Arch Street Capital Advisors étend ses activités au secteur des infrastructures

NEW YORK, 1er mai 2023 /CNW/ - Arch Street Capital Advisors, LLC, (« Arch Street »), une société d'investissement et de services-conseils en immobilier de premier plan, est heureuse d'annoncer son entrée dans le secteur des infrastructures. Possédant plus de 20 ans d'expérience dans la concrétisation d'occasions de placement fructueux dans l'immobilier, Arch Street étend ses activités pour inclure des investissements dans les infrastructures qui suivent des principes et thèmes d'investissement semblables.

La décision d'investir davantage dans les infrastructures est fondée sur un mandat précis obtenu par Arch Street auprès de l'un de ses partenaires financiers actuels. « Nous sommes heureux d'élargir nos investissements pour inclure le secteur des infrastructures, a déclaré Anup Patel, chef de la direction d'Arch Street Capital Advisors. Nous avons fait nos preuves en matière de placements immobiliers, et nous sommes convaincus que nous pouvons adopter la même approche stratégique et diligente en matière d'investissements dans les infrastructures. Notre équipe est heureuse d'explorer de nouvelles possibilités de placement qui cadrent avec notre philosophie de placement et contribuent à des placements durables partout dans le monde. »

Au nom de son partenaire institutionnel de capital, Arch Street est à la recherche d'investissements passifs dans les infrastructures dans tous les secteurs et toutes les régions géographiques. Les actifs doivent être loués ou contractés à des contreparties de première qualité pour une durée de plus de 20 ans, la contrepartie assumant l'ensemble du risque opérationnel. Les secteurs cibles comprennent, sans s'y limiter, la production d'électricité et les services publics, les mines et les ressources, les expéditions maritimes, les soins de santé et les télécommunications. Ces investissements seront effectués au comptant seulement, avec une préférence pour les transactions de 200 à 800 millions de dollars, avec une capacité allant jusqu'à 3 milliards de dollars.

Les investissements dans les infrastructures seront axés sur des projets qui appuient la croissance économique, favorisent le développement durable et améliorent la qualité de vie des collectivités. Arch Street se réjouit à l'idée d'explorer de nouvelles possibilités d'investissement qui créent une valeur pour ses partenaires financiers.

À propos d'Arch Street Capital Advisors

Arch Street Capital Advisors est une société d'investissement et de services-conseils en immobilier offrant une gamme complète de services. Arch Street se spécialise dans le soutien aux investisseurs institutionnels dans le cadre de leurs stratégies de placement immobilier, y compris des conseils en matière d'acquisition et de coentreprise, des conseils en matière de financement et des services de gestion et d'aliénation des actifs. Depuis 2003, Arch Street a conseillé ses partenaires financiers concernant plus de 9,7 milliards de dollars d'acquisitions, d'aliénations et de financements. Arch Street gère un portefeuille diversifié d'investissements dans de multiples secteurs, notamment le secteur industriel, le commerce de détail, les bureaux, les maisons plurifamiliales les maisons unifamiliales, l'hôtellerie, les soins de santé, les logements pour étudiants et les terres.

Pour en savoir plus sur Arch Street Capital Advisors, consultez le www.archstreetcapital.com

1 mai 2023 à 07:00

