes à trouver des moyens personnalisés et facilement réalisables pour se prioriser et se valoriser. Voici quelques conseils :

Commencez petit à petit : De nombreuses femmes n'ont pas une heure de plus dans leur journée pour prendre soin d'elles et de leur santé mentale. Essayez de prévoir une séance de thérapie d'une durée de 20 minutes.

De nombreuses femmes n'ont pas une heure de plus dans leur journée pour prendre soin d'elles et de leur santé mentale. Essayez de prévoir une séance de thérapie d'une durée de 20 minutes. Soyez consciente de ce que vous valez : Les femmes ont été conditionnées à croire qu'elles doivent être aimées et attirer l'attention, souvent en servant les autres. L'utilisation d'affirmations et de méditations pour recadrer le dialogue interne peut être un outil puissant pour aider les femmes à comprendre qu'elles sont dignes telles qu'elles sont.

Les femmes ont été conditionnées à croire qu'elles doivent être aimées et attirer l'attention, souvent en servant les autres. L'utilisation d'affirmations et de méditations pour recadrer le dialogue interne peut être un outil puissant pour aider les femmes à comprendre qu'elles sont dignes telles qu'elles sont. Trouvez la bonne personne : Lorsque vous cherchez une thérapeute, optez pour un outil de jumelage comme celui du programme GreenShield Communautaire pour vous assurer que votre thérapeute répond à vos besoins. Il peut s'agir de la race, de la culture, de la langue et d'autres éléments de l'identité des femmes, en plus des besoins de la clinique. Parler à quelqu'un qui comprend vos origines et vos points de vue diversifiés est la clé du succès.

Pour en savoir plus sur GreenShield Communautaire ou pour vous inscrire aux services gratuits du programme de santé mentale pour les femmes, visitez le www.greenshield.ca/fr-ca/cares/womens-mental-health

À propos de GreenShield



GreenShield est une organisation de services de santé intégrés et la première organisation au Canada à exercer ses activités à titre de fournisseur-payeur. GreenShield offre des services d'assurance, d'administration et de règlement des réclamations à titre de « payeur », en plus d'offrir des services en santé mentale, en pharmacie et en soins médicaux à titre de « fournisseur ». Ce modèle permet à GreenShield d'offrir des soins pour la population canadienne, de simplifier son expérience des soins de santé et d'améliorer ses résultats en matière de santé.

GreenShield est une entreprise à vocation sociale sans but lucratif dont la structure est unique. L'entreprise réinvestit dans les collectivités canadiennes mal desservies en y déployant des services de santé essentiels par l'intermédiaire de son secteur axé sur l'impact social, GreenShield Communautaire. Son objectif : avoir une incidence positive sur au moins un million de Canadiens et de Canadiennes d'ici 2025. En tant que chef de file de l'industrie, GreenShield continue d'innover en faisant évoluer son offre pour être en mesure d'atteindre son objectif, soit promouvoir une meilleure santé pour tous.

GreenShield désigne collectivement Green Shield Canada (GSC), l'Association Green Shield et Holdings Green Shield Inc. Cette dernière est la principale entreprise utilisée pour héberger les filiales de services de santé et d'administration, y compris Inkblot, Tranquility, BCH Consultants, NKS Health Canada, The Health Depot Pharmacy, Benecaid et Computer Workware Inc. Holdings Green Shield Inc. est elle-même une filiale en propriété exclusive de l'Association Green Shield, un organisme sans but lucratif.

