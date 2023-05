Design du monde, impulsion de Shenzhen 15e anniversaire pour la Ville de design de Shenzhen





Le matin du 27 avril, la cérémonie d'ouverture de la Semaine de design de Shenzhen 2023 et Sommet de « Ville de design » du monde s'est tenue dans la salle d'opéra du Centre artistique de Shenzhen. Commanditée par le gouvernement populaire municipal de Shenzhen et le Conseil de design international, la Semaine de design de Shenzhen 2023, ayant le thème « Design du monde, impulsion de Shenzhen », est organisée par le Bureau de développement de design innovant et créatif de Shenzhen, co-organisée par la station du Guangdong de la Télévision centrale de Chine et siège de la région de la Grande Baie Guangdong-Hong Kong-Macao, et soutenue largement par le Réseau des villes créatives de l'UNESCO, l'Organisation de design internationale, et le comité d'organisation de la semaine célèbre de design, etc.

Denise Bax, responsable du Réseau des villes créatives de l'UNESCO, a loué la créativité et la vitalité de design de Shenzhen lors de son discours, et estimé Shenzhen le modèle réussi pour construire une « Ville de design ». Cette semaine de design de Shenzhen est pour la première fois organisée conjointement avec une organisation internationale de design. Johnathon Strebly, ancien président du comité d'exécution du Conseil de design international, a déclaré dans son discours que le design de haute qualité et l'essor de l'innovation et de la technologie donnent une forte impulsion au développement du design à Shenzhen, ce qui contribue également à la mondialisation et à la création d'un monde meilleur.

Meng Jianmin, académicien de l'Académie chinoise d'ingénierie, a lancé, au nom de la Semaine de design de Shenzhen et comité d'organisation du Prix de design du monde, l'initiative (Shenzhen) de la « Ville de design » du monde, qui propose l'utilisation du « grand design » pour renforcer l'innovation et le développement industriels, résoudre les problèmes de gouvernance urbaine, créer les marques et la cohésion de la ville, mener les tendances de consommation de la mode. Il propose également de promouvoir l'intégration profonde du design et de la numérisation, de maintenir l'ouverture du design et la protection de la propriété intellectuelle, de renforcer les échanges et la coopération entre les « Villes de design »et de pousser le développement durable.

La cérémonie d'ouverture a passé pour la première fois le film visuel urbain de la « Ville de design » de Shenzhen Oser essayer dans lequel les techniques de science-fiction et la technologie visuelle numérique sont utilisées pour montrer que le « vaisseau spatial » de Shenzhen explore l'univers inconnu avec l'esprit d'oser essayer et d'être le premier.

1 mai 2023 à 06:20

