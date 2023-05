Pour une meilleure qualité de vie des personnes handicapées





Programme d'adaptation de domicile

Programme Petits établissements accessibles

QUÉBEC, le 1er mai 2023 /CNW/ - La ministre responsable de l'Habitation, Mme France-Élaine Duranceau, le ministre responsable des Services sociaux, M. Lionel Carmant, et la députée de Soulanges, Mme Marilyne Picard, sont fiers d'annoncer une bonification significative du Programme d'adaptation de domicile (PAD) et du programme Petits établissements accessibles (PEA), qui contribuent à l'amélioration des conditions de vie des personnes handicapées et qui facilitent leurs activités quotidiennes. Ainsi, le montant d'aide maximale passe de 16 000 $ à 50 000 $ pour le PAD et de 25 000 $ à 30 000 $ pour le programme PEA.

L'objectif de ces programmes est d'éliminer ou d'amoindrir les obstacles architecturaux auxquels les personnes handicapées se heurtent au quotidien, afin de favoriser leur maintien à domicile et d'améliorer l'accessibilité à certains établissements.

Le PAD s'adresse directement aux personnes handicapées, alors que le programme PEA s'adresse aux propriétaires ou aux locataires de petits établissements commerciaux, communautaires ou d'affaires.

Citation :

« Augmenter les montants d'aide du Programme d'adaptation de domicile et du programme Petits établissements accessibles, c'est une preuve de plus que le gouvernement du Québec agit concrètement pour améliorer les conditions de logement, et de vie, de tous les citoyens. Nous devons tous mettre la main à la pâte pour rendre notre Québec toujours plus inclusif. Il m'apparaît particulièrement important de souligner que l'accessibilité, ce n'est pas qu'une rampe d'accès! C'est un principe qui peut être déterminant dans la qualité de vie des personnes qui en bénéficient. »

France-Élaine Duranceau, ministre responsable de l'Habitation

« La bonification de ces deux programmes s'inscrit en toute continuité avec les efforts de notre gouvernement visant à favoriser une plus grande participation sociale et le maintien à domicile des personnes handicapées. Je me réjouis des gestes concrets que pose le gouvernement du Québec, depuis plusieurs années, pour offrir aux personnes handicapées une meilleure qualité de vie. »

Lionel Carmant, ministre responsable des Services sociaux

« C'est un grand pas de plus pour le virage de soins à domicile! Je salue la force et la détermination des personnes handicapées. Être capable de se mouvoir chez soi et de participer à la vie sociale et économique ne devrait pas être optionnel au Québec. J'invite tous mes collègues à faire la promotion de PEA auprès des élus municipaux afin qu'ils s'assurent que ce programme est offert dans le territoire qu'ils desservent. »

Marilyne Picard, députée de Soulanges et adjointe parlementaire de la ministre déléguée à la Santé et aux Aînés (volet soutien à domicile)

Faits saillants :

Le Programme d'adaptation de domicile de la Société d'habitation du Québec (SHQ) a fait l'objet d'une révision majeure en 2023. En plus d'avoir été bonifiée, l'aide financière est désormais accordée sans égard au revenu des ménages.





La Ville de Montréal a son propre programme d'adaptation de domicile (PAD Montréal) pour les personnes handicapées qui vivent sur son territoire. Les critères applicables et options offertes peuvent différer du programme de la SHQ.





Le programme Petits établissements accessibles a été révisé une première fois en 2022. Il est issu du Plan économique du Québec de mars 2017 et vise à soutenir les personnes et les collectivités.





La SHQ agit comme organisme responsable du programme PEA, mais son application relève des MRC et de certaines municipalités. Pour plus de renseignements sur le programme ou pour y participer, le demandeur ou la demandeuse doit d'abord communiquer avec sa municipalité ou sa MRC, selon le cas.





La SHQ adhère depuis longtemps aux principes d'amélioration des conditions de vie des personnes handicapées. Elle a récemment diffusé son nouveau Plan d'action à l'égard des personnes handicapées.





La SHQ soutient également les personnes handicapées par l'intermédiaire du programme AccèsLogis Québec, auquel peuvent s'ajouter la Subvention pour l'adaptabilité du logement lors de la construction et la Subvention pour l'adaptation de domicile.

1 mai 2023 à 07:00

